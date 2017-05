Donostiarra se «prepara» para el éxito

Es la trainera que con más pujanza viene emergiendo desde abajo. Y en Donostiarra quieren «estar preparados para cuando llegue el éxito» en forma de «ascenso a la ACT o una buena posición en La Concha o en un Campeonato de Euskadi. De nada valdrá conseguirlo si entonces no tenemos unos pilares fuertes para seguir creciendo», advirtió ayer su presidente, Alberto López. Y en esa fase de reforzar sus cimientos, el club ha logrado prorrogar dos años más sus acuerdos con el Ayuntamiento de San Sebastián, Construcciones Amenabar y Martín Berasategui.

DONOSTIARRA LOS objetivos Primera trainera. «Estar con holgura en la tanda de honor de la ARC-1, mirando más al tercero que al quinto», indicó el director deportivo, Joserra Mendizabal. Segunda trainera. «Harán cosas importantes en la ARC-2 y seguirán perfeccionando remeros. Seis acarician el primer equipo». Trainera femenina. «Es el primer año y de esa debilidad haremos nuestra fortaleza para formar un equipo competitivo».

En su restaurante de Lasarte-Oria, el popular cocinero fue el anfitrión de la escenificación de la renovación del compromiso «mejorando las condiciones que teníamos», lo que permitirá mantener las dos traineras masculinas en las ligas ARC-1 y ARC-2, y botar la embarcación femenina por primera vez, tras la experiencia de hace dos años de la mano de Donostia Arraun Lagunak.

Como aquella máxima que Raynald Renoueix repetía durante su etapa al frente de la Real, Alberto López no habló ayer del triunfo como objetivo sino cosecuencia de alcanzar otras metas previas: «Debemos consolidar y adecuar instalaciones y materiales, generar confianza en patrocinadores, socios y colaboradores, y también en técnicos y deportistas», además de «afianzar el trabajo de base y cantera sin descanso».

Pocos, o casi nadie, a estas altura dudan de que Donostiarra acabará ascendiendo a la ACT. «Si no es este año, será el siguiente o el siguiente, aunque no creo que sea tan lejos», afirmó ayer José Manuel Amantegui, en nombre de Amenabar. «Tardaremos más o menos, pero las bases se potencian de manera correcta» para «consolidar un proyecto de la ciudad», convino Martín Ibabe, concejal de Deportes de un Ayuntamiento «defensor» y «orgulloso» de su trainera.

Desde que el barco de Donostiarra-Kaiarriba salió del astillero municipal, le costó ponerse en marcha pero ha alcanzado ya una velocidad crucero que ha generado una ilusión desconocida en la capital, al menos en los tiempos modernos. «Es el momento de no mirar atrás», sugirió Ibabe, y «disfrutar» del momento y lo que pueda llegar. «Tengo 57 años y nunca vi esta ilusión en Donostia, ni en los remeros», recalcó Berasategui.

«Ascender no es fácil»

En el turno de preguntas, las consignas filosóficas rularon a objetivos más tangibles. Tras quedar en 2016 a un paso del ascenso a la ACT, «queremos dar un paso adelante», sugirió Alberto López sin nombrar la palabra ascenso. «Esto es deporte y no estamos solos», apuntó. «Ascender no es fácil», recordó Joserra Mendizabal 'Mendi', director deportivo. «El agua es un escenario cambiante y hay factores que se te escapan. La idea es estar en la tanda de honor de la ARC-1 y no mirar más al quinto que al tercero. El agua nos pondrá en nuestro sitio, y esperamos que sea un lugar álgido y podamos lograr el ascenso».

Para ello, han incorporado como entrenador a Igor Makazaga y a cuatro remeros también con gancho: Alain Osanbela, Haritz Etxebeste, Iván López y Julen Fernández, «tres de ellos donostiarras», puntualizó el presidente, más otros de la B.

Cuentan con un equipo de ocho técnicos, doce directivos y colaboradores y 62-63 deportistas entre sus tres tripulaciones. «Y está la gente de Urki, que trabaja nuestra cantera en las categorías inferiores», valoró Mendi.

Era inevitable hablar de Donostia Arraun Lagunak, socio fundador de Donostiarra pero que, un año más, tendrá su propia trainera femenina. «Hemos intentado un acuerdo, pero no ha sido posible», lamentaron todos los presentes. «Lo seguiremos intentando». Berasategui fue más allá: «Mendi y yo nacimos y moriremos siendo de Arraun, pero debemos sumar todos para fortalecer Donostiarra». Es lo que hacen Ayuntamiento, Amenabar y el propio Berasategui.