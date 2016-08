«Como a la edad, al remo hay que plantarle cara»

Hay que mirar a su DNI para recordar que la víspera de la segunda jornada de La Concha cumplirá 48 años. Su discurso desprende ilusión y hambre de remo cada tres palabras. Es Aitor Alza (Hondarribia, 1968) espalda de babor de la Libia sanpedrotarra en los ratos libres que le dejan su profesión de albañil y sus cuatro hijos, Aimar, June, Olaia y Naia, trillizas: «Mi mujer es una santa. Y la familia, toda una ayuda», agradece. Y él, un ejemplo para cualquier remero en ciernes.

«¿La clave de aguantar tantos años? Primero, que me respeta el cuerpo, algún día me romperé pero nunca me he lesionado. Y segundo, que me gusta mucho remar. Disfruto echando el bote al agua», asegura el hondarribiarra, que adereza su mensaje siempre con optimismo: «El remo es muy duro, pero es como un trabajo. Si no lo afrontas animado, te va a resultar aún más duro. Hay que ir optimista, con ánimo».

Así se inició en el remo en 1993: «Yo siempre andaba haciendo deporte a mi aire. Salía un día a correr, dos no..., y un compañero de trabajo, Bautista Álvarez, que remaba en Hondarribia, me animó a probar. Fui un día al club, me pusieron a correr y, luego empezó ya lo serio. Aprendí la disciplina de un grupo, el respeto al entrenador, Mattin Olasagasti, a los compañeros... No me costó adaptarme, pero para mí era algo nuevo. Salía de casa por la mañana con la bolsa en el coche, y por la tarde iba del tejado derecho a entrenar». Y así continúa.

Vivió los albores de la actual Ama Guadalupekoa desde su filial. «El segundo año el único objetivo era mejorar y en el tercero ya ganamos algo». Su salto al primer equipo fue obligado: «En 1997 hubo una desbandada y el bote B pasó a ser el A. En 1998 y 1999 hicimos lo que pudimos, pero fuimos tercos». En 2000, «el club cambió la forma de preparación, ganamos tres banderas y entramos en La Concha, que para mí fue lo más, y no te digo nada en 2001, que entramos en la tanda de honor».

En 2002 «vino Mikel (Orbañanos) de Ondarroa. Nos costó un poco acoplarnos a la remada que él quería, pero mira lo que ha logrado. Nos enseñó a remar en mar», valora Alza, que después ha ido adonde «el corazón» o la «fidelidad» le han llevado.

Tras un 2004 en el que «remé menos de lo deseado», recaló en Trintxerpe, otra vez con Olasagasti. «Fue mi peor año. Quise demostrar que no estaba ahí por llamarme Aitor Alza y llegar de Hondarribia. Entrené más que nunca y en verano estaba pasado de vueltas. Lo dejé en agosto». Como muchos otoños, «no tenía claro seguir remando», pero «un conocido» le llevó a San Juan en 2006 con Anartz Gereño de técnico. «Bajamos de la ACT, pero como se habían portado bien conmigo, seguí en la ARC-1. Ganamos regatas, pero no subimos».

Una «actitud» ante la vida

En 2008, «iba a cumplir 40 años y decidí dejarlo. Me hice socio de Hondarribia. El entrenador del B era Iñaki Mendizabal, que en 2004 me quiso para el B pero yo aposté por el A. Sentía que le había fallado y como no andaban sobrado de efectivos, me ofrecí». Y ahí siguió hasta 2010. «Disfruté ayudando a los más jóvenes».

En 2011, Mendizabal recaló en San Pedro y tentó a Alza. «Fui allá, estaba Gabi Larrinaga de entrenador y le advertí que yo ya tenía añitos y me dijo 'tú ven, rema y si esto flota y anda, me da igual la edad'». Es «feliz» en San Pedro, salvo en «2014, con otro técnico. Remé un día y no quería seguir».

Ixi Sistiaga, técnico del segundo bote y entonces figura clave en el club, le retuvo para la causa morada: «Yo estaba ayudándoles en una obra allí, e Ixi me venía a ver: 'Viejo, tienes que seguir. Va a venir Aitor Balda y vamos a disfrutar'. Y lo cierto es que lo fue y hasta nos metimos en La Concha».

El último invierno no pudo elegir: «Hubo tantas bajas, que los que quedábamos debíamos arrimar el hombro. Además, Mikel Arostegi debutaba como entrenador y no le podíamos dejar tirado». El balance es positivo: «Ni nosotros esperábamos andar tan bien. Si un año tienes 14 bajas y otro siete, es difícil ganar banderas. El objetivo era salvarnos y ahora hablamos de entrar en La Concha. Es difícil, pero el día D vamos a pelearlo».

Es lo que ha hecho siempre: «Pelear, demostrar que este pequeño puede remar». Ahora, incluso, más enjuto: «En 2002 yo pesaba 69-70 kilos en Hondarribia, y ahora estoy en 64. El remo ahora exige remeros más finos.

Y regresa al inicio: «Veo jóvenes con más molestias. A mí no me duele nada. Me cuido también, pero es una suerte porque yo no trabajo en una oficina. Sé que no me queda mucho en el remo, pero tengo la ilusión de un debutante. Disfruto y soy cabezón. A la edad, como al remo, hay que plantarle cara. Cuando me viene Rafa (Gonzalez de Txabarri, el preparador físico) y me pregunta 'Viejo, cómo estás', siempre le digo que bien. Es una actitud, y a mí me ha ido bien».