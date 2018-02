Urkullu pide «más puentes y menos condiciones» para actualizar el autogobierno Urkullu, en el Parlamento. / IREKIA El lehendakari asegura en el Parlamento que defiende un acuerdo «amplio y plural» para el nuevo estatus MIGUEL VILLAMERIEL San Sebastián Viernes, 2 febrero 2018, 11:07

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha señalado hoy a los grupos parlamentarios que «son necesarios más puentes y menos condiciones» entre los partidos para que la ponencia de autogobierno pueda alcanzar un acuerdo sobre el nuevo estatus político para Euskadi. En respuesta a una pregunta de EH Bildu en el pleno de control, Urkullu ha asegurado que la «responsabilidad» de llegar a un acuerdo se encuentra en estos momentos en los grupos de la Cámara vasca, aunque se ha mostrado favorable a la consecución de un pacto «amplio y plural» para actualizar el autogobierno, como el que contempla el programa de gobierno firmado por el PNV y el PSE al inicio de la legislatura.

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento, Maddalen Iriarte, ha afirmado en su pregunta al lehendakari que «asistimos a una ofensiva en toda regla» por parte del Estado español contra el autogobierno vasco, por lo que ha cuestionado a Urkullu sobre «cómo pretende profundizar en el autogobierno si el Estado se niega a reconocer el derecho a decidir». El lehendakari ha comenzado su intervención con otra pregunta: «¿No dijo ayer Arnaldo Otegi que si los poderes del Estado no aceptaban el derecho a decidir EH Bildu no se echaría al monte?», en referencia a unas afirmaciones del coordinador de EH Bildu en una entrevista en Radio Euskadi.

Posteriormente, Urkullu ha explicado que PNV y PSE «tenemos un programa de gobierno claro que sitúa en la ponencia de autogobierno la responsabilidad de buscar un acuerdo lo más amplio posible entre diferentes». Ha indicado que «el PSE tiene su propio planteamiento y claro que es diferente al del PNV, pero eso mismo ocurre entre el resto de partidos de este Parlamento: EH Bildu, Elkarrekin Podemos y el PP. Cinco partidos, cinco visiones y propuestas diferentes». El lehendakari ha recordado que «el PNV expuso claramente su posición en su programa electoral y apuesta por el derecho a decidir a través de una reforma constitucional o de la actualización de los derechos históricos que se recoge en la disposición adicional primera de la Constitución española».

Los grupos deben entregar el próximo miércoles en la ponencia de autogobierno sus aportaciones para el nuevo estatus y Urkullu ha señalado que, «una vez conocidas las propuestas de todos los grupos, la clave será ver si es posible lograr un acuerdo amplio y plural. Eso es responsabilidad de los grupos parlamentarios, y para eso son necesarios más puentes e imponer menos condiciones”. Por lo que a él respecta, ha afirmado que “defiendo un acuerdo entre diferentes y no pongo condiciones imprescindibles ni vetos».

En una respuesta más directa a Maddalen Iriarte, le ha dicho que «el balón está en su terreno. No me mire a mí, mire al resto de partidos, asuma la responsabilidad. No me pase el balón a mí y salga corriendo. Tiene con quién jugar, tiene en el campo a los cuatro grupos parlamentarios que junto con ustedes tienen la oportunidad de alcanzar un acuerdo. Inténtenlo usted también, porque la responsabilidad es de este Parlamento en su conjunto». Urkullu ha añadido que «no se trata de que nadie renuncie a nada, sino de buscar puntos de encuentro y poner el foco en lo que nos une. El autogobierno es un bien común. Le sugiero algunos verbos que podemos conjugar juntos: reconocer, respetar, actualizar, profundizar, avanzar, concertar».