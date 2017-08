El PSE de Zarautz pide que cese la «campaña de acoso» a su portavoz por parte de EH Bildu Gloria Vázquez, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Zarautz. La coalición abertzale niega las acusaciones y pide explicaciones por un comentario de la edil en Facebook sobre el pelo de una líder de la CUP A. GONZÁLEZ EGAÑA SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 23 agosto 2017, 12:19

El PSE de Zarautz denunció ayer la «brutal campaña de acoso» en las redes sociales que sufre su portavoz municipal, Gloria Vázquez, «orquestada», aseguró, «por destacados miembros de la izquierda abertzale», entre los que situó al histórico dirigente Joseba Permach. Al parecer, la campaña se inició tras criticar la edil «la utilización política» de la suspensión de las fiestas de un barrio de la localidad. EH Bildu niega que tenga que ver con ningún tipo de acoso. El edil zarauztarra Mikel Goenaga explicó que lo que ellos han hecho ha sido solicitar una reunión extraordinaria de la comisión de Derechos Humanos y Convivencia para pedir explicaciones a Vázquez por un comentario a un post de su cuenta de Facebook, que califican de «desafortunado y sexista» y consideran de «cierta gravedad».

Todo comenzó, según el PSE, con una discusión en Twitter, entre Vázquez y un concejal de EH Bildu, por la suspensión de las fiestas de Azken Portu, que arrancaban el pasado día 10, tras impedir el Ayuntamiento la celebración de un concierto, a las 11.30 de la noche, «al no querer los organizadores cumplir con el límite de decibelios». La edil socialista remarcó que la suspensión de las citadas fiestas fue decidida «por la propia comisión organizadora».

Vázquez relató que al criticar la «utilización política» de esa suspensión, «todo el entorno de Bildu se volcó a subir tuits, a agobiarme y a insultarme». Tras días de mensajes «muy desagradables, que me obligaron a bloquear a mucha gente», pensó que todo se iría pasando. No fue así, sino que, tal y como denunció, «personas del entorno de Bildu investigaron mi perfil en Facebook y encontraron un comentario chistoso y la mar de tonto que hice el 12 de agosto sobre el flequillo de Anna Gabriel de la CUP, al que yo me referí diciendo 'es tal la conexión que hasta coinciden en el corte de pelo a lo eusko nazi'».

«Todo el mundo de Bildu se volcó a subir tuits, a agobiarme y a insultarme» Gloria Vázquez, Portavoz del PSE Zarautz

«El comentario de Gloria es sexista y de cierta gravedad» Mikel Goenaga, Edil de EH Bildu Zarautz

El comentario «lo difundió EH Bildu en Twitter, lo compartió Permach y fue cuando se recrudeció el acoso», explicó la edil. El PSE reaccionó ayer con una nota de condena al conocer que se había pedido una reunión de la comisión de Derechos Humanos y Convivencia para que Vázquez explique su comentario. Según Goenaga, debe explicarse «sobre todo al tratarse de la concejala de Igualdad». La edil aseguró que lo escribió en tono jocoso y reivindicó su «derecho a la libertad de expresión».

Solidaridad

El PSE de Zarautz se solidarizó con su compañera y exigió a EH Bildu «que cese inmediatamente los ataques contra su portavoz» porque buscan el «amedrentamiento, la coacción y la intimidación del adversario político y de cualquiera que discrepe». «Esta situación es absolutamente lamentable», aseguraron. En un comunicado, afirmaron que los «ataques contra su libertad de expresión» han llegado «incluso al insulto personal», por lo que creen que «se han traspasado todas las líneas de la decencia política». «Nuestra compañera no está sola y cada ataque contra Gloria es un ataque contra la familia de los socialistas guipuzcoanos».