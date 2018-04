Víctimas de ETA: «No me vale el perdón. Llega muy tarde» Víctimas de ETA y familiares de asesinados por la banda valoran el comunicado DV Viernes, 20 abril 2018, 10:40

La presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT), Mari Mar Blanco, ha dudado de la sinceridad de ETA al pedir perdón y ha instado a la banda terrorista a traducir su «supuesto» reconocimiento del daño causado en colaboración con la justicia. «A mí no me vale este perdón», ha afirmado Blanco en TVE, tras el comunicado de la banda terrorista que, en su opinión, «llega tarde, muy tarde y, desde luego, no cumple para nada las expectativas» de las víctimas del terrorismo.

Ha advertido de que ETA mantiene el lenguaje que «tanto dolor» causa a sus víctimas al utilizar términos como lucha armada o insistir en que ha habido un conflicto con bandos enfrentados, cuando «lo único que ha existido son víctimas y verdugos». «Mi hermano no se enfrentó absolutamente a nadie», ha recalcado Mari Mar Blanco, cuyo hermano Miguel Ángel, concejal del PP en Ermua , fue asesinado en 1997 por la banda terrorista. Ha calificado además «vergonzoso e inmoral« que ETA distinga en el comunicado entre «quienes se merecían un tiro en la nuca y una bomba en el coche y quienes fueron víctimas por casualidad porque no se lo merecían». Para Blanco todos los asesinados son «víctimas inocentes de la imposición totalitaria y mafiosa» de la banda terrorista.

Además de traducir ese «supuesto» perdón en colaboración con la justicia, ha pedido a la organización terrorista otros pasos que verdaderamente demuestren que «ese perdón no es un papel», como dejar de hacer actos de bienvenida a «verdugos». «Que nos dejen construir un relato basado en la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia donde se recoja verdaderamente que hubo víctimas y verdugos y no ese conflicto», ha reclamado.

Covite «Es inaceptable que ETA divida a las víctimas entre culpables e inocentes»

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) considera inaceptable que ETA divida a las víctimas entre culpables e inocentes y «pida perdón» solo a aquellas que «no tenían una participación directa en el conflicto». Para el Colectivo, esta postura implica la justificación del asesinato de centenares de personas en el contexto de un «conflicto inexistente que ETA se empeña en mantener para fundamentar su historia y difuminar su responsabilidad sobre los crímenes cometidos». «ETA trata a las víctimas como daños colaterales en la imposición de un proyecto totalitario al que ni los terroristas ni su brazo político han renunciado»

Asociación de Víctimas del Terrorismo «ETA justifica su actividad terrorista una vez más»

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha dicho, en relación con el último comunicado de ETA, que la banda «justifica su actividad terrorista una vez más». En una nota de prensa, la AVT manifiesta que «se trata de un paso más en la estrategia orquestada por ETA desde que declarara en 2011 el 'alto el fuego' por diluir su verdadera responsabilidad, justificar el uso de la violencia para la imposición de su proyecto totalitario y manipular la historia». «ETA reconoce el daño causado pero en ningún momento hace autocrítica alguna, justificando lo que hizo al referirse a las víctimas al mismo nivel que a los 'torturados'. Igualmente dicen respetar que unos consideren que su actuación ha sido 'inaceptable e injusta' pero ellos no lo reconocen y lo justifican equiparándolo a la supuesta violencia ejercida por el Estado», apunta.

Por todo ello, estima que «esta declaración poca novedad incluye» pues «como bien dice ETA ellos han venido reconociendo el daño causado cada vez que reivindicaban un atentado». Insiste en que «siguen justificando el uso de la violencia en el marco de un conflicto inventado y equiparando a las víctimas del terrorismo con las supuestas del Estado. La única declaración que esperamos de ETA es aquella en la que se reconozca como la principal vulneradora de derechos humanos en el País Vasco y en el resto de España durante décadas y que el uso de la violencia no tiene justificación alguna y haga autocrítica de su pasado criminal», recalca.

Gorka Landaburu «Es el comunicado más importante pero falta crítica política»

Por su parte, el periodista y víctima de ETA, Gorka Landaburu, considera que es comunicado más «importante y crítico» que ha hecho la organización, aunque considera que aún «falta crítica política» y emplaza a la izquierda abertzale a hacerla. «Falta una crítica política en el tiempo y espero que la izquierda abertzale lo haga» ha señalado en declaraciones a la SER , en las que ha dicho además que ETA «tiene cuentas pendientes con la sociedad».

Para Landaburu, «muchas víctimas verán insuficiente» este comunicado. «Pero ETA desaparece definitivamente y es lo que queríamos desde hace mucho tiempo», ha planteado.

Rosa Rodero «No compensa, pero por lo menos da un respiro»

Rosa Rodero, víctima de ETA, que asesinó a su marido, un miembro de la Ertzaintza en 1993, afirma que el comunicado «no compensa pero por lo menos, da un respiro». «Ya no tiene solución, lo que ha pasado ha pasado. Yo miro más por el futuro y porque no vuelva a ocurrir. Mi marido no está y no me lo pueden devolver, lo que siempre he pensado es en el futuro en mis hijos mis nietos, esa paz que hemos querido toda la vida y ahí la tenemos», ha señalado en la SER.

En su opinión, se trata «sin más», de «un paso más para terminar ya con estos años» de ETA. «Son los pasos que se están dando, que se están alargando en el tiempo y entiendo que el tema de los presos es lo que está llevando a que se esté alargando», ha comentado.