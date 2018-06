El PP vasco apuesta por que se presenten varias candidaturas para elegir al sucesor de Rajoy Javier Maroto, en declaraciones a los medios, a la salida del comité ejecutivo del PP. / BALLESTEROS / EFE Reconoce «la tristeza» por el adiós de su presidente pero también «la oportunidad y la ilusión» por la nueva etapa política que se abre ahora ELISA LÓPEZ SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 6 junio 2018, 07:12

Para el PP vasco el de ayer fue un día de afecto y de tristeza, pero también «de ilusión y de esperanza por el nuevo tiempo de estímulo» que ahora se inicia en España y también en Euskadi. Sus dirigentes no escatimaron ayer en elogios hacia la trayectoria de Mariano Rajoy después del anuncio sorpresa de que abandonaba la presidencia de este partido y eludieron hacer quinielas sobre su posible sustituto. «Hoy no es el día. Hoy es el día de Rajoy», aseguraron todos en público, en señal de respeto y afecto al que será su 'exjefe' de filas.

No obstante, a partir de ahora se iniciará el proceso de sucesión y, en este sentido, los populares vascos verían con muy buenos ojos que para la elección del nuevo presidente del PP se abriese una pugna entre varias candidaturas. Los populares vascos, que hoy por la mañana celebran en Vitoria una reunión de su comité ejecutivo, apuestan por esta posibilidad. Los nombres que con más fuerza suenan a día de hoy son el del jefe del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, y el de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Sin embargo, de momento, prefieren no pronunciarse.

«El mejor presidente»

Como todo el PP, también Alfonso Alonso cerró filas con Rajoy, defendió su legado y anunció que su partido «dará la batalla». El líder vasco llegó a ser uno de los hombres de confianza del expresidente del Gobierno. Exministro de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, defendió que se va «el mejor presidente que ha tenido España» y que su partido saldrá fortalecido si trabaja con unidad, pese a la pena que supone la marcha de su «jefe». Tampoco es ningún secreto la estrecha relación que Alonso ha mantenido todos estos años con una de las caras que se barajan como posible candidata a la presidencia, Sáenz de Santamaría. De hecho, nunca tuvo reparos en admitirlo. «Soy un 'sorayo' puro», aseguró en más de una ocasión. Desde que una tarde del año 2007 ella le llamó a Vitoria para ofrecerle trabajar a su lado en el Grupo Popular del Congreso, Alfonso Alonso se convirtió en mano derecha de la hoy exvicepresidenta del Gobierno.

Borja Sémper, por su parte, habló ayer de tristeza pero de «oportunidad ante el nuevo horizonte que se abrirá a partir de hoy». Oportunidad que en Euskadi se traducirá también en «un fuerte impulso y en una oportunidad de recuperar el espacio electoral». El portavoz del PP en la Cámara vasca se negó a apostar todavía por ninguna persona para el cargo que deja Rajoy. Y expresó la misma frase de Alonso: «Hoy no es el día». No obstante, confesó que tanto Feijóo como Sáenz de Santamaría son nombres que le gustan. «De todas formas, primero habría que saber si quieren presentarse, aún no se han pronunciado», afirmó.

El también líder de los populares guipuzcoanos dedicó unas palabras de afecto y agradecimiento a la figura de Rajoy. Puso en valor que ha sido un «hombre atípico» en la política del siglo XXI, pero que esa actitud también se veía reflejada en las relaciones personales. «Un hombre cercano, amable, siempre agradable y con buenas palabras. Una persona que genera afectos. Y más que un jefe era un compañero. Esto es lo que hemos vivido», subrayó.

«Se marcha con humildad, sin rencor y de la manera más elegante». Así definió el senador alavés Iñaki Oyarzábal el adiós de ayer de Mariano Rajoy. Como sus compañeros de partido, confía en la nueva etapa que se abre, «una etapa cargada de esperanza». Y de «lección que nos ha dado a todos» calificó el vitoriano Javier Maroto, vicesecretario de Política Sectorial, el comité de la ejecutiva celebrado ayer en Madrid. A su juicio, ahora el relevo será «ordenado y cohesionado» y, sin querer hablar de nombres, subrayó que su partido tiene «muchos posibles candidatos».