«Estamos seguros de nuestras opciones; no precisamos un milagro»

Confiesan llevar «vidas paralelas». Fue Osertz Aldai, hoy entrenador de Lekittarra, el que metió el veneno del remo a su hermano Manex, y este se llevó de su mano a Julen. «Igual prefería el fútbol, pero él vivía a un minuto andando del club y yo a dos», explica Castrillón. Comenzaron en 2002-2003, «cuando Mikel Orbañanos vino a Hondarribia y el club tomó las directrices de lo que es hoy. Entonces, clasificarnos para La Concha ya era motivo de celebración. Por suerte, ahora no basta con eso».

- Un año más acarician La Concha.

- Julen Castrillón: Es una suerte estar a segundo y medio de la bandera. A veces no te das cuenta que pocos pueden estar en nuestro lugar y entrenamos igual que el resto.

- Manex Aldai: La tensión del momento tampoco te deja ser consciente, porque si te paras a pensar lo que es un segundo... te entra el vértigo. ¡Si estamos ahí! Es mejor no pensar demasiado. Vamos a valorar lo justo, pero lo podemos hacer.

- JC: La Concha tiene una gran magnitud, pero para nosotros no tanta.

- MA: Es que acapara mucha atención comparada con otra regata, pero no hay una regata de la Liga que le tenga que envidiar. Pero es tal la magnitud que se le da desde fuera. Parece que solo hay un regata al año.

- JC: Hay gente que viene y ni sabe que existe una liga de traineras. El Ayuntamiento promociona lo suyo, lo vende como las Olimpiadas del remo, cuando las regatas y los remeros olímpicos nos llevan cien días; su calidad y sacrificio es incomparable. A La Concha se le da más valor que el que realmente tiene.

- MA: La ciudad vende la regata porque es un reclamo, un acto más.

- JC: Por eso se han tomado decisiones que no convenían.

- ¿Por ejemplo?

- MA: Sin ir más lejos, en 2014 ganó La Concha un equipo que en la liga estaba sancionado por un presunto caso de dopaje. Y eso ni lo ha condenado el Ayuntamiento, ni Festak, ni ningún medio de comunicación...

- JC: A mí no me gustaría meter en mi regata a alguien así.

- MA: Y menos si está sancionado, aunque la sanción fuera muy poca.

- Durante la semana, ¿han variado sus sensaciones del domingo?

- JC: No. Si mí me dicen que tenemos un segundo a favor, estaría igual.

- Tienen la experiencia de 2015...

- JC: Claro. No sería lo mismo con diez segundos por detrás. Eso es mucho y más ante dos equipos parejos.

- MA: Dos segundos no es nada. Es como los dos puntos de la Liga. No necesitamos un milagro para remontar. Con que nos salgan las cosas los dos días, nos podría valer.

- JC: Es verdad que si entramos a la vez ganarían ellos, pero en La Concha es difícil que suceda eso. Si uno coge ventaja, tiende a irse. Mañana no habrá dos segundos entre los dos.

- ¿El domingo eran conscientes de la regata que realizaba Urdaibai?

-MA: Quisimos evadirnos durante el descalentamiento, pero las embarcaciones que había alrededor nos fueron diciendo, dos por delante, cuatro, dos por detrás... Estábamos contentos de nuestra regata y queríamos meternos en una burbuja.

- Hay un momento que les cantan cuatro segundos por detrás.

- JC: Justo fue el momento que les vimos coger una ola en la isla y nos acojonamos. Pensamos que nos sacarían ocho o diez. Por suerte acabamos sobre una ola y fueron dos.

- Están convencidos de remontar.

- MA: Nosotros somos los primeros en creer. Es una oportunidad única, quizá no haya otra en el futuro, y la queremos aprovechar.

- JC: Si un deportista no cree en sus posibilidades está perdido.

- ¿Hay mucho componente psicológico como empezar por delante?

- MA: No. El componente psicológico es estar convencidos. Eso luego se contagia y sales a remar y ves que vas más compenetrado. Sabes que si vas por detrás tienes opciones de remontar. Si no se hace de manera conjunta, con una cohesión, es más complicado. Son 20 minutos en los que el factor psicológico pesa.

- ¿Y pesa en la cabeza el hecho de que hasta la Ikurriña de Zarautz las regatas ajustadas caían para Hondarribia y luego para Bermeo?

- JC: Son circunstancias. Igual tuvimos la suerte hasta Zarautz. Igual luego no hemos remado tan bien como sabemos hacerlo y ellos están a un nivel que no daban en julio.

- MA: Ni antes éramos tan buenos y ahora tan malos. Llevamos una línea ascendente y tenemos margen.

- JC: Hay quien dice que hemos llegado pasados... ¡Si estamos muy bien! Pero ellos nos han cogido y las regatas ahora se deciden por detalles.

- Como la suerte en las calles.

- MA: Esperemos que mañana ese no sea el factor determinante.

- El año pasado sí fue así.

- JC: Sí, algo tendría que ver. Yo prefiero ir juntos, porque es lo más justo. Así no hay excusas.

- MA: Solo pido que ganar o perder dependa de la embarcación.

- Pese a las victorias, el año está resultando durísimo para ambos. Llevan todo el año sin poder fallar una regata. Quedan tres finales y ya llevamos así varias semanas.

- JC: Psicológicamente este año lo estoy sufriendo más. En 2015 llegamos a La Concha con la Liga decidida y estábamos más relajados. El ambiente era menos tenso en el equipo. Te estás jugando la Liga y La Concha en dos semanas, en nueve días.

- MA: Antes te lo jugabas en seis regatas, luego cinco... Ahora son tres regatas y algo ya se decide mañana.

- JC: Perder o ganar, llevarte la bandera o la corona, no significa que hayas hecho peor año, porque has perdido regatas por cinco segundos pero el nivel dado es altísimo. Si perdemos la corona será por poco. No se puede valorar una temporada solo por las banderas o las coronas.

- MA: Hay cosas que valen más. El hecho de cómo estamos llevando la tensión entre nosotros está siendo muy positivo. Tenemos muy buena relación de grupo y somos conscientes de que estamos en una situación privilegiada y queremos lograrlo.

- Teniendo en cuenta que se juegan Liga o La Concha casi a cara y cruz, ¿firmarían ganar solo una?

- JC: Un deportista nunca firma eso.

- Pero entienden la pregunta...

- JC: Sería injusto que cualquiera pierda las dos. Es más, yo daría dos banderas y dos coronas a cada uno. Los dos equipos las merecemos.

- MA: Solo hay un ganador y debe ser así, pero hay que pelear por todo.

- Ioseba Amunarriz afirma que mañana necesitan la regata perfecta.

- JC: Hacerla perfecta es difícil. La del domingo fue casi perfecta.

- MA: Debemos creer y dar lo mejor que tenemos. Si nos convencemos de ello haremos buena regata. Estamos muy fuertes y dependemos de nosotros. Ellos están muy fuertes y reman muy bien, pero tenemos la certeza de que haciendo bien nuestro trabajo, como si fuera una contrarreloj en la que dependemos de nosotros, podemos estar ahí.

- Si van marcando al rival es difícil que salga la regata perfecta.

- MA: Puedes hacer un marcaje porque tú sabes que puedes ajustar un poco. A veces escuchas al de al lado y si ves que está pegando y le aguantas teniendo un margen, igual puedes aprovechar esos momentos para marcar la diferencia. Puede ser más a nivel psicológico que físico.

- JC: No puedes regular y hacer tu regata en función del otro. La regata es mantener la velocidad el máximo tiempo posible y que no pare.

- MA: El pequeño arreón que puedes tener lo puedes aprovechar en un momento puntual para meter la proa y jugar con eso, si eres capaz de aguantar ahí. Siempre es mejor ir un segundo por delante que por detrás.

- Se habla mucho del popare de Bermeo y de su segundo largo del domingo, pero tras poco más de medio minuto después de la ciaboga estaban ya en un segundo y no hubo mucha variación al final.

- MA: El viento a ellos no les perjudica tanto. Nosotros somos más ligeros y aunque tuvieran algo más de viento para salir, tenían un margen para volver. Nosotros llegamos a la ciaboga desgastando más.

- JC: No se puede decir que tal equipo sale bien y otro vuelve bien. Va por días. Los medios tenéis que escribir algo, que siempre le da salsa, pero no se puede decir que Hondarribia sale bien y Urdaibai vuelve.

- MA: Creo que la mayor diferencia en popare la hicimos nosotros en el Campeonato de España, en el que cogimos todas las olas. Luego fuimos a Zarautz y no cogimos ninguna y solo había pasado una semana.

- ¿Qué virtud resaltan de Bermeo?.

- MA: La cabeza fría que tienen, cómo saben ir por detrás.

- JC: Sus vatios. Si tenemos una debilidad es que nos falta fuerza absoluta. Tenemos mucha fuerza relativa en función de los vatios por kilo.

- MA: Creo que están remando mejor que otros años, con más calma y cabeza. En varias regatas nos han hecho la 'koxka' al empezar el tercer largo. Y eso es porque confían en sus posibilidades y el ir cogiendo aire durante la regata les permite exprimirse en los momentos claves.

- JC: Un tópico de Hondarribia es que vamos a pocas paladas. Ellos solían ir a más, pero este año van remando muy bien, a 35 paladas, trabajando la palada, y eso yo no lo había visto otros años. Son muy compactos. Nosotros también, eh (ríe).

- Ha habido alguna regata que Hondarribia ha ido a ritmos más altos.

- JC: Así es. En Portugalete, el domingo íbamos a tope, a 40 paladas, y ellos entraron a 36 y nos sacaron nueve o diez segundos.

- MA: Alguna regata hemos pecado de ambición, sin tener la cabeza fría para pensar lo que estábamos haciendo y había que llegar al final.

- JC: Cuanto más paladas no significa que vayas más rápido.

- MA: Hemos pecado de valientes.

- ¿Cómo han llevado las fiestas?

- JC: Estás con dos que no nos importan. Un día fuimos a cenar con los amigos y luego a casa.

- MA: El día que más nos gusta es el día 10 -hoy-, pero mañana hay regata. Así que no le damos vueltas.

- JC: Hay alguno que lleva dos años en la trainera y le da envidia no estar con los amigos o la familia. Nosotros llevamos más años y lo vives distinto. Durante el día comes con la familia, otro día con los amigos...

- Si pudieran apostar diez euros...

- MA: Todo a Hondarribia. Te lo tengo que decir así, pero es que lo creo.

- JC: Hay gente que me lo ha preguntado, y le digo que a Hondarribia porque estoy convencido.