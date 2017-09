Urkullu advierte al Estado de que está llevando la situación de Cataluña «a un punto de no retorno» Urkullu, esta mañana en Miramón. / Arizmendi El lehendakari dice «no poder entender» que el conflicto catalán «se esté yendo de las manos como se está yendo» MIGUEL VILLAMERIEL Miércoles, 20 septiembre 2017, 13:45

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reaccionado esta mañana de urgencia ante las últimas actuaciones de la Guardia Civil en Cataluña contra varias consejerías de la Generalitat por la organización del referéndum del 1 de octubre. En el marco de la inauguración de la nueva sede de Graphenea en el parque tecnológico de Miramón, Urkullu ha hecho unas declaraciones ante los medios en las que ha advertido que "los poderes del Estado están llevando la situación a un punto de no retorno".

Los acontecimientos que se están desarrollando en las últimas horas en Cataluña han llevado al lehendakari a elevar el tono respecto a posicionamientos anteriores, aunque ha mantenido su apuesta por "el diálogo y el acuerdo" como única salida para encontrar una solución al conflicto desatado en Cataluña. "No puedo entender que se esté yendo de las manos como se está yendo una situación que necesita de un reconocimiento de la realidad y que demanda diálogo y negociación para la búsqueda de un acuerdo", ha señalado Urkullu en referencia a los registros que la Guardia Civil está desarrollando en varias consejerías de la Generalitat, que podrían derivar incluso en la detención de varios altos cargos.

En opinión del lehendakari, "los poderes del Estado quieren apagar el fuego supuesto que dicen que existe echando más leña o más gasolina al fuego, algo que no puedo entender". Ha insistido en que el Estado debe asumir su "responsabilidad ante una realidad que es necesario reconocer", porque de lo contrario llevarán la situación a "un punto de no retorno".

Urkullu, que ha insistido, como ya señaló la semana pasada, que "parece" que el referéndum del 1-O "no tiene ninguna viabilidad", ha reivindicado no obstante "la necesidad de la apuesta por el diálogo, la negociación y el acuerdo". En ese sentido, ha afirmado que "me parece muy preocupante que se rechace todo esto, como ayer se rechazó también el Congreso la posibilidad de la vía del diálogo. Apelo urgentemente a retomar por parte de todos las riendas de esta situación que necesita de la profundización en un ámbito de convivencia".

Para acabar, el lehendakari ha destacado también que, "desde Euskadi, muestro nuestra disposición en la medida en la que esté en nuestras manos para que retomemos, desde la vía del diálogo y la negociación, un espíritu de acuerdo y de convivencia. Partiendo del reconocimiento de las realidades", ha incidido.