Urkullu contactó el jueves con Sánchez y Rajoy DV SAN SEBASTIÁN. Domingo, 3 junio 2018, 08:18

El lehendakari reveló ayer que el jueves contactó con Mariano Rajoy y con Pedro Sánchez, aunque no precisó si había hablado con ellos. Urkullu señaló en las redes sociales que «se abre una nueva etapa, con incógnitas, que me ha llevado dirigirme a Mariano Rajoy para reconocer todas las circunstancias que han caracterizado su acción y final como presidente del Gobierno español y desearle lo mejor».

Asimismo, señaló que también se dirigió al presidente Pedro Sánchez a quien, además de felicitarle, le mostró «desde la vocación europeista», su disposición a «compartir diagnóstico y a sopesar las estrategias para dar respuesta a los retos que afrontamos». A juicio de Urkullu, es una etapa que «ha de favorecer el ejercicio de la política en su mejor sentido, desde la colaboración en pos del bien común. Una etapa que contribuya a profundizar en el autogobierno desde el respeto a las señas de identidad propias, así como a la pluralidad y al servicio de la convivencia en un nuevo modelo de Estado».

Por su parte, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, señaló ayer que Sánchez «sabe cuáles son las expectativas que el PNV va a plantear. La primera, el cumplimiento de lo que queda del Estatuto». Añadió que las elecciones tienen que ser cuando están previstas, en el 2020 o, en todo caso, «a finales de 2019. Si fuera por nosotros, sí agotaríamos la legislatura, eso era lo que intentábamos con Rajoy». Asimismo, valoró la actitud de Rajoy, quien «se ha portado con nosotros bien, no ha presionado, no ha chantajeado, no nos ha amenazado...»