Urkullu pide que el derecho a decidir no frene la mejora del autogobierno El lehendakari ve una oportunidad para lograr un nuevo estatus «viable jurídica y legalmente» y asegura que «el principio democrático y el de legalidad deben ir de la mano» para que la sociedad vasca pueda ser consultada MIGUEL VILLAMERIEL Viernes, 11 mayo 2018, 11:08

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reclamado este viernes en el Parlamento Vasco que el debate sobre el derecho a decidir no frene o «eche a perder la oportunidad» que existe en estos momentos para actualizar el autogobierno vasco. Urkullu ha respondido en el pleno de control de la Cámara a sendas preguntas de EH Bildu y el PP sobre el derecho a decidir y, aunque ha defendido que «el principio democrático y el de legalidad deben ir de la mano» para que la sociedad vasca pueda ser consultada de una forma «legal y pactada», ha pedido también que este «principio democrático» no impida avanzar en la consecución de un amplio acuerdo para lograr un nuevo estatus político para Euskadi.

En su respuesta a la portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte, que le ha cuestionado sobre unas declaraciones recientes en las que Urkullu dijo que algunas utilizaciones del derecho a decidir pueden tener una «naturaleza perversa», el lehendakari ha aclarado que el derecho a decidir «por sí mismo» no tiene «ningún carácter perverso», pero ha advertido de que sí puede tener esa calificación una determinada «utilización de ese concepto». Por ejemplo, ha cuestionado a la portavoz de EH Bildu si «le parece bien que ETA hablara del derecho a decidir en su último comunicado».

Urkullu ha asegurado que «mi objetivo es utilizar ese concepto para reforzar e incrementar el autogobierno vasco, para facilitar el consenso que necesitamos y no para echar a perder la oportunidad que tenemos ante nosotros», ha dicho Urkullu en referencia a los trabajos que desarrolla la ponencia de autogobierno del Parlamento, donde esta semana los grupos han presentado sus propuestas para el preámbulo del nuevo estatus.

El lehendakari ha insistido en que en este foro se debe buscar el «acuerdo más amplio posible», asumiendo los «distintos sentimientos de identidad nacional» para conseguir una «propuesta viable, legal y jurídicamente», que luego sea ratificada por la sociedad vasca en un referéndum.

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, también ha cuestionado al lehendakari acerca de su defensa del derecho a decidir y sobre la propuesta de preámbulo que ha presentado el PNV en la ponencia de autogobierno. Alonso ha asegurado que esta iniciativa del partido jeltzale «supone un nubarrón en el actual escenario de estabilidad institucional y recuperación económica». Urkullu ha respondido que «el principio democrático y el de legalidad deben ir de la mano» para que la sociedad vasca pueda ser consultada y ha pedido a Alonso que «deje de ser agorero de un apocalipsis que ni usted mismo se cree». «Vamos a intentar acuerdos para profundizar en el autogobierno», ha invitado al PP vasco, al que también le ha hecho el «ofrecimiento» para que se sume a la reivindicación del cumplimiento íntegro del actual Estatuto.