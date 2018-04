Urkullu defiende que el pacto del PNV sobre las pensiones «respeta lo acordado por el Parlamento Vasco» Urkullu, en el Parlamento Vasco este viernes. / EFE El lehendakari califica de «positivos» los acuerdos alcanzados con el Gobierno de Rajoy y se pregunta «cuál es la alternativa» MIGUEL VILLAMERIEL Viernes, 27 abril 2018, 11:29

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha defendido este viernes en el Parlamento Vasco que el acuerdo alcanzado por el PNV con el Gobierno de Rajoy para subir las pensiones en función del IPC este año y el siguiente es «positivo para las personas pensionistas vascas» y, además, «respeta lo acordado por este Parlamento» hace dos meses, cuando la Cámara vasca reclamó un incremento de estas prestaciones acorde con el IPC. Urkullu ha tenido que posicionarse esta mañana sobre el «preacuerdo» presupuestario alcanzado por el PNV con Rajoy esta semana en el Congreso a preguntas de EH Bildu y Elkarrekin Podemos en el pleno de control del Parlamento. Ambas coaliciones se han mostrado críticas con el pacto cerrado entre Ortúzar y Rajoy, así como con que el PNV haya dado un nuevo balón de oxígeno al presidente del Gobierno que le podría permitir acabar la legislatura.

En sus respuestas, Urkullu ha desligado la labor de su Gobierno de los acuerdos que pueda alcanzar el PNV en Madrid, aunque ha valorado también que «los acuerdos alcanzados el año pasado como PNV y como Gobierno Vasco fueron positivos para los ciudadanos vascos y para Euskadi». Ha explicado que «se consiguieron inversiones para infraestructuras, para impulsar la economía y la industria y para fortalecer la Ertzaintza. Fueron positivos también los acuerdos sobre el Concierto y el Cupo. Ahora se ha conseguido un preacuerdo para subir las pensiones, y esa decisión es positiva para todos los pensionistas. Si no, ¿cuál es la alternativa?», se ha preguntado. Además, ha incidido en que este pacto sobre las pensiones «cumple lo acordado por este Parlamento. La responsabilidad del Gobierno Vasco no es aprobar o no los Presupuestos del Estado, sino que las decisiones que se tomen sean las mejores posibles para los ciudadanos».

El lehendakari ha pedido «esperar al 24 de mayo para analizar y debatir las decisiones que se tomen, porque por ahora no se han aprobado los Presupuestos del Estado». Ha añadido que «lo único que sabemos es que los compromisos de 2017 se van a cumplir y renovar. Sabemos que las pensiones van a subir como acordó este Parlamento. Por tanto, respeto al Parlamento». Urkullu ha destacado también que «la estabilidad es buena sobre todo para afianzar la economía, generar inversiones y fortalecer la creación de empleo», y ha preguntado a EH Bildu «cuál sería la alternativa» que propone esta coalición. «¿La alternativa es fin de la legislatura, inestabilidad, elecciones y…?», ha insistido. Y se ha respondido él mismo asegurando que «nuestra alternativa es seguir defendiendo los intereses de Euskadi. Nuestro empeño es que el acuerdo aprobado por este Parlamento para garantizar unas pensiones más dignas y sostenibles se cumpla en beneficio de las personas pensionistas que así lo han demandado».

En otra respuesta a Elkarrekin Podemos, Urkullu también ha negado que quiera hacer coincidir la negociación de los Presupuestos con la de las transferencias estatutarias pendientes, aunque ha recordado al Gobierno de Rajoy que su Ejecutivo no renunciará a esta demanda.