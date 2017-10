Urkullu ve positivo que todas las formaciones políticas se presenten a las elecciones en Cataluña El lehendakari, Iñigo Urkullu, durante una de las reuniones mantenidas este lunes en Montreal. / IREKIA El lehendakari lamenta que el Estado persista en la «judicialización de la política» tras las querellas de la Fiscalía contra el Govern MIGUEL VILLAMERIEL MONTREAL Lunes, 30 octubre 2017, 18:35

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha señalado hoy que «es bueno» que, en la situación actual, todas las formaciones políticas «que lo decidan libremente» puedan concurrir a las elecciones autonómicas convocadas por Mariano Rajoy en Cataluña para el 21 de diciembre. En su primer día de viaje oficial por Quebec, Urkullu ha asegurado en Montreal que cualquier cita electoral permite conocer «la representación que los ciudadanos asignan a cada partido para trabajar en el ámbito institucional».

El líder del Gobierno Vasco, que está de viaje oficial por la provincia canadiense de Quebec hasta el viernes, ha reclamado «distensión» y «realismo» a las autoridades del Estado y a los integrantes del Govern catalán cesado tras la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno central. En ese sentido, Urkullu ha optado por no hacer una valoración sobre la noticia de que Carles Puigdemont y varios consejeros de su Ejecutivo se hayan desplazado a Bruselas para, presuntamente, pedir asilo político. «Aún es pronto para hacer valoraciones sobre ello», ha indicado.

El lehendakari sí ha criticado que el Estado español ha vuelto a incurrir en la «judicialización de la política», después de que se haya hecho pública la querella de la Fiscalía contra el Govern y la Mesa del Parlamento catalán. «Estamos ante la necesidad real de una distensión y de abordar un diálogo con voluntad de acuerdo. Son principios que son hoy más necesarios que nunca», ha recalcado.

«Soluciones políticas»

«Desde hace muchos años viene fallando en el Estado la asunción de que el modelo de Estado necesita una reformulación. Hay un problema, que es el de la judicialización de la política, que no ayuda en la resolución de los problemas. Los problemas políticos requieren de soluciones políticas», ha asegurado el lehendakari. «Judicializar la política no ayuda en nada», ha abundado, «y hasta el momento no ha habido un diálogo con voluntad de acuerdo». «Necesitamos distensión y las querellas no ayudan en ese objetivo, espero que al menos sí vayan en esa dirección a la hora de aplicarlas».

El lehendakari ha mantenido una reunión esta mañana en Montreal con el ministro de Inmigración, Diversidad e Inclusión del Gobierno de Quebec, David Heurtel. Este encuentro se ha desarrollado en el Centro para la Prevención de la Radicalización de la Violencia, un organismo no gubernamental que trata de evitar la extensión de fenómenos violentos en la sociedad canadiense. Esta tarde, Urkullu ofrecerá una conferencia ante el Consejo de Relaciones Internacionales de Montreal, conocido como Corim, y también visitará junto a la consejera vasca de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, la sede de la empresa guipuzcoana Orbinox en Quebec. A última hora de la tarde, el lehendakari encabezará también una recepción a miembros de la Euskal Etxea de Montreal.