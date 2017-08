Urkullu recuerda a Otegi el daño que causan las acciones contra el turismo Representantes de la izquierda abertzale y hosteleros guipuzcoanos tras la reunión mantenida en Donostia. / L. Michelena El lehendakari ha señalado que Euskadi cuenta con "un turismo de calidad, singular y muy diferente al del resto del Estado" EL DIARIO VASCO Miércoles, 16 agosto 2017, 19:59

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha recordado al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, el "daño" que causan las acciones contra el turismo en la imagen de Euskadi y ha confiado en que a partir de hoy haya "un claro cambio de actitud" en la izquierda abertzale sobre este asunto.

"Seguro que Arnaldo Otegi y la delegación que se ha reunido con hosteleros de Gipuzkoa, además de hacer turismo, leerán la prensa internacional y por tanto serán conscientes del daño que su actitud ha tenido en la imagen de Euskadi en el exterior y en el turismo", ha señalado Urkullu en la red social Twitter.

El lehendakari ha señalado que Euskadi cuenta con "un turismo de calidad, singular y muy diferente al del resto del Estado", que además es "sostenible en sus diversos formatos".

"Espero que a partir de hoy haya un claro cambio de actitud con esta importante cuestión en el conjunto de la izquierda abertzale", ha concluido Urkullu.

El lehendakari ha salido de este modo al paso de la reunión mantenida hoy por Otegi y otros dirigentes de EH Bildu con los hosteleros guipuzcoanos, a cuyo término el dirigente abertzale ha reclamado "responsabilidad" para que no se "exageren" las actuaciones de sectores como Ernai -la organización juvenil de Sortu- contra el turismo y ha insistido en que su coalición "no está contra el turismo".

Goia pide «evitar la utilización oportunista» del tema del turismo

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha considerado que "hay que tratar con seriedad" el tema del turismo y, según ha dicho, "evitar la utilización oportunista, que es lo que intuyo que sucede en demasiadas ocasiones". En esa línea, ha manifestado su disposición a "afrontar debates" sobre el modelo turístico, aunque ha considerado que la izquierda abertzale "se tiene que aclarar también un poco" en este asunto.

En declaraciones a los periodistas en el tradicional 'hamaiketako' de la Semana Grande, Goia, preguntado por la reunión EH Bildu y los hosteleros guipuzcoanos, ha manifestado que le parece "bien" que "se hable y se compartan puntos de vista".

El regidor donostiarra, en esa línea, ha considerado que "la izquierda abertzale en su conjunto con esta cuestión tiene una especie de visión ambivalente" que, según ha afirmado, "yo no acabo de entender muy bien".

"Hay una actitud de aprobación de una ley de turismo hace un año con un discurso que al año siguiente varía en cierto modo, y después, hay un sector que además inicia una vía que no tiene ningún sentido", ha apuntado Goia, quien ha incidido en que es "legítimo" reclamar un debate acerca de este tema.

"Una cosa es un debate y otra es desarrollar determinadas actividades, que no sé qué aportan a un debate sensato y no buscan más que molestar y que no tienen ninguna coherencia con esa reclamación de debate. Que se aclaren ellos. Yo no voy a aclarar lo que ellos no sean capaces de aclarar", ha concluido.