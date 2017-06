«Somos más rápidos que en 2016, pero otros también»

Anjel Larrañaga afronta su segunda campaña como entrenador de la Enbata zarauztarra, donde se muestra «muy contento» tanto con el club como con el grupo de remeros que dirigirá en la Liga ARC-1, pese a que cada invierno se hace duro en Zarautz hasta que la plantilla coge forma. «Nos cuesta atraer a los remeros, y sobre todo retener a los jóvenes que se han formado en el club y a los 18-20 años lo dejan, unos por estudios y otros porque quieren hacer otras cosas».

Aun así, afirma que «la mayor parte del grupo del año pasado continúa y es de agradecer, pero a veces hemos tenido que recurrir a juveniles para completar la trainera. En el equipo tenemos dos juveniles, Joanes Saiz y Ioritz Zubillaga, que remarán. También un patrón, Aitzol Garro. Me da pena que otros juveniles lo hayan dejado».

En este sentido, señala que «ayer leía lo que decía Patxi Francés sobre lo que cuesta sacar una trainera y mantener a los más jóvenes, y coincido con él. En 2016 tuvimos más problemas de gente. Algunos parece que hacen remo por hacer deporte o estar en la ACT. Y si no lo logran, lo dejan. En nuestro caso ha sido más por estudios, pero en algo también fallaremos los clubes. No es fácil». En su caso, trata de «abrir las puertas del primer equipo a los juveniles, para que no pierdan motivación y mantenerlos en el futuro».

Larrañaga adopta un tono más optimista para referirse a la campaña que comienza el domingo. «Tenemos un equipo con una media de 23-24 años, pero la suben algunos como Iñaki Agoues y Aitor Jauregi, a los que hemos podido repescar». Además de los dos citados, el tolosarra señala que «también nos han venido tres remeros de Tolosa y a última hora lo ha hecho Eneko Esteibar al no salir Zumaia B».

«Durante el invierno -agrega- hemos trabajado muy bien, sin agobios, y hemos hecho una base muy buena. Somos unos 10 o 15 segundos más rápidos que en 2016, pero el problema es que otros también han dado un salto de calidad. La ARC-1 ha mejorado mucho este año».

ZARAUTZ A.E. Remeros:Unai Agirre, Iñaki Agoues, Oinatz Arretxe, Imanol Eizagirre, Beñat Eizagirre, Aitzol Elizaran, Eneko Esteibar, Igor Gurutxarri, Gorka Imaz, Daniel Irasuegi, Aitor Jauregi, Xabier Ormazabal, Martín Rekondo, Joanes Saiz, Edgar Benjamin Tamellini, Imanol Toledo, Imanol Tubia y Ioritz Zubillaga.Patrones: Aitzol Garro (juvenil), Aitor Urkola y Gaizka Garmendia. Entrenador: Anjel Larrañaga. Presidente: Jon Artola. Trainera: Enbata.

Así, asume que «Donostiarra y Santurtzi tienen nivel de ACT, pero también están Deusto, Isuntza y Getaria, que aunque ha perdido potencial es un equipo muy técnico y no se ha olvidado de remar. Pedreña es más incógnita porque hasta ahora no se ha dejado ver, y a ver Zumaia, que tiene muchas bajas».

La pasada temporada, su primera en Zarautz, la Enbata fue de menos a más y en la segunda parte del calendario realizó regatas muy meritorias, aunque no le dio para mejorar la novena plaza. Su idea es «intentar mejorar, pero habrá que ver cuál es el nivel de los demás, porque sabemos el nuestro. Nos va a tocar pelear», resume Larrañaga.

El técnico tolosarra confiesa que «algunos días acusaremos la inexperiencia propia de la juventud, pero ellos son el futuro».