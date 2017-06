La ARC viste de largo sus dos pasarelas

No hay mal que por bien no venga. La renuncia a organizar, por falta de patrocinador, la regata exterior que solía abrir la campaña de la ACT permite a la ARC protagonizar la pasarela arraunlari. Mientras la Eusko Label Liga no se pondrá en marcha hasta el 1 de julio en Bilbao, los dos grupos de la segunda competición en el escalafón encienden mañana sus motores. La ARC-1, que contará con un total de 14 jornadas, lo hará en la Bandera de Santurtzi (12.00 horas, ETB1). La ARC-2, que tiene 19 citas, no se irá muy lejos para organizar también al mediodía la Bandera de Erandio.

Ambas competiciones presentan caras nuevas en su parrilla de salida. La ARC-1 ha perdido de la pasada campaña a la ascendida Ondarroa y a las descendidas San Pedro B y Castro. En su lugar regresan Portugalete y Zumaia desde la ACT y Arkote procedente de la ARC-2. Santurtzi, que había bajado a la ARC-2, ocupará la plaza vacante que dejó San Juan B al tener que renunciar al billete conquistado bajo el nombre de Oiartzun.

Los santurtziarras, precisamente, parten en el grupo de favoritos que encabeza Donostiarra. A priori, la Bantxa es la trainera guipuzcoana con más aspiraciones, dada la merma de vatios sufrida por Getaria y Zumaia. La Lekittarra de Osertz Aldai y la reforzada Deusto son otros dos botes con clara aspiración de tanda de honor, a la espera del rendimiento de Pedreña, una incógnita, la Esperantza y la Telmo Deun.

Orio B, Hondarribia B y Zarautz tratarán al menos de evitar las tres últimas plazas. La última supondría el descenso y las otras dos, el play-off de permanencia. En esa lucha parece que entraría también Arkote, mientras Portugalete no parece en el camino de un regreso inmediato a la ACT.

Tandas ya

La ARC efectuó ayer el sorteo de tandas para mañana. Teniendo en cuenta que la pleamar se alcanzará poco antes del mediodía, la preferida era la primera, en la que bogarán Lekittarra, Portugalete, Santurtzi y Zarautz. En la segunda lo harán Donostiarra, Arkote, Pedreña y Hondarribia B; y en la tercera, Getaria, Orio B, Zumaia y Deusto.

'Overbooking' en la ARC-2

Si en 2016 hubo catorce botes, lo que impedía que se disputaran tres tandas de cuatro, este año competirán dieciocho tras la baja de última hora de Zumaia B, lo que obligará a que cada jornada descanse alguna tripulación. Así, en dieciséis pruebas bogarán quince embarcaciones y librarán tres; y en tres citas descansarán dos y bogarán dieciséis, en función de lo que le hubiera correspondido hacer a la Telmo Deun.

Mañana dieciséis barcos repartidos en dos tandas de ocho soltarán la estacha en la contrarreloj de Erandio. Iparreko Arraunlariak -de Lapurdi- y Castro son las descartadas además de Zumaia.

Por territorios, Bizkaia aporta siete participantes (Bermeo, Elantxobe, Portu-Deusto, Getxo, Iberia, Kaiku, Lutxana); Gipuzkoa, cinco (Donostiarra B, Hibaika, San Juan B, San Pedro B y la novedad de Mutriku); Cantabria, otros cinco (Camargo, Castreña, Colindres, Laredo, Santoña), más Iparreko Arraunlariak.

Emitir pronósticos en pretemporada nunca es fácil, y menos con escasos enfrentamientos directos. En esos ensayos han mostrado maneras de calidad tripulaciones como Iparreko Arraunlariak, San Juan B y Donostiarra B. Hibaika ha estado más escondida, pero también podría formar parte de ese grupo. Como siempre, la primera subirá a la ARC-1 y la segunda y tercera irán al play-off de ascenso.