El 35% de los vascos cree que Sánchez debería acercar a los presos de ETA, según el Deustobarómetro El 62% de los encuestados considera que el PNV no debería haber apoyado los presupuestos de Rajoy por los escándalos de corrupción del PP EL DIARIO VASCO Viernes, 15 junio 2018, 12:58

El 35% de los vascos cree que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez debería llevar a cabo un acercamiento de los presos de ETA a Euskadi, según los datos del Deustobarómetro conocido este viernes.

La encuesta, presentada por sus responsables, María Silvestre y Braulio Gómez, ha sido confeccionada a través de un millar de encuestas online, realizadas a personas mayores de 18 años durante la primera quincena de mayo.

Relacionado con los reclusos etarras, otro dato de la encuesta es que el 14% a puesta por una amnistía para aquellos encarcelados que no cuenten a sus espaldas con delitos de sangre y el 10% se muestra contrario a cualquier acercamiento. El 54% de los entrevistados por el Deustobarómetro manifiesta que para que «el proceso de paz siga avanzando», los reclusos «deben reconocer el daño causado a todas las víctimas» de la banda. Además, el 36% cree que deberían colaborar con la Justicia para ayudar a esclarecer los crímenes sin resolver. Casi la mitad estarían a favor del acercamiento –sin especificar condiciones– y el 37% cree que los reclusos de la banda deberían tener acceso a los mismos derechos que el resto de presos.

En cuando a lo que ha supuesto ETA, el 50%de los encuestados considera que la banda «ejerció la violencia sin justificación». Destaca también que ocho de cada diez tiene claro que «en ningún caso está justificado el uso de la violencia con fines políticos». Es significativo que solo el 39% de los vascos considere sentirse hoy en día libre para expresar sus opiniones políticas en cualquier lugar. En 2013, la tasa era del 47%.

El 28% apuesta por mantener el estatus actual y únicamente un 16% apuesta por un Estado Independiente. Un 44% expresa su deseo de participar en un referéndum

La mitad de los encuestados cree regular la situación política en Euskadi y preguntados sobre sus preferencias en cuanto al modelo territorial, uno de cada cuatro respalda un aumento del nivel de autonomía. El 28% apuesta por mantener el estatus actual y únicamente un 16% apuesta por un Estado Independiente. Un 44% expresa su deseo de participar en un referéndum. Por encima del 39% que se decanta por no colocar las urnas en este sentido y un 17% que no lo tiene claro. Referido a la intención de voto, un 42% asegura que votaría que 'no' a la independencia y un 24%, que sí.

De este Deustobarómetro destaca, asimismo, que los encuestados se muestran especialmente críticos son con el respaldo que dio el PNV a los Presupuestos Generales del Estado propuestos por el Gobierno de Mariano Rajoy. Seis de cada diez consideran que los jeltzales deberían haber votado en contra de esas Cuentas como consecuencia de los escándalos de corrupción del PP. La mitad de los encuestados se basa en el trato de los populares a los pensionistas, el 48% en las políticas sociales de Rajoy y casi 4 de cada diez, en la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

El 61% de los encuestados ve poco probable encontrar un puesto laboral en los próximos meses. Siete de cada diez creen que dentro de un año la situación mejorarán

La economía también está presente en el Deustobarómetro. El empleo continúa siendo de las principales preocupaciones de los vascos. El 61% de los encuestados ve poco probable encontrar un puesto laboral en los próximos meses. Siete de cada diez creen que dentro de un año la situación mejorarán. El 59% se lamenta de que las desigualdades entre hombres y mujeres son evidentes y expresan su respaldo a las movilizaciones que se llevaron el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Preguntados sobre los servicios públicos en Euskadi, los entrevistados dan su aprobado raspad a servicios públicos como Osakidetza, transporte, educación y carreteras. Sanidad es la mejor valorada (con una nota del 6,6) en los últimos cinco años. Suspenden, por contra, los servicios sociales, Lanbide, la política lingüística y las pensiones. Cuestión esta última de candente actualidad.

Nueve de cada diez encuestados tienen claro que «una relación sexual no consentida es siempre una agresión»

Las agresiones sexuales a mujeres son otro capítulo que recoge el Deustobarómetro. Nueve de cada diez encuestados tienen claro que «una relación sexual no consentida es siempre una agresión» y entre el 70 y el 80% lamenta que «los tribunales de justicia no protegen lo suficiente a las víctimas». Y lo que es especialmente preocupante, el 40% de los hombres y el 64% de las mujeres que han tomado parte en la encuesta cree que la mayoría de las chicas han sufrido una agresión sexual en algún momento de su vida.