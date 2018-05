El PP vasco encaja con «satisfacción» el fallo, pero pide no acusar a todo el partido Borja Sémper y Alfonso Alonso, ayer durante el pleno ordinario del Parlamento Vasco. / BLANCA CASTILLO Sémper, muy crítico contra quienes se «enriquecen ilícitamente», reclama no meter a todos los dirigentes del PP «en el mismo saco» AINHOA MUÑOZ SAN SEBASTIÁN. Viernes, 25 mayo 2018, 06:45

El varapalo judicial contra la trama Gürtel confirmó ayer los peores presagios del PP, aunque la formación en Euskadi recibió el fallo de la Audiencia Nacional con cierto poso de alivio y a sabiendas de que sus siglas se verán seriamente perjudicadas después de que el tribunal considerase probado que el partido pagó actos electorales con el dinero de la red. «Por fin hay una sentencia, llevamos más de diez años esperando y en cierta manera es un alivio porque podemos abrir una época nueva, aunque es cierto que esto que ha pasado nos perjudica», confesó en conversación con este periódico Borja Sémper, portavoz del PP vasco en el Parlamento autonómico.

El dirigente popular, en cualquier caso, se mostró ayer «satisfecho» después de conocer una sentencia de 1.687 páginas que condena a 33 años de prisión a Luis Bárcenas y 51 años y 11 meses al cerebro de la trama, Francisco Correa. Un sentencia «ejemplarizante» -a ojos del también presidente del PP en Gipuzkoa- que demuestra que el «Estado de Derecho funciona». «Estoy satisfecho con las penas tan duras que han recaído en personas corruptas», sentenció Sémper, que aseguró igualmente que el fallo de la Audiencia Nacional es una muestra más de que «quien se aprovecha de enriquecerse ilícitamente, al final acaba pagando».

Las palabras más tajantes de Sémper fueron a parar a los condenados por Gürtel -a los que tachó de «caraduras» y «jetas»-, sin embargo, lanzó un órdago en favor de las «personas honradas» que forman parte de su partido, a pesar de que la Audiencia Nacional concluyó en el auto judicial que el PP fue partícipe a título lucrativo por los actos electorales que costeó el grupo Correa en las localidades madrileñas de Majadahonda y Pozuelo. «En la sentencia no se acusa al PP de financiarse ilícitamente, si no solo por dos actos, en Majadahonda y Pozuelo», defendió Sémper, que insistió en que el auto «solo» condena al PP a abonar 133.628,48 euros por los actos llevados a cabo en Majadahonda y 111.864,32 euros por los de Pozuelo. En cuanto a la 'caja B' que, según la Audiencia Nacional, tuvo el PP desde al menos 1989, Sémper se amparó en que «no existe una condena» en firme contra este hecho.

«Estamos ya en otra etapa»

El portavoz del PP en el Parlamento Vasco consideró que «después de tantos años esperando», la sentencia ayer del caso Gürtel cerró una etapa negra del PP. «Ahora podemos pasar página, abrir una época nueva, porque no hay que olvidar que estos hechos juzgados responden a una dirección del partido que no es la actual», manifestó Sémper.

«El trabajo honrado de muchos no puede verse manchado por la corrupción de unos», denuncia Sémper

Por eso el dirigente popular aseguró no estar «dispuesto a que el trabajo honrado de muchas personas del partido se vea manchado por la corrupción ilícita de algunos. No me parece justo que nos metan a todos en el mismo saco», zanjó.

Fuentes de la dirección del PP vasco, además, aseguraron que la formación liderada por Alfonso Alonso «no se siente interpelada» por esta sentencia, ya que los populares en Euskadi -argumentaron- no tienen que encarar ningún calendario judicial. «La corrupción en Euskadi no ha llegado de la mano del PP y a nosotros estos hechos nos asquean más que al resto de partidos, porque afecta a personas que se aprovecharon de nuestra marca para lucrarse».