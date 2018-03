Urkullu proclama que el sufrimiento de las víctimas «fue injusto» 01:09 EFE El lehendakari ha cerrado esta mañana en Bilbao el acto que se ha celebrado con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo IRAITZ VÁZQUEZ Sábado, 10 marzo 2018, 17:47

El lehendakari ha cerrado esta mañana en Bilbao el acto que se ha celebrado con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo donde ha proclamado que el sufrimiento que han padecido las víctimas «fue injusto» ya que, a juicio de Iñigo Urkullu, la construcción del presente y del futuro requiere «una mirada crítica al pasado».

El acto que se ha llevado a cabo en la plaza Indautxu ha consistido en una concentración circular de quince minutos al que ha asistido en silencia cerca de 300 personas como «reflejo de la solidaridad de la sociedad vasca hacia las víctimas del terrorismo». Además, han acudido más de cincuenta víctimas del terrorismo de ETA, GAL y Batallón Vasco Español, así como representantes de asociaciones de víctimas de terrorismo como Zaitu, Asefavite, Fundación Fernando Buesa, Asociación Afectados 11M o la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

Entre las víctimas de ETA, GAL y Batallón Vasco Español se ha podido ver a Maria Ángeles Romero y Sandra Carrasco (viuda e hija de Isaías Carrasco); Mari Carmen Hernández (viuda de Jesús María Pedrosa); Rosa Rodero (viuda de Joseba Goikoetxea); Laura Martín (viuda de Juan Carlos García Goena); Pedro Román (hijo de Eladio Rodríguez) o el periodista Gorka Landaburu.

También han acudido al acto los consejeros del Gobierno Vasco, los tres diputados generales de Gipuzkoa, Bizkaia y Álava, los dirigentes de las patronales vascas y de CCOO y UGT de Euskadi, los rectores de las universidades vascas y representantes de ayuntamientos y de Juntas Generales de los tres territorios.

Entre los dirigentes políticos asistentes se encontraban la presidenta del PNV en Bizkaia, Itsaso Atutxa; la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia; y el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso.

EH Bildu ha decidido no acudir al acto que se ha llevado a cabo bajo el lema ‘Fue injusto. Gizartea eta biktimak, elkarrekin oraina eta etorkizuna eraikiz’ (Sociedad y víctimas, construyendo juntas el presente y el futuro) por considerarla «no inclusiva» y ha acusado durante esta semana al Ejecutivo de Urkullu de haber articulado para esta conmemoración un discurso con una «clara intencionalidad política» contra la izquierda abertzale. Aunque la entente soberanista no ha acudido a Bilbao, sí ha estado Eusko Alkartasuna –perteneciente a EH Bildu– con su secretario general, Pello Urizar, a la cabeza.

Galería. El acto en imágenes / Jon Bernardez

El diputado de EH Bildu Oskar Mautute ha calificado de "triste" que el lehendakari le dedique "duras palabras" por su ausencia en el acto y no las dirija "a los Gobiernos que pisotean derechos". Matute, que ha participado en la asamblea que EH Bildu ha celebrado este sábado en San Sebastián, ha asegurado que le crea "un poco de tristeza" que "las duras palabras" de Urkullu se dirijan a la coalición soberanista "y no a los Gobiernos "que pisotean los derechos de los jubilados". También ha censurado que los reproches del presidente del Gobierno vasco no alcancen tampoco a "quienes se ponen una chapa morada un día pero luego pisotean la igualdad de las mujeres el resto de los días".

La presidenta de Navarra traslada a las víctimas una condena «clara e inequívoca» del terrorismo La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha trasladado este sábado a las víctimas de ETA un "mensaje claro e inequívoco de condena" del terrorismo "que nunca debió de producirse" y también su deseo de "avanzar en la convivencia", para lo que ha pedido que "permitan" un acercamiento a las instituciones. Así lo ha señalado en el acto organizado por el Ejecutivo navarro con motivo de la celebración del Día Europeo en recuerdo a las Víctimas del Terrorismo, al que han asistido víctimas y familiares, así como las principales autoridades y representantes de diferentes organismos de la Comunidad foral, excepto de UPN y PP, por la presencia de EH Bildu en el acto y en el cuatripartito que sostiene al Gobierno. Tampoco han asistido los miembros de la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA (ANVITE), que han preparado para este domingo su propio acto, al que sí acudirán representantes de UPN y PP, si bien sí han estado presentes familiares y víctimas de ETA. Tras el minuto de silencio y la proyección de un vídeo con testimonios de víctimas con el que ha comenzado el acto, el primero en intervenir ha sido Juan Salgado, quien ha advertido de que "no se puede pedir más" a las víctimas: "Nunca hemos respondido con la violencia, pusimos los muertos, pusimos la sangre, pusimos el sufrimiento y pusimos las lágrimas". La presidenta del Gobierno foral, Uxue Barkos, ha cerrado el acto con un mensaje de agradecimiento a las víctimas que han acudido porque "sois una parte necesaria y esencial de nuestra sociedad", la navarra, que "ha sufrido el trauma y el horror de la violencia y del terrorismo" durante décadas. Finalizado el acto, al que han asistido cerca de 200 personas, los asistentes se han trasladado a la plaza de Baluarte, donde ante el monolito a las Víctimas del Terrorismo ha tenido lugar una ofrenda floral en la que han participado autoridades, víctimas y familiares.

El lehendakari, durante su intervención, ha querido hacer hincapié en el lema de la jornada, primero mirando hacia el pasado con el que «actualizamos la autocrítica con el propósito de aliviar el sufrimiento padecido» y mirando al futuro reclamando «cercanía, solidaridad y verdad a las víctimas» a través de la construcción conjunta de la convivencia.

Víctimas del Terrorismo valoran el discurso del lehendakari y abogan por «unir a la sociedad» de cara al futuro

Urkullu, que ha insistido en numerosas ocasiones durante su intervención en enfatizar el lema 'fue injusto' y ha dicho desconocer «si alguna vez ETA y el resto de organizaciones terroristas llegará a hacer una lectura autocrítica sobre lo que hicieron. No sabemos si serán capaces de expresar algo que repare el daño que causaron a las víctimas y a la sociedad. Sabemos que deberían hacerlo. La sociedad y las instituciones vascas y sus representantes sí podemos», ha señalado.

Valoración de víctimas del terrorismo

Víctimas del terrorismo que han acudido al acto han destacado el discurso del lehendakari y han abogado por "unir a la sociedad" de cara al futuro.

En declaraciones a los medios, José Miguel Gómez Elósegui, hermano del psicólogo de la prisión de Martutene Francisco Javier Gómez Elósegui, asesinado por ETA en marzo de 1997, ha considerado que actos como el de este sábado en Bilbao son "necesarios e importantes para unir a la sociedad". "Para que no olvide lo que pasó y que sean ejemplo de aquello que no se puede repetir", ha añadido. En este contexto, ha valorado las palabras del lehendakari, Iñigo Urkullu, que ha calificado de "muy contundentes y claras". "A las víctimas lo que nos une es el dolor y el sufrimiento y no hago distinciones si es de ETA, del GAL o de torturas. Nos une el sufrimiento y el dolor y yo me encuentro cómodo en estos actos", ha señalado.

Por su parte, Nerea Ijurco, hija de Jesús María Ijurko y María del Carmen Illarramendi, heridos en 1980 al explotar una bomba en su automóvil reivindicada por el Batallón Vasco Español, ha calificado de "muy importante" lo manifestado por el lehendakari Urkullu y "el reconocimiento" habido porque "tenemos que estar todos". "Si no estamos todos la historia no está completa. Tenemos que respetarnos entre todos, hablarnos y tener comunicación, eso es lo importante", ha añadido. Asimismo, ha incidido en que el discurso de Urkullu ha sido "directo al público" y, por ello, "me he sentido representada y eso es muy importante".

Resu Basarrate, quien en 1994 perdió la mano tras explotarle un bolso que halló en la playa de la Arena, en un atentado atribuido a ETA, ha subrayado que pudo sobrevivir y ha resaltado que "la vida es lo más bonito". "El acto me ha parecido bonito, con espíritu de solidaridad con todas las víctimas, pienso en la atrocidad que se ha hecho con muchos y esto hay que repararlo. Tenemos libertad y derecho a que nadie nos haga daño", ha añadido.

Manoli Urritegi, hermana de José Javier Urritegi, asesinado por ETA en 1991, se ha mostrado de acuerdo con el mensaje a favor de que sociedad y víctimas caminen juntas, mientras que Laura Martín, viuda de Juan Carlos García Goena, víctima de los GAL en 1897, ha considerado emocionante la intervención.