«Pese a todas las bajas, los chavales van a pelear a tope»

Cuando en noviembre el club de Zumaia convocó a sus remeros para el inicio de la pretemporada de su regreso a la Liga ARC-1, solo cinco acudieron a la llamada. «El invierno ha sido duro. Un año más hubo que rehacer el equipo, pero los que están, están a muerte, y no tengo dudas de que los chavales van a pelear a tope», anuncia su entrenador, Patxi Francés.

El equipo más joven en la pasada Liga ACT, y el que más canteranos tenía junto a Cabo, no pudo mantener la categoría y, lo que es peor, medio equipo no sigue. Sin hombres como Iñaki y Jon Larrañaga, Iparra Larzabal, Karlos Mendizabal y Asier Tena, la Telmo Deun se debilita.

Del amplio bloque que remó todas las regatas del pasado verano, siguen el proel Xipri Elorza, los ankekos Joanes Balenciaga y Joseba Aristi, más Jon Exaniz, Igor Francés e Iñaki Urtubia. «A algunos los he debido cambiar de puesto e incluso de banda. Pero la implicación de todos es total», subraya el técnico.

Por el contrario, Patxi Francés va a poder contar con dos viejos conocidos, ambos canteranos de Ur Kirolak, como el rumano Daniel Cobjuc, que vino a Donostia con 20 años y en 2015 remó en Donostiarra, y el donostiarra Fernando Valenciaga, que llevaba un tiempo sin remar. «Aportarán experiencia. Daniel, además, ejerce de segundo entrenador».

Zumaia ha encontrado la mayor dificultad en la popa. Así, el patrón «Unai Osa trabaja ahora a turnos, y siempre no puede venir a entrenar. Algún día he tenido que ir yo o Rafa (Gonzalez de Txabarri, el preparador físico). En agosto nos echará una mano Jokin Gijarro porque Unai no podrá ir a las regatas».

El domingo en Lekeitio, en una mañana con mucha mar, Alex Arribas debió coger el remo de gobierno a sus 16 años. Su chaleco salvavidas denotaba su categoría cadete. «¡Bastante hizo! Dio el 100% de lo que puede hacer un chaval de esa edad que lleva dos días de patrón. Porque con no asustarse ya era mucho».

Ante esta panorama, en el club zumaiarra tienen los pies en el suelo y desde el descenso no hablan de un ascenso inmediato a la ACT. «En noviembre y diciembre solo pensaba en la permanencia. En enero y febrero ya pensaba en mitad de tabla, y ahora pienso que si ganamos la segunda tanda sería ya un exitazo».

ZUMAIA Remeros: Xabier Altzibar, Josu Ansola, Joseba Aristi, Daniel Ariztimuño, Joanes Balenciaga, Daniel Cobjuc, Xipri Elorza, Iñaki Errazkin, Eneko Esteibar, Jon Etxaniz, Igor Francés, Ander Iriondo, Jon Iriondo, Peru Tolosa, Eneko Unanue, Iñaki Urtubia, Fernando Valenciaga y Andoni Zubiaurre. Patrón: Unai Osa. Entrenador: Patxi Francés. Presidente: Anjel Etxaniz. Preparador: Rafa Glz. de Txabarri. Trainera: Telmo Deun.

No se ve en la tanda de honor. «Creo que Donostiarra y Santurtzi son equipos ACT en la ARC-1. Deusto es como Donostiarra pero en Bilbao. Lekittarra mantiene el bloque del año pasado, lo que es bueno. Pedreña no sé lo que dará de sí... A Getaria le ha pasado como a nosotros y ha perdido potencial».

Asegura que «los remeros lo van a dar todo. Los que se quedaron, podían haberse ido a cualquier trainera, pero quisieron quedarse y es de agradecer, porque este año no podemos ofrecer ni dinero ni estar en la ACT, ni un objetivo ambicioso».

Sin segunda trainera

Zumaia vive un momento difícil como club. Esperaba tener otra trainera en la ARC-2 y la femenina, y finalmente no ha podido echarlas al agua. «Hemos repartido algún remero entre Mutriku, Orio B, San Pedro B o Zarautz. La realidad del remo es compleja», lamenta Francés. Pero Zumaia seguirá en la pelea.