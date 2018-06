Urkullu asegura que Rajoy no le hizo «ningún reproche» El lehendakari niega que el PNV «traicionara» al expresidente y afirma que «el que le hizo caer fue Ciudadanos» al retirarle su apoyo MIGUEL VILLAMERIEL SAN SEBASTIÁN. Martes, 5 junio 2018, 06:59

El lehendakari, Iñigo Urkullu, rechazó ayer las acusaciones de «traición» que algunos dirigentes del PP han dirigido al PNV por su apoyo a la moción de censura que provocó la caída de Mariano Rajoy. En sus primeras declaraciones públicas tras la moción de censura que llevó al socialista Pedro Sánchez al Gobierno, Urkullu explicó que envió un mensaje personal a Rajoy el mismo viernes para analizar la situación que había conducido a su salida de la Moncloa y «desearle lo mejor en lo personal». Aseguró también que el expresidente no le transmitió «ningún reproche» por el 'sí' del PNV a la moción. «Al contrario», añadió el lehendakari, que no quiso aclarar a qué se refería con esta apostilla. Fuentes cercanas a Urkullu señalaron que quiso destacar que el tono con el que Rajoy respondió al mensaje no transmitía ningún enfado.

El lehendakari, que confió en que el PP reconsidere su postura de enmendar los Presupuestos, incidió en el mensaje de que quien hizo caer a Rajoy no fue el PNV, sino Ciudadanos. Recordó que el socio «preferente» del PP en esta legislatura le retiró su apoyo tras conocer la resolución judicial del caso Gürtel. «Es Ciudadanos quien provoca la caída de Mariano Rajoy, aparte de que Rajoy pudiera haber adoptado otras decisiones personales», señaló Urkullu en alusión a una hipotética dimisión del expresidente para frenar la moción de censura. El lehendakari destacó también que tanto el PNV como él mismo han tenido una actitud «siempre leal» con los diferentes gobiernos.