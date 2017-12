Los vascos censuran la gestión de Generalitat y Gobierno central en la crisis catalana Sociómetro vasco El Sociómetro del Ejecutivo Vasco dice que el 59% son favorables a un referéndum sobre el autogobierno vasco JORGE SAINZ Jueves, 7 diciembre 2017, 14:22

La mayoría de los vascos censura tanto la actuación de la Generalitat como la del Gobierno español en la crisis catalana, según el último Sociómetro del Gobierno Vasco.

El 61% de los encuestados cree que el Govern de Puigdemont ha procedido "mal o muy mal". Los reproches se elevan hasta un 73% cuando se valora la actitud del Ejecutivo del PP. Solo un 25% aprueba la gestión del Gobierno de Cataluña, porcentaje que baja al 13% cuando se trata de dar por buena la gestión del gabinete de Mariano Rajoy. Un 14% no sabe o no contesta. El sondeo, realizado en los últimos días de octubre, en el punto álgido de la crisis saldada con la intervención de la autonomía, los vascos (59%) se muestran partidarios de que se convoque un referéndum sobre el marco de relación entre Euskadi y España, aunque el 76 % considera poco o nada probable que en los próximos años se produzca un acuerdo entre los gobiernos central y vasco para ello. Un conflicto que provoca de manera preferente sentimientos de incertidumbre, seguidos de otros como el aburrimiento, el interés y el miedo. En los últimos lugares se sitúan las sensaciones de ilusión y de indiferencia.

En cuanto al autogobierno vasco, un 59 % es partidario de que se convoque una consulta o referéndum; un 28 % apuesta por ello solo si hay acuerdo con el Gobierno español; y un 31 %, en cualquier caso. Un 24% no lo desea. No obstante, el 76 % ve poco o nada probable que en los próximos años haya un acuerdo entre los gobiernos central y vasco para poder realizarlo. De convocarse, el 33 % votaría a favor de la independencia, un porcentaje similar en contra, y un 12 % se abstendría. El porcentaje de quienes votarían a favor de la independencia se ha reducido con respecto a mediciones anteriores (39 % en 2014), mientras que el de quienes no lo harían ha aumentado (29 % en 2014).

El 67 % de los preguntados defiende que los vascos son los que deben decidir sobre su autogobierno, mientras que el 24 % dice que debe ser decisión de todos los españoles. Un 58 % avala la gestión del gabinete de Iñigo Urkullu en este área. Además, es mayoritaria la opinión de que más nivel de autogobierno sería bueno para la economía, los servicios públicos, la convivencia y la identidad vasca.

El PNV sigue siendo el partido que genera mayor simpatía (4,6 en una escala de 0 a 10), seguido de EH Bildu (3,5), Elkarrekin Podemos (3,4) y PSE-EE (3,1). En último lugar se mantiene el PP (1,5).

En cuanto a los dirigentes políticos, Urkullu es el único que aprueba (5,3). Le siguen los líderes del PNV, Andoni Ortuzar (4,6); de Podemos, Nagua Alba (3,9); de Sortu, Arnaldo Otegi (3,8); del PSE-EE, Idoia Mendia (3,7); y del PP, Alfonso Alonso (2).