«Trintxerpe no tiene trainera, pero trabaja igual con los jóvenes»

Pedro Andueza lleva media vida en el remo. Primero como aficionado hasta que en 1996 accedió a la presidencia de Illunbe Trin-txerpe A.E., en la que permaneció hasta 2006, antes de enlazar las presidencias de la ARC y ACT. Habla con cariño de su club, que desde 2015 no ha podido sacar trainera. «Aunque eso es así, el club, donde mi hija Itsaso está en la directiva, sigue trabajando igual con infantiles, cadetes y juveniles, tanto chicos como chicas. El problema es el salto económico que hay que dar para echar una trainera al agua».

Este invierno, un batel sénior femenino de Trintxerpe está participando en la Liga Guipuzcoana y el club aspira a poder completar una trainera femenina. «Aunque yo no estoy dentro, me costa que existe esa ilusión, pero nunca para este año como ha salido publicado. El deseo es que se pueda conseguir en dos o tres años y me alegraría que así fuera». Ya sin cargos de responsabilidad, Pedro Andueza animaría otra vez a la Azkuene.