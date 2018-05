Urkullu afirma que la alternativa a los Presupuestos de Rajoy era «el no Gobierno» El lehendakari responde a las críticas de EH Bildu y Elkarrekin Podemos en un tenso pleno de control en el Parlamento Vaco MIGUEL VILLAMERIEL Viernes, 25 mayo 2018, 11:48

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha defendido este viernes en el pleno de control del Parlamento Vasco la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado por parte del PNV como la mejor alternativa posible porque son unas Cuentas «positivas» para Euskadi y, además, ofrecen «estabilidad» y permitirán que el 155 se levante próximamente en Cataluña. Urkullu ha respondido a sendas preguntas de EH Bildu y Elkarrekin Podemos, que han afeado al PNV que haya dado oxígeno al «Gobierno corrupto del PP», y ha asegurado que «la única alternativa a estos Presupuestos era el no acuerdo y, probablemente, el no Gobierno».

El lehendakari ha señalado que un posible adelanto electoral en el Estado «sí que era negativo para la agenda vasca, las personas pensionistas, para la recuperación y el autogobierno». Ha añadido que «la alternativa al acuerdo era más confrontación, inestabilidad, tensiones y, probablemente, elecciones. La alternativa era, por supuesto, artículo 155 'sine die' durante más y más tiempo». Y ha preguntado a EH Bildu: «¿Es esa su alternativa? ¿La alternativa es el cuanto peor mejor, cuando estoy seguro de que se va a levantar el 155?». Urkullu, que ha aclarado que la decisión de aprobar las Cuentas la ha tomado el PNV «con responsabilidad y poniendo los intereses de Euskadi por encima de cualquier otra cuestión», ha asegurado que «esto no es ningún cheque en blanco al Gobierno de Rajoy. Al revés, esta decisión da una oportunidad a una salida dialogada en Cataluña. Que debe empezar por la propia Cataluña».

Urkullu ha insistido en que ahora se mantiene abierta una posibilidad para «buscar una salida dialogada para Cataluña, porque sin Presupuestos y sin estabilidad, todas las puertas estaban cerradas». Y le ha respondido a la potavoz de EH Bildu en el Parlamento, Maddalen Iriarte, que «si quiere algún día hablamos personalmente de lo que hemos hecho unos y otros por Cataluña».

Respecto a los Presupuestos del Estado, el lehendakari ha recalcado que «es un acuerdo positivo para Euskadi y para los ciudadanos de Euskadi». Ha enumerado que «se desarrollan inversiones avanzadas en los Presupuestos del año pasado, se consiguen inversiones por 540 millones de euros, Loiola, Pasaia, Foronda, I+D+i, la llegada del TAV a las tres capitales...». También ha destacado que «el acuerdo es positivo para los pensionistas y cumple lo acordado por este Parlamento. Aprobar estos Presupuestos es positivo para la estabilidad e impulsar el desarrollo económico y las inversiones». En una última alusión a EH Bildu, les ha reprochado que «se les llena la boca con el 155, pero ayer aceptaron eliminar ese artículo de la moción que aprobó este Parlamento sumando sus votos a un partido (el PSE) que sí apoya el 155 y por el que usted me ha criticado permanentemente. ¿Es coherente la actitud de su grupo parlamentario?».

Por su parte, la portavoz de EH Bildu ha acusado al PNV de «dar oxígeno al partido más corrupto de Europa» y ha negado que eso «proteja los intereses del pueblo vasco». «No han cumplido su palabra y han actuado sin pudor y sin honestidad, con una retahíla de excusas que producen indignación», ha espetado Iriarte al lehendakari. «Esta semana el president Torra decía que los vascos somos de palabra y que confiaba en el PNV, habrá que preguntarle lo que piensa ahora...», ha dejado caer la portavoz de EH Bildu, que ha asegurado que «sí había una alternativa: decir que no. No a la corrupción, no al recorte de los derechos de los más desfavorecidos, no al recorte de las libertades».

El chalé de Iglesias y Montero

El portavoz de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, también se ha mostrado muy crítico con el PNV y el propio Urkullu, lo que ha provocado momentos de cierta tensión entre ambos en el pleno de control. El lehendakari ha llegado a echarle en cara, de forma velada, que la preocupación de Podemos por los pensionistas no debe ser tan grande cuando esta semana ha fijado su «prioridad» en una consulta interna que no tiene nada que ver con cuestiones sociales, en referencia a la consulta organizada para ratificar en sus cargos a Pablo Iglesias e Irene Montero tras la compra de un chalé en Galapagar.

Martínez ha censurado que el lehendakari no acuda a la manifestación convocada este sábado por los pensionistas y le ha acusado de «marcarse un Rajoy y mirar para otro lado con esta cuestión». Ha afeado también que «su partido (el PNV) citó a los pensionistas para ver si les podían callar, luego traicionaron las demandas de miles de pensionistas vascos. Nos están dando una lección magistral de cómo practicar el oportunismo más salvaje». Ha añadido que «hablan de responsabilidad y pactan unos Presupuestos con Rajoy casi el mismo día en el que se condena al PP por corruptos. ¿Acaso es responsable mantener en el Gobierno a un partido condenado por beneficiarse de robar dinero público? ¿Es bueno para Euskadi que el Gobierno más corrupto de Europa siga en el poder?». A juicio de Lander Martínez, «su partido traicionó ayer a la mayoría de este país al aprobar los Presupuestos de la vergüenza del pensionazo y del ruin recorte de las pensiones a 30.000 empleadas de hogar vascas. Los Presupuestos de Gürtel y del 155. No hay palabras para definir lo que supuso el voto de su partido a los Presupuestos. Eso lo dice todo sobre su falta de ética».

Tras estas afirmaciones de Martínez, se han escuchado algunos aplausos desde la bancada de Elkarrekin Podemos, lo que ha disgustado al lehendakari. «No sé si esos aplausos son por la acusación de falta de ética y dignidad por la que se ha referido a mí», ha señalado en su turno de réplica. Urkullu ha recordado que «las pensiones no están entre las competencias del Gobierno Vasco» y ha pedido «responsabilidad y realismo» a todos los partidos para abordar este debate. «Este Gobierno Vasco ha hecho todo lo posible por llevar a efecto el acuerdo del Parlamento para un incremento de las pensiones, que ustedes apoyaron y que ahora que se ha conseguido ven insuficiente».

Urkullu también ha asegurado que «el compromiso social de Euskadi no tiene parangón y, desde luego, Podemos no lo ha igualado donde han podido hacerlo. Mientras el Gobierno Vasco insiste en una explicación transparente y realista, ¿qué hacen ustedes? Yo se lo digo: mientras el PNV consigue avances y se celebra la manifestación, no quiero ni recordarle cuál es la gran cuestión social sobre la que Podemos está votando y diciendo (en referencia a la compra de un chalé por parte de Pablo Iglesias e Irene Montero)».