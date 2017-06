Diez traineras inician en Deusto la Liga Guipuzcoana más numerosa

Hace ya más de siete años que la Federación Guipuzcoana se lió la manta y puso en marcha su liga femenina. La competición zarpó con cinco traineras -Getaria-Tolosa, Zumaia, San Juan, Orio y Hondarribia- y cinco regatas, de las que cada bote solo remaba en cuatro. La octava edición liguera arranca hoy (11.30 horas) en aguas del Nervión (Deusto) con unas cifras de récord: el doble de tripulaciones (diez, una más que en 2016) y el triple de jornadas (doce). Cuesta dar pasitos, pero se avanza. No es poco.

Seis de las diez tripulaciones son guipuzcoanas: las campeonas vigentes, Hibaika-Jamones Ancín, San Juan-Iberdrola, Orio-Babyauto, Donostia-Arraun Lagunak, Hernani-Iparragirre Sagardotegia y Donostiarra, que se estrena hoy en competición oficial. Bizkaia aporta tres botes -Deusto y las debutantes Portugalete y Lea Artibai- y por parte cántabra La Castreña sustituye a Colindres. De las diez, San Juan y Orio son las únicas que han estado en las ocho ediciones.

La Liga ordena el calendario

Para aquellas traineras que no se clasifiquen entre las cuatro que boguen para la Liga Euskotren, la Liga Guipuzcoana supone disponer de un calendario ordenado a lo largo de todo el verano. Al menos se garantizan doce regatas -la de Lekeitio no será puntuable al coincidir con la Liga Euskotren- más los campeonatos territoriales y vasco junto a la clasificatoria de La Concha. Una quimera hace no tanto.

La Liga Euskotren, por su parte, comenzará con su play-off clasificatorio los días 8 y 9 de julio en Orio y Donostia, respectivamente.