El PP vasco enfriará su relación con Urkullu pero «sin revanchismos» Los diputados Pablo Casado y el alavés Javier Maroto, en los pasillos del Congreso durante la moción de censura. / CHEMA MOYA / EFE Sémper anuncia que hasta el comité del lunes su partido no fijará posición respecto al PNV, al que acusa de «deslealtad» ELISA LÓPEZ SAN SEBASTIÁN. Sábado, 2 junio 2018, 09:05

El apoyo del PNV a la moción de censura de Pedro Sánchez causó el jueves un profundo malestar en el seno del PP, que habló de «deslealtad». Una preocupación que ayer se hizo todavía más evidente. Las hostilidades de los populares comenzaron en el Congreso de la mano de su portavoz nacional, Rafael Hernando, que lanzó una andanada contra la formación nacionalista al afirmar que «vuelve a los tiempos de Ibarretxe», y arremetió contra los jeltzales al reprocharles que siempre pensó que eran personas de palabra aunque «se ha visto que no era así», reconoció. Pero el portavoz del PP en la Cámara baja no fue el único líder que recriminó a los peneuvistas su posición contraria a Mariano Rajoy. En Euskadi, Borja Sémper aseguró a este periódico que su partido enfriará su apoyo al PNV, aunque lo hará «sin revanchismos y de una manera no visceral».

El portavoz del PP vasco en el Parlamento autonómico aseguró que, de momento, no han entablado conversación alguna con ningún miembro del PNV y que, en cualquier caso, el paso dado por los nacionalistas «no ayuda en la relación y la colaboración, todo lo contrario», que mantienen en Euskadi. Sémper confesó que «estamos decepcionados» y anunció que el partido no marcará posiciones hasta el lunes, cuando Alfonso Alonso reúna al comité de dirección vasco para analizar «en frío y con algo de distancia» el nuevo panorama. Es decir, esperar unos días y no tomar decisiones en caliente. No obstante, insistió en que «hoy estamos más lejos de los peneuvistas. Esa es la verdad», lamentó el también líder de los populares guipuzcoanos.

La estabilidad vasca

Como Hernando, Sémper también afeó al PNV que «no hubiera cumplido su palabra». A su juicio, el PP vasco es consciente de que el apoyo a la moción de censura de Sánchez podría poner en riesgo la estabilidad política en Euskadi. En este sentido, hizo hincapié en la relevancia de su partido en la actual legislatura vasca y en las coincidencias que, hasta ahora, habían mantenido PNV, PSE y PP. Un entendimiento, subrayó, que había dado como fruto dos acuerdos presupuestarios y un gran pacto de fiscalidad, materializado en la reforma fiscal.

El portavoz del PP vasco también aprovechó para censurar que la deriva de los nacionalistas en la ponencia de autogobierno podría encarrilar a Euskadi en una senda llena de riesgos. Sobre todo si el PNV sigue de la mano de EH Bildu, tras el desmarque de Elkarrekin Podemos. «Ya recriminamos al lehendakari que los pasos que están dando no son los correctos. No pueden negociar unas cuestiones con nosotros y el nuevo estatuto con la izquierda abertzale», advirtió.

Sémper también tuvo ayer buenas palabras para el ya expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por su labor al frente del Ejecutivo. «Gracias por tu trabajo y dedicación a España, por tu singularidad e independencia», le dedicó. Asimismo, el dirigente popular denunció que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, durante su intervención en el debate de la moción de censura, haya aprovechado «para atizar, una vez más, a Rajoy. No lo entiendo y no comparto esa falta de elegancia. Es feo», aseguró. El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, se sumó a las alabanzas de Sémper hacia su presidente y «su magnífica labor» al frente del Gobierno central a favor del «bienestar de todos los españoles».