Vacaciones lejos de las urnas El verano llega sin el estrés de las elecciones y los políticos vascos hacen sus planes, pero parece que el de apagar el móvil no está entre ellos TERESA REINA Miércoles, 2 agosto 2017, 08:40

Todo indica que este agosto será más tranquilo para los políticos vascos, ya que el año pasado acechaban las elecciones, que se celebraron justo a la vuelta, el 25 de septiembre. Aunque este curso también ha sido algo agitado y por eso muchos no apagarán el móvil. Nuestros políticos hacen planes para el verano, y durante unos días colgarán corbatas, dejarán atrás asientos de cuero y guardarán carpetas. En su lugar cargarán los coches con bañadores, hamacas y papeles, sí, pero nada de trabajo, solo alguna novela. Aunque cada uno hará su plan todos tienen un mismo objetivo: familia y descanso. Un deseo compartido con el común de los mortales.

Iñigo Urkullu, lehendakari Descanso en familia y sin apariciones oficiales

El lehendakari disfrutará de 20 días de descanso en agosto. Su última aparición pública ha sido este martes en Azpeitia, donde asistirá a los actos oficiales para conmemorar la festividad de San Ignacio. A partir del día 2 de agosto Urkullu ya estará oficialmente de vacaciones. Fiel a su carácter discreto, no hace público dónde pasará unos días junto a su familia. Tampoco tiene previsto hacer ninguna aparición oficial en fiestas como la Semana Grande de Bilbao o la de San Sebastián.

Markel Olano pasea por la playa

Markel Olano, diputado general Una escapada en coche a la costa de Girona

Sus vacaciones ya han comenzado. «Cogeremos el coche y pasaremos quince días en la costa de Girona. Aprovecharé para descansar y estar con la familia», cuenta Markel Olano. El diputado general compaginará playa y paseos, dos aficiones a las que no puede dedicar mucho tiempo durante el año. Anuncia que desconectará, pero sin despegarse del móvil «por si surgen imprevistos». Seguirá la actualidad a través de la prensa, pero «con la tranquilidad que permiten las vacaciones». Y meterá dos libros en la mochila: 'Sapiens' de Yuval Noah Harari, y 'Del otro lado', de Michael Connelly.

Bakartxo Tejeria junto a sus hijos en Ollauri

Bakartxo Tejeria, presidenta del Parlamento Vasco Celebra el primer cumpleaños de sus mellizos

Bakartxo Tejeria pasará sus vacaciones entre Donostia y Ollauri, como el año pasado, y anticipa que «serán unos días moviditos, pero estaremos todos juntos, que es lo importante». También espera este verano con ilusión porque en agosto celebrarán el primer cumpleaños de sus mellizos. Para Tejeria lo principal es descansar. «Ollauri es pequeño, así que se puede estar en calma y disfrutar de los amigos. Nos encanta invitarlos y hacer chuletillas a la parrilla», explica. Aunque el coche irá lleno con el equipaje de seis, habrá sitio para un par de libros: 'La chica del tren', de Paula Hawkings, y 'Escrito en el agua', la segunda parte. En cuanto a dejar el móvil, Tejeria confiesa que lo intenta, pero no le gusta estar incomunicada.

Idoia Mendia con su marido Alfonso Gil en Girona

Idoia Mendia, secretaria general del PSE-EE Regreso al Ampurdán para tomar distancia

Tampoco Idoia Mendia cambiará sus planes respecto al verano pasado. La líder del PSE volverá al Ampurdán (Girona) con su familia «a descansar de un año que para los socialistas ha sido muy intenso, con elecciones, primarias en junio... En casa la política está muy presente y, a veces, conviene tomar un poco de distancia», explica. Mendia confiesa que tiene muchas ganas de encontrarse con los amigos que solo ve en verano. Aunque al regresar le espera un congreso del partido, lo dejará fuera de la maleta para hacer hueco a algunos libros, como 'Sobre la tiranía', de Timothy Snyder, y 'Los secretos que jamás te contaron', de Albert Espinosa.

Denis Itxaso disfruta de un libro en un parque

Denis Itxaso, Diputado foral de Cultura y Deporte Conocer Dinamarca en pareja y sin móvil

Este verano viajará a Copenhague con su pareja. Los planes de Denis Itxaso son patearse la ciudad, utilizar mucho la bici y conocer los alrededores. Pero lo que más le apetece es relajarse y desconectar todo lo posible. Dice que hoy en día es difícil mantenerse lejos del móvil y, por eso, aprovechará el tiempo arrebatado al teléfono para leer 'La hora de despertarnos juntos', de Kirmen Uribe. Aunque use el móvil para sacar fotografías o consultar cualquier información, tiene claro que «el 'roaming' de datos estará desactivado para no ver cómo llegan los mensajes».

Borja Sémper pasea por el monte con Bárbara Goenaga y su bebé

Borja Sémper, presidente del PP de Gipuzkoa De la montaña al mar y sin perderse la Semana Grande

Sémper se ha escapado la última semana de julio a la montaña, en la provincia de Ávila, con su familia. Pero viajará más en agosto y pasará unos días en Mallorca. El resto del mes estará en San Sebastián, porque no quiere perderse la Semana Grande. Admite que «es una locura», pero vienen amigos de fuera y le gusta hacer de anfitrión. Aunque lo que más le apetece es ir a una playa en la que no le conozca nadie. ¿También sin el iPhone? Sémper confiesa que no suele cumplir con la desconexión total. Además del cargador, llevará consigo varios libros como 'La vida instrucciones de uso' de Georges Perec, y un poemario de Karmelo Iribarren.

Goia y sus hijos en Burdeos

Eneko Goia, alcalde de San Sebastián Salida a Inglaterra en busca de tranquilidad

El alcalde donostiarra ha pasado unos días en Londres en familia. Después volverá a casa para disfrutar de la ciudad y, en función de la agenda, quizá haga alguna escapada cerca de Donostia. Admite que las obligaciones del cargo le impiden despegarse del teléfono, pero promete intentar «que suene poco». Con este silencio, Goia quiere leer 'Sapiens', de Yuval Noah Harari, y 'Una vida de esfuerzo y prosperidad', de Dionisio Gabilondo. Aunque lo que más desea es «descansar en familia».

Otegi, en una isla extranjera del Mediterráneo

Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu Un viaje de desconexión al Mediterráneo

Arnaldo Otegi ya ha estado quince días en una isla extranjera del Mediterráneo, cuyo nombre no quiere revelar por razones de seguridad. Allí ha disfrutado del mar y la montaña. «Lo más importante es recuperar el anonimato y la tranquilidad», destaca. Otegi sí ha desconectado del trabajo, porque solo se ha preocupado del móvil por la noche, y durante poco rato. Así ha tenido más tiempo para dedicarse a leer 'Por el bien del imperio', de Josep Fontanar.

Nagua Alba, en la costa valenciana

Nagua Alba, secretaria general de Podemos de Euskadi y diputada De Denia a Viena para estar con familia y amigos

Denia es el destino elegido por Alba para relajarse y pasarlo bien. En la localidad valenciana disfrutará de unos días de descanso junto a su madre, la escritora y guionista Isabel Alba Rico. A la dirigente podemita le gusta dedicar el verano a ver a la gente que quiere, «sobre todo, para que no me dejen de hablar», bromea. Por eso, también aprovechará el viaje para estar con su novio, que es valenciano, ya que el resto del año la agenda política no les permite verse lo que quisieran. Y pasará cuatro días en Viena para recordar sus días de Erasmus.

Iturria con su hijo en el Pirineo

Juantxo Iturria, portavoz de Podemos en las Juntas Generales Disfrutar del Pirineo en el primer verano de su hijo

Volverá al Pirineo para reponer energías y disfrutar de la tranquilidad con su recientemente ampliada familia. «El Pirineo es una opción que nos gusta mucho. Nos permite recargar baterías y disfrutar de paisajes y de pueblos preciosos que ofrecen mucha calma». Considera que es un «lugar perfecto» para acompasar las vacaciones a su reciente paternidad. «Es el primer verano de Ekhi y queremos disfrutarlo sin más prisas ni más planes que los que realmente nos apetezcan, nos vengan bien y que, sobre todo, se ajusten bien a los ritmos del crío. Y a él se le ve encantado, así que todos contentos».