«A veces nos hemos explicado mal porque no olvidamos a las víctimas de ETA» El sacerdote irlandés Harold Good escucha las intervenciones. / Arizmendi Los Artesanos de la Paz analizaron ayer en Biarritz los encuentros mantenidos este año con el Ministerio de Justicia francés IRAITZ VÁZQUEZ Biarritz Domingo, 8 abril 2018, 08:11

Un año después de que ETA entregase a las autoridades francesas parte de su arsenal, varios miembros la delegación de Iparralde, que está constituida por los Artesanos de la Paz, Bake Bidea, el Ayuntamiento de Baiona y cargos electos, realizaron ayer en Biarritz un diagnóstico de los seis encuentros que han mantenido con el Ministerio de Justicia francés para «desbloquear» la situación de los reclusos que se encuentran encarcelados en prisiones galas.

Jean-René Etchegaray, alcalde de Baiona; Jean-Noël 'Txetx' Etcheverry, sindicalista y miembro del grupo de Luhuso y Anaiz Funosas, miembro del movimiento Bake Bidea, participaron en una mesa redonda en la segunda jornada por el primer aniversario de la entrega de armas. El presidente de la Mancomunidad de Iparralde subrayó que durante este año «hemos atendido la situación de los presos». Recordó que de los 36 etarras que se encuentran encarcelados en Francia, nueve ya han sido trasladados a cárceles cercanas al País Vasco.

Etchegaray no pasó por alto en su intervención recordar que «para conseguir la paz y la memoria es imprescindible hablar con todos los actores del conflicto». Por ello, mencionó a las víctimas de ETA. «A veces nos hemos explicado mal, no nos olvidamos de ellas». Además, también puso el acento en que «cuando hablamos de reconciliación nos hemos dado cuenta de que los presos con los que nos hemos entrevistado están en ese camino», explicó el alcalde centrista que el pasado mes de abril se reunió con representantes de Covite.

'Txetx' Etcheverry recordó que han pasado siete años desde que concluyó la actividad armada» de ETA y el desarme. «Ha sido demasiado tiempo», señaló y pidió al Gobierno francés que termine con las medidas de excepción. «Hay que ir más lejos. Se debe liberar a los presos enfermos y poner fin a la dispersión». Eso sí, los tres participantes en la mesa redonda recalcaron que en ningún momento han pedido «que se libere a nadie de su responsabilidad. No estamos hablando de una amnistía». Funosas, además, se refirió al problema que se encuentran a la hora de acercar a las once reclusas de ETA, ya que no hay módulos de mujeres en las cárceles cercanas a Iparralde. En la jornada también participó el cura protestante irlandés Harold Good, quien señaló a los presos «deben ganarse el respeto y dejar claro que son conscientes «del sufrimiento que han generado».

La junta directiva de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas criticó la colocación que se realizará hoy en Baiona de la escultura 'Arbolaren Egia'. Lo compararon con «hacer un homenaje a un pederasta».