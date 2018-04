«La versión de ETA de que fue una especie de duelo del oeste no tiene base» Fernández Soldevilla. / TELEPRESS «Fue un asesinato a sangre fría totalmente evitable. Etxebarrieta y Sarasketa pudieron huir, pero decidieron matar», explica Gaizka Fernández Soldevilla, doctor en Historia A. G. E. Domingo, 22 abril 2018, 08:23

Gaizka Fernández Soldevilla (Barakaldo, 1981), doctor en Historia Contemporánea por la UPV y responsable del área de Archivo, Investigación y Documentación del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, es uno de los coordinadores del libro 'Pardines. Cuando ETA empezó a matar'. Tras más de un año de investigación, asegura que «siempre se ha dado una versión errónea» de este asesinato.

-¿Cómo surge la idea de escribir un libro sobre el caso Pardines?

-La idea nace hace dos años. Desde mi primer libro 'Sangre, votos, manifestaciones. ETA y el nacionalismo vasco radical', que escribí con Raúl López Romo, ya hablábamos sobre Pardines, pero, claro, contábamos mal la historia. Era lo que se sabía entonces. Hace unos años encontré la sentencia del juicio contra Iñaki Sarasketa y había datos nuevos. A partir de ahí vi que había que investigar lo que había sucedido realmente.

-¿Cuánto tiempo de trabajo ha invertido en esta investigación?

-Un grupo de historiadores hemos estado más de un año investigando. Es un crimen sucedido hace 50 años, del que se ha hablado muchas veces, pero siempre se ha dado una versión errónea y hemos vuelto a indagar en todas las fuentes disponibles hasta hallar lo más cercano a la verdad que es posible contar. La causa judicial de Pardines estaba perdida, nadie la había visto. Hablando con la directora del archivo de El Ferrol, Carmen Rial, me comentó que por si acaso iba a echar un vistazo y resultó que estaba allí. Hemos sido los primeros que la hemos visto en 50 años.

-¿Qué estaba mal contado?

-Lo que sabíamos era algo básico, que el 7 de junio de 1968 ETA asesinó a un guardia civil que se llamaba José Antonio Pardines y que ocurrió en Aduna. Pero había versiones contrapuestas de cómo fue el crimen.

-¿Cuáles?

-La versión que ETA extiende de que había ocurrido una especie de duelo del oeste, que Pardines había intentado desenfundar el arma y que, como defensa, los dos etarras Etxebarrieta y Sarasketa se habían defendido y le habían dado antes, está basada en absolutamente nada porque ETA no conocía lo que había ocurrido, es una elaboración propagandística sin base. Esa mentira que ETA creó en el 68 ha ido rodando y se sigue repitiendo. Luego había otra versión que es la que da el propio Sarasketa en algunas entrevistas en las que contó que Etxebarrieta había tomado anfetaminas, que estaba muy nervioso cuando Pardines paró el coche y que al ver que la documentación no coincidía, Etxebarrieta decidió asesinarlo a sangre fría. Esta es la versión que habíamos aceptado hasta ahora, pero después de investigar y ver las pruebas que hay, surgen bastantes dudas. Hemos cotejado todos los testimonios que hay de las personas que estuvieron allí y las pruebas materiales que hubo, y las cosas no están tan claras como creíamos.

-¿Qué han descubierto?

-Según las pruebas periciales que se utilizaron en el juicio sobre el escenario del crimen, Pardines tenía cinco heridas de bala, había tres casquillos de 9 mm parabellum, dos casquillos de 7, 65 y cuatro proyectiles, porque una bala se quedó en el cuerpo. La pistola de Etxebarrieta era una Astra de 9mm y la de Sarasketa de 7,65 mm, y las pruebas periciales indican que Sarasketa también disparó, pero nosotros no somos jueces, no podemos hacer un juicio, pero sí hay indicios suficientes como para poner en duda la versión que hemos estado manteniendo hasta ahora.

-En las informaciones del día siguiente se sitúan los hechos en Villabona y no de Aduna.

-Es otro de los errores que se han repetido en el tiempo.

-¿Qué le ha supuesto personalmente sumergirse en este caso?

-Hay unas citas de Garmendia y de Atxaga, muy similares, que dicen que que ese día cambió nuestra historia y que es un punto de inflexión. En el 68 se creó al monstruo que sobrevivirá a Franco, a la dictadura y seguirá una espiral de violencia hasta hoy. Lo cierto es que fue un asesinato a sangre fría, totalmente evitable porque Sarasketa y Etxebarrieta podían haber huido, desarmado al guardia civil, pero lo que decidieron fue matar...