Urkullu cree que la «amenaza del Estado no tiene sentido» y confía en que el recurso a los Presupuestos vascos «no tenga recorrido» 01:01 El lehendakari confía en que el aviso del Gobierno central contra la subida salarial a los funcionarios se quede en una «mera advertencia» MIGUEL VILLAMERIEL Miércoles, 28 marzo 2018, 13:35

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reaccionado este miércoles a la "amenaza" del Gobierno central de recurrir la ley vasca de Presupuestos de 2018 por incluir una subida salarial a los funcionarios y ha señalado que esta posibilidad "no tiene ningún sentido", por lo que ha confiado en que se quede en una "mera advertencia" y que el recurso no llegue a materializarse ante el Tribunal Constitucional.

Urkullu ha hecho estas declaraciones a los periodistas en San Sebastián tras participar en el acto de conmemoración del cuarenta aniversario de la Filmoteca Vasca. El lehendakari ha criticado la posibilidad de que el Gobierno de Mariano Rajoy recurra ante el Tribunal Constitucional la Ley de Presupuestos autonómicos al considerar que se "extralimita competencialmente" por incluir una subida salarial a los funcionarios del 1,5% y por la aportación de hasta el 1% de los sueldos al plan de pensiones Itzarri. Según el Gobierno Vasco, concretamente el Ejecutivo central argumenta que "no es posible ningún incremento de la masa salarial" porque no se ha aprobado por el Estado "el marco presupuestario básico para el ejercicio 2018", por lo que las retribuciones del sector público "mantienen las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2017".

Urkullu ha señalado que le "llama la atención" que, en el contexto actual, cuando la acción política debería orientarse a "intentar resolver problemas" y "no a generar más", se produzca esta "amenaza, aviso o advertencia" que además "no tiene ningún sentido". El lehendakari ha confiado en que el anuncio del Ejecutivo central "no tenga recorrido" y ha defendido que son los "hechos" los que le llevan a mantener esta actitud "optimista".

Ha argumentado, en este sentido, que existen unos Presupuestos aprobados, incluso con la abstención del PP, en el Parlamento Vasco, que recogen dicho incremento del 1,5% para los funcionarios vascos que coincide además con la subida salarial prevista en el proyecto de Presupuestos del Estado para los empleados públicos estatales. Por ello, Urkullu ha insistido en que el posible recurso "no tiene lógica" y ha deseado que "de una vez por todas el Gobierno español cumpla aquello que se planteó al inicio de esta legislatura de intentar acabar con la interposición de recursos a leyes vascas".

"Desconozco sinceramente a qué se debe", ha insistido el lehendakari, quien ha rehusado tildar lo acontecido de "presión o chantaje" de cara a una hipotética negociación presupuestaria del PNV en Madrid, al dejar claro que el Gobierno Vasco no es el que negocia los Presupuestos Generales del Estado. El lehendakari también ha aprovechado la ocasión para defender la "autonomía" vasca y el "ámbito competencial propio" y ha exigido al Gobierno que "cumpla con el Estatuto de Gernika en toda su extensión".