Urkullu «suspende» a Rivera en el 'máster de la Constitución' por negar los derechos históricos Iñigo Urkullu. El lehendakari muestra su «preocupación» por las afirmaciones del líder de Ciudadanos y afirma que el «Estado español tiene un problema si no acepta su propia historia» ELISA LÓPEZ SAN SEBASTIÁN. Domingo, 8 abril 2018, 09:32

En contadas ocasiones Iñigo Urkullu replica a las críticas vertidas desde otros partidos. Pero ayer salió al paso de las declaraciones de Albert Rivera, y a través de las redes sociales. El lehendakari arremetió contra el líder de Ciudadanos al asegurar que «alguien merece un suspenso en el máster de la Constitución española», por haber negado la existencia de los derechos históricos de comunidades autónomas como la vasca. Rivera realizó esta reflexión el viernes en el transcurso de un desayuno informativo en León, en el que aseguró que los derechos históricos son «derechos pasados o inventos para pedir réditos futuros y privilegios». Un día después de estas declaraciones y en su cuenta de Facebook, el lehendakari mostró su preocupación por estas palabras y advirtió de que «el Estado español, del primero al último de sus ciudadanos, tiene un gran problema si sigue sin aceptar su propia historia, así como su realidad actual».

Urkullu consideró, en alusión a Rivera, que «hay quien merece un suspenso en el máster de Constitución Española» por «falsear» lo que realmente dice la Disposición Adicional Primera de la Constitución, en la que se «amparan y respetan los derechos históricos de los territorios forales». Asimismo, insistió en que Rivera no merece un aprobado por «omitir la auténtica realidad» de la relación de los territorios vascos con la Corona española hasta la abolición de los Fueros en 1876 y por «olvidar la realidad institucional vasca en tiempo de la II República y la corresponsabilidad de las instituciones vascas con la legalidad republicana». Y subrayó que, por último, «más que suspenso, muy deficiente, por desconocer o no querer reconocer y respetar el resultado del referéndum del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma Euskadi el 25 de octubre de 1979».

Urkullu estimó también que «decirse patriota y pretender no ser nacionalista no tiene sentido», por lo que indicó que «es totalmente respetable ser español, patriota y ejercer de nacionalista español». No obstante, rechazó que las fuerzas nacionalistas sean «supremacistas y egoístas», tal y como señaló el viernes Rivera, por ser una afirmación «inaceptable» en un Estado que «tiene una realidad plurinacional indudable».

Por otra parte, Urkullu y el ministro-presidente de la región belga de Flandes, Geert Bourgeois, mantendrán un encuentro el próximo martes en Vitoria, en el que explorarán nuevas vías de cooperación entre ambos ejecutivos. Esta reunión se enmarca en la visita institucional de dos días (martes y miércoles) que una delegación flamenca llevará a cabo a Euskadi con el fin de «estrechar y fortalecer las relaciones que tradicionalmente vienen manteniendo el País Vasco y Flandes».

Lehendakaritza explicó en una nota que en la cita Urkullu y Bourgeois analizarán el seguimiento de la 'Declaración de Intenciones' acordada entre los gobiernos vasco y de Flandes y que ambos firmaron durante un encuentro que mantuvieron en Bruselas en junio de 2015. En este documento se aboga por explorar nuevas formas de cooperación en materias como la innovación, la Formación Profesional y el mercado de trabajo, el medio ambiente, la salud, así como por intercambiar experiencias en el área de paz y convivencia.