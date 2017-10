Urkullu califica de «totalmente desproporcionada» la actuación policial del 1-O Urkullu ha participado en el Forum de Europa en Bilbao. / Ignacio Pérez El lehendakari insiste en reclamar una "solución política negociada" y afirma que "ni la imposición, ni la vía judicial y, mucho menos, la vía policial o penal son la solución" MIGUEL VILLAMERIEL Lunes, 2 octubre 2017, 10:19

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha abierto esta mañana su discurso programado en el Fórum Nueva Economía de Bilbao con una amplia reflexión sobre los acontecimientos que rodearon la celebración del referéndum independentista de Cataluña este domingo. Urkullu ha expresado su “profunda preocupación y tristeza" tras lo ocurrido ayer en Cataluña", una situación a la que se ha llegado, a su juicio, por "la ausencia de diálogo político". El lehendakari ha dicho sentir "perplejidad" ante una actuación policial para evitar el referéndum que ha calificado de "totalmente desproporcionada".

"La sociedad catalana no se merece esto", ha lamentado Urkullu, que ha opinado que "lo visto y vivido ayer no ha podido satisfacer a nadie". Ha manifestado su "incomprensión ante la dirección de la estrategia policial adoptada durante la jornada" del 1-O "y las consecuencias que la misma ha acarreado y me temo que acarreará en el futuro".

Tras denunciar las "muchas imágenes de violencia" que vio ayer por la televisión, el lehendakari ha querido enviar unas "primeras palabras de solidaridad con las personas heridas" en estas cargas policiales. Ha recalcaldo que "son personas que se habían acercado a los centros de votación de forma pacífica y se han encontrado, en muchas ocasiones, con una actuación policial totalmente desproporcionada en relación al objetivo que les convocaba".

A pesar de las escenas de "gran tensión" que acompañaron al 1-O, Urkullu ha subrayado "la actitud general de la sociedad catalana que, en su conjunto, ha sabido mantener el equilibrio y la serenidad. Me refiero tanto a quienes tomaron la decisión de votar como a quienes prefirieron no hacerlo", ha aclarado.

El lehendakari ha recordado que ha mantenido, "en todo momento, una posición de prudencia y respeto en relación con la vía y las decisiones que han adoptado la sociedad y las instituciones catalanas". También ha apuntado que lleva años defendiendo "el diálogo y la negociación política como la vía más adecuada para encontrar una solución". En ese sentido, ha afirmado que apunta al modelo escocés "como un referente para conjugar el principio de legalidad con el principio democrático".

Sin embargo, ha criticado que "tras los acontecimientos de estos últimos días, la manera de gestionar el conflicto suscitado ha desbordado algunos límites que no hubiéramos imaginado. Nos encontramos ante una cuestión de gran seriedad y responsabilidad". En ese contexto, ha asegurado que no va a "improvisar", por lo que se ha ceñido a los "tres principios que he mantenido en todo momento".

En primer lugar, ha señalado que "un conflicto político con alto arraigo social requiere una solución política negociada. Ni la imposición, ni la vía judicial y, mucho menos, la vía policial o penal son la solución". En segundo término, ha apuntado que "el conflicto sobre Cataluña debe ser trasladado de un marco de enfrentamiento y tensión a un marco de diálogo político e institucional. Es necesario llevarlo del callejón sin salida a la mesa de diálogo, con una auténtica voluntad de alcanzar acuerdos".

El tercer factor que ha destacado el lehendakari, como "reto fundamental", es que, "desde el punto de vista de la responsabilidad política", se debe "evitar cualquier forma de fractura social o política, ya sea interna o entre diferentes ámbitos territoriales o institucionales. Esta es la cuestión de mayor gravedad".

En opinión del dirigente del PNV, "desde el punto de vista democrático, la responsabilidad que nos corresponde es anticipar soluciones, articular mecanismos consensuados para que las sociedades y los pueblos puedan expresar su voluntad sobre su futuro". Ha lamentado que el 1-O "hemos conocido situaciones nada edificantes desde un punto de vista democrático", lo que le ha llevado a la conclusión de que "la democracia, y la participación democrática, tienen todavía mucho margen de mejora". "Desde un punto de vista político –ha continuado- queda pendiente de resolver el nudo gordiano de la cuestión: cómo adecuar el principio de legalidad para que el principio democrático pueda expresarse en toda su dimensión".

Urkullu ha criticado que, en los siete últimos años, "los poderes del Estado no han ofrecido ninguna alternativa que permitiera reconducir la situación" catalana. "Ha faltado capacidad política para emprender un diálogo con voluntad de acuerdo. El diálogo era imprescindible antes y lo es, más, a partir de hoy".

El lehendakari ha reiterado su idea de que "el modelo de Estado necesita una reformulación" y ha advertido contra "la pretensión de diluir la realidad nacional de Euskadi y Cataluña en un modelo de Estado autonómico descentralizado, el ‘café para todos’, no ha dado resultado. Aplicar soluciones uniformes a realidades diferentes no funciona".

Para finalizar su reflexión sobre el conflicto catalán, Urkullu ha demandado "responsabilidad y respeto". A su juicio, "el punto de partida es reconocer la existencia de dos naciones que quieren decidir su futuro, en libertad y democracia, con garantías". Por ello, ha reclamado "iniciar un proceso de diálogo con voluntad política real para conciliar, democráticamente, las aspiraciones mayoritarias española, catalana y vasca". El lehendakari ha sido claro al afirmar que "la solución es un referéndum legal y pactado". "No sé dónde está el problema", ha añadido. En su opinión, "la solución exige aplicar el modelo ‘diálogo, negociación, acuerdo, ratificación’. Esta es la vía".