Una vida de puño y rosas García Raya posa en la puerta de la Casa del Pueblo de Arrasate. / MAITANE MUÑOZ Francisco García Raya dice adiós a su carrera política en el PSE-EE después de 28 años ELISA LÓPEZ SAN SEBASTIÁN. Lunes, 15 enero 2018, 07:26

Lucha, pasión, tristeza, impotencia y agradecimiento. Este cúmulo de sensaciones le vienen a la cabeza a Francisco García Raya (Montilla, 1953) cuando echa la vista atrás. De los 28 años que ha dedicado a la política activa, este histórico socialista de puño y rosas guarda recuerdos imborrables, unos muy buenos y otros no tanto. Ahora, a punto de cumplir los 65, se siente satisfecho de haber aportado su granito de arena para hacer posible que sus hijos puedan vivir en un país libre de la amenaza terrorista de ETA.

«Prometí retirarme cuando llegaran los tiempos de paz a Euskadi. Y así ha sido. Afortunadamente, la promesa su cumplió hace seis años cuando los terroristas dejaron de matar», asegura este 'resistente' de Mondragón. Porque la historiadora Sara Hidalgo García de Orellán, autora del libro 'Los resistentes. Relato socialista sobre la violencia de ETA', califica con este nombre a los cargos públicos del socialismo vasco que aguantaron lo indecible en los años de plomo. Y uno de estos 'resistentes' es García Raya, un luchador y un ejemplo de dignidad, que tuvo que hacer frente primero a la dictadura franquista y, posteriormente, soportar tantos años de violencia de ETA y el acoso de quienes le respaldaban. Atesora una de las carreras políticas más extensas en el Ayuntamiento de Arrasate. El día 29 de octubre anunció su adiós al dejar la secretaría general del PSE-EE en Mondragón. Atrás quedaban 28 años como concejal, además de juntero y parlamentario vasco.

Hijo y nieto de socialistas, con solo 14 años, Paco -como le llama todo el mundo- dejó Córdoba junto a su familia rumbo a Euskadi en busca de un futuro mejor. Llegó a Mondragón un sábado y el lunes ya tenía trabajo. Nunca imaginó que su vida en el que iba a ser su nuevo hogar en esa localidad tan distinta a su Montilla natal iba a ser tan difícil... Aquí, en Euskadi, aprendió que la política es servicio a los demás, sí, pero también «perder amigos, perder intimidad... Mucha gente todavía no lo sabe», reconoce. Entró en la empresa Gamei, enseguida se involucró en los movimientos sindicales y comenzó su flirteo con el PSOE. Pero hubo un punto de inflexión por el que decidió dar un paso adelante y afiliarse al partido de su padre y su abuelo: el asesinato de Enrique Casas en 1984. Entonces pensó que era el momento de empezar a trabajar en la lucha contra el terrorismo. Estaba recién casado y ya era padre de un niño. Y fue en ese momento cuando se hizo la promesa de que no pararía hasta que no se lograse la paz.

«Jesús Eguiguren se jugó la vida a pecho descubierto para lograr la libertad de todos»

-¿Significarse políticamente le creó problemas?

-Muchos. Demasiados. En mi vida profesional y en la personal. En todos los ámbitos. Amigos que me dejaron de hablar y conocidos que de repente me negaban el saludo. Pero yo seguí adelante. No me importó. Soy una persona comprometida con mis ideales.

Hoy, al revisar su larga trayectoria, a García Raya le vienen muchos recuerdos. Él prefiere quedarse con los buenos. «Cuando alguien te agradece algo sientes una gran emoción y sorpresa porque la política no es, precisamente, una tarea nada agradecida. Todo lo contrario. Y debo reconocer que son muy pocas las personas que te dan las gracias. ¿Y los peores momentos? Los asesinatos de compañeros y amigos, sin duda. Verles morir por defender unas ideas. Fue terrible», lamenta.

Las muertes de Isaías Carrasco y Froilán Elespe a manos de ETA marcaron su vida. Al primero le vio morir en la calle. Cuando corrió a su lado todavía estaba vivo, desangrándose tirado en la carretera. Carrasco era su amigo y su confidente. Como Elespe. Era también un gran amigo. Y como otros tantos a los que ETA asesinó. Al recordarles, se cuela en la conversación el nombre de Jesús Eguiguren. Su confidente y compañero de filas. Un ejemplo. «Se jugó la vida a pecho descubierto para que los demás pudiésemos vivir en libertad. Es un amigo íntimo», asegura con orgullo. Y quiere aprovechar estas líneas para rendirle un pequeño homenaje: «Gracias a él estamos sin ETA matando». También habla con cariño de la mujer de Eguiguren, la parlamentaria Rafaela Romero. «Mi niña Rafi. Políticamente creció a mi lado. Su primera tarea en el Partido Socialista fue la de concejal en Mondragón». Reconoce que toda la familia socialista ha sufrido. Como el resto de las familias políticas. Los ochenta, los años de plomo, fueron especialmente duros para el PSE de Mondragón. «Fue una época de falta de libertad absoluta. Un tiempo en el que había mucho miedo». Él lo cuenta con mucho pesar: «Todos los días te levantabas y salías de casa, pero no sabías si ibas a regresar. Ni qué iba a ser de mí, ni de mi familia. Ahora me doy cuenta del sufrimiento de mi mujer, de mis hijos, de mis amigos con ETA asesinando a destajo. Y sin olvidar el acoso del mundo radical».

Víctimas olvidadas

García Raya reivindica a una parte de las víctimas que considera «olvidadas»: los extorsionados y los escoltados. A su juicio, también son víctimas. «No han perdido la vida, es verdad, pero han sufrido tanto... Y están en todos los partidos políticos, pero también en otros lugares; policías, ertzainas, guardia civiles, periodistas, empresarios, jueces... ciudadanos de todos los ámbitos». Reconoce que para él, durante muchos años, no fue fácil vivir en Arrasate. «Fui con escolta durante trece años. Siempre digo que mi vida era como la de un preso en libertad condicional».

Por fin, hoy, García Raya pasea por las calles de su pueblo tranquilo, sin miedo y sin tener que mirar de reojo. Sin embargo, hay algo que le duele, y es ver a algunos etarras ya excarcelados andar a sus anchas. «¿Que han cumplido sus penas? Sí. Pero yo no puedo perdonar. ¿Cómo voy a hacerlo con todos los compañeros que se han quedado por el camino? Y deberá pasar por lo menos una generación para normalizar la convivencia». El mundo de ETA ha producido heridas muy profundas que serán difíciles de restañar», concluye.