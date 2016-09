Osertz Aldai: «Urdaibai no ha sido superior en La Concha, pero sí mejor en los pequeños detalles»

En su estreno como entrenador, Osertz Aldai ha logrado trasladar a Lekittarra la remada que mamó en Hondarribia. Sigue siendo el ankeko de estribor de un bote que ha sido cuarto en la Liga ARC-1, por detrás de Ondarroa, Donostiarra y Getaria. Profesor en el Colegio La Salle de Andoain, atiende durante un receso.

- Por primera vez en una década, debió ver La Concha desde fuera.

- Ha sido especial para mí. Estando en el grupo los nervios se llevan mejor. Desde fuera se sufre más: quieres empujarles, transmitirles energía por todos los lados y ves que llegas a lo que llegas y la espera se hace más larga. Creo que el equipo ha estado bien, pero no ha podido ser. No se puede decir que no haya hecho una buena Concha, pero el equipo es joven, se está desarrollando y esta experiencia le vendrá bien para en el futuro reaccionar de otra forma.

«Urdaibai ha trabajado muy bien la opción de ir a la par o por detrás y ser capaz de imponerse al final»



«El play off se presenta muy interesante, con una Donostiarra que ha ido a más durante el verano»

- ¿Urdaibai ha sido superior?

- No creo haya sido superior sino que ha hecho mejor las cosas. Las dos embarcaciones están a un nivel muy parejo y los pequeños detalles deciden la balanza para un lado o el otro. Urdaibai ha hecho dos jornadas muy completas y Hondarribia no lo ha hecho también en detalles.

- ¿Cuáles fueron esos detalles?

- La experiencia, el estado de la mar, en momentos determinantes reaccionar ante un estímulo, como puede ser la salida de la ciaboga, el ir a la par o por detrás... Creo que eso lo ha trabajado muy bien Urdaibai y la tendencia de las últimas regatas ha sido eso. Aunque se vieran a la par o por detrás, Urdaibai no se descomponía ni perdía la cabeza y eso lo ha hecho mejor que Hondarribia.

- ¿Cómo ve la Liga? ¿Puede incidir el desarrollo de La Concha?

- La Liga está muy emocionante. Quedan dos regatas determinantes y nada está decidido pese a los dos puntos de ventaja de Urdaibai. No creo que afecte el resultado de La Concha porque estamos ante dos equipos de gran madurez en competición. El sábado, Urdaibai rema en casa lo que muchas veces no es fácil, porque a la necesidad de tenerlo que hacer bien se añade el hecho de los nervios por jugar en casa. Hondarribia irá con más ganas que nunca, porque ganar en casa al rival sabe mejor y puede sacar más partido de la ola lateral. Pero nada llegará decidido a Portugalete, donde el juego de las calles puede ser definitivo.

- Hablemos de Osertz, ¿cómo ha vivido su primera experiencia como entrenador en Lekittarra?

- Aunque siempre tenía el gusanillo de vivirlo, el día a día suele ser distinto. Me he encontrado un equipo muy volcado, fácil de llevar y con mucha ilusión. La directiva me ha apoyado siempre y he tenido un compañero en Josu (Aboitiz), el antiguo entrenador, que ha estado cerca y me ha transmitido el conocimiento para que todo fuera más fácil. He acabado muy contento.

- ¿Cómo lleva la presión de que todas las decisiones pasen por sus manos? No tiene a Orbañanos para cargar sobre sus espaldas.

- (Ríe) Desde el punto de vista del remero muchas veces no te das cuenta de lo que supone. Más que presión de fuera, la mayor presión ha sido la que yo mismo me he impuesto. Cuando no salen las cosas tratas de buscar soluciones. Sabía que en algunos momentos iba a tener que tomar decisiones duras pero no sabía cómo iba a afrontar las críticas y la presión. En esos momentos siempre me acordaba de un consejo de Mikel (Orbañanos), cuando me dijo que tuviera paciencia. Y eso es lo que he hecho en muchas ocasiones.

- ¿Esa presión fue mayor al principio, cuando quiso cambiar la remada pero no es fácil el proceso?

- Sí. Cambiar en un año la forma de entender la remada no es fácil. No es fácil ni transmitirlo, y que lo entiendan y lo apliquen tampoco. Entonces son pequeños pasos que hay que ir dando y estoy contento por que he visto un equipo que reaccionaba bien y en todo momento lo intentaba.

- ¿Ha sentido que el bote haya dudado de la eficacia de la remada?

- No. Ni han dudado ni han puesto trabas. Es cierto que cuando los resultados acompañan todo se asimila más fácil, porque el resultado es lo que confirma la tendencia, pero el equipo no ha dudado.

- ¿Qué ha aprendido durante este año? ¿Quizá se conoce más al afrontar situaciones por primera vez?

- Algunas cosas ya había vivido antes a otra escala, como el tratar de dar explicaciones o transmitir la remada, pero me ha tocado dar más explicaciones y llevar una presión. Ahora también eres un poco la imagen de un proyecto y ha sido novedoso, pero he intentado mantenerme en mi sitio. Como dices, creo que me he conocido un poco más a mí mismo y a afrontar más cosas.

- Al final, Lekittarra logró su objetivo de entrar en la tanda de honor, pero el play off era complicado en su primer año.

- Desde el primer día teníamos claro que el play off iba a ser complicado y el objetivo era entrar en la tanda de honor. Me queda la pena que no lo logramos hasta la última regata, para haber tenido más cerca a rivales directos. A veces ganas tu tanda pero no era suficiente y te quedas con algunas dudas porque no te has medido a las mejores y no puedes sacar muchas conclusiones. Para el año que viene, el objetivo debe ser meternos antes en la tanda de honor. Ahora no se puede hablar de play off, porque eso te lo va marcando el transcurso del verano.

- Ahora afronta una dura regata: la de llamar y convencer a los remeros para formar la plantilla para 2017. ¿Cómo lleva esa tarea?

- Es una labor que no la llevo bien, la verdad, porque al ser remero sé lo que significa la necesidad de tener un tiempo de desconexión. Pero por otro lado entiendo la necesidad del club de saber con qué equipo va a contar. Y ahí ando, tratando de dar un margen para la desconexión con la necesidad de saber quién seguirá.

- ¿Cómo lleva el tener que coger más el teléfono y llamar?

- Lo estoy intentando, porque no soy mucho de llamar, pero el remo te empuja a eso. También es algo en lo que he delegado un poco.

- Ha coincidido en la Liga con Ondarroa y Donostiarra y también con Portugalete en primavera y el Campeonato de Bizkaia. ¿Cómo ve el play off de ascenso a la ACT?

- Muy interesante, porque se juegan muchas cosas. Por un lado, Ondarroa ha dominado la ARC-1, quizá haya estado un punto por encima que las otras tres pero lleva más de tres semanas sin competir. Donostiarra ha ido a más todo el verano y el domingo realizó una gran regata. Portugalete también ha tenido un plazo para preparar estas dos regatas. Y nos queda Ares, que no creo que tenga el mismo potencial que las otras tres. El resultado del sábado puede ser determinante.