El yihadista 'invisible' que vivía en Andoain

«Impactados». Así se encontraban los vecinos de Andoain tras conocerse la que para ellos fue la noticia del día de ayer, la detención de un presunto yihadista residente en esta localidad. El joven marroquí, de 24 años, fue arrestado a primera hora de la mañana acusado de propaganda yihadista. Según fuentes de la investigación, además, tenía intención de unirse al Daesh. Con el sospechoso en su interior, la Guardia Civil registró la vivienda hasta pocos minutos antes de las dos del mediodía, cuando los agentes del instituto armado se llevaron del piso al detenido, que salió esposado y cubierto con una capucha.

Lo sucedido cogió «por sorpresa» a los andoaindarras. «Este es un bloque muy tranquilo. Hay muy buena convivencia entre todos», contaba sorprendido un joven vecino, que conoce «bastante bien» esta zona. «Es el mismo portal en el que vive mi exnovia y nunca he visto nada raro por aquí», insistía. «No sé quién ha sido el detenido, no le pongo cara», añadía asomado, junto otros vecinos, al lugar de los hechos.

Y no es el único. Parecía que el arrestado, nacido en Alhucemas (Marruecos), no hiciera vida en Andoain. Los vecinos, al menos, afirmaban no saber de quién se trataba. «No andaba por aquí», comentaba la dueña de uno de los bares contiguos al portal mientras se realizaba el registro. El lugar estuvo acordonado por más de siete vehículos de la Guardia Civil.

Una pareja de amigas, también de la zona, se asomó a ver qué ocurría hacia el mediodía. «En 'shock', así estamos. Nos hemos criado aquí y la noticia nos ha sorprendido muchísimo». Pese a no haber visto nada fuera de lo normal, una de ellas recuerda haber ojeado el piso donde residía el detenido anunciado en internet. «Luego lo compraron y hasta enero, más o menos, estuvo de obras. Imagino que después lo pondrían en alquiler», reflexionaba.

Un hombre de los que se acercó a las inmediaciones del portal comentaba que podría sonarle la cara del arrestado. «Quizá haya coincidido con él por la calle», pero «no lo sé. Me he enterado de esto al salir a trabajar a las 8.30 horas. No me lo esperaba, aún lo estoy procesando».

El Ministerio de Interior informó en un comunicado que el detenido practicaba su actividad en el ámbito virtual, donde consumía y difundía material yihadista a través de las redes sociales. Había creado varios perfiles en internet, además de desarrollar una labor activa de proselitismo y de captación para el traslado de combatientes, según las mismas fuentes. Sus contactos, «de alto nivel en el aparato de difusión de propaganda del Daesh, le permitían tener acceso a abundante material audiovisual procedente de Siria e Irak».

Pese a no haber llamado la atención de sus vecinos de Andoain, el arrestado estaba en «un proceso muy avanzado de radicalización, hasta el punto de haber planificado un desplazamiento a las zonas de conflicto para unirse al Estado islámico».

Con esta detención, desarrollada bajo la supervisión del Juzgado Central de Instrucción número 6 y la coordinación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han detenido a 235 yihadistas en España y en el exterior desde que el nivel de alerta antiterrorista fue elevado a 4, en junio de 2015. Con motivo de este último arresto, Interior recuerda que el uso de la propaganda a través de internet y de dispositivos móviles por parte de grupos terroristas constituye «una de sus principales fortalezas tanto para la difusión de su ideario radical como para la captación de nuevos adeptos y para publicitar sus acciones».