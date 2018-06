El PP vasco garantiza que el grueso de las inversiones en Euskadi se mantendrá Oyarzábal lamenta que el PNV haya roto el pacto para irse con Sánchez y avisa que «si nos siguen insultando ya veremos cómo actuamos» ELISA LÓPEZ SAN SEBASTIÁN. Martes, 5 junio 2018, 07:00

El grueso de las inversiones previstas para Euskadi en los Presupuestos se mantendrá. Así lo confirmó el senador del PP, Iñaki Oyarzábal, que aseguró que las partidas destinadas al TAV o a Puertos están garantizadas porque es «una apuesta» de su formación y no del PNV que «se ha colgado esa medalla cuando no es así». El también presidente de los populares de Álava no disimuló ayer su enfado. Un malestar que también se respiró en el ambiente del grupo popular en el Senado. «Les trae sin cuidado romper con el PP y luego apoyar a Pedro Sánchez y a los antisistema. Una decisión que también ha enojado a parte de su militancia», lamentó el dirigente alavés.

Oyarzábal preguntó al presidente del PNV, Andoni Ortuzar -que ayer comentó que le gustaría ver con qué cara vota el senador popular en contra de enmiendas que favorecen a Álava-, «qué cara puso él cuando dio la orden de traicionar su palabra y votar al PSOE».

Tras subrayar que son los jeltzales los que «han faltado a su palabra», recordó que «el PNV ha apostado por la radicalidad y se ha sumado al Gobierno de la inestabilidad». El senador, que intervino ayer en la reunión de su grupo parlamentario, insistió en que «habría que preguntar a Ortuzar con qué cara va a mirar a los vascos después de haber tirado por la borda todos los acuerdos. Eso sí que es perjudicial para la sociedad vasca».

Aseguró que el responsable de romper el pacto es el partido de Ortuzar porque «ha traicionado su palabra y ha demostrado que no la tiene». A su juicio, el PNV quiere poner el foco en las pequeñas enmiendas porque les gusta mirarse su ombligo, siempre se miran a ellos mismos». Advirtió que «si nos siguen insultando ya veremos cómo actuar».