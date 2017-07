Unidad en la ofrenda floral en Vitoria en recuerdo de Miguel Ángel Blanco El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran (i), el diputado general Ramiro González (c); y el presidente de las Juntas Generales, Pedro Elosegui (d), durante la ofrenda floral del Ayuntamiento de Vitoria en recuerdo a Miguel Ángel Blanco / EFE EH Bildu se ha ausentado de la lectura de una declaración de condena firmada por el resto de grupos, pero sí ha asistido a la ofrenda floral y al minuto de silencio en memoria del concejal asesinado por ETA hace veinte años EFE Vitoria Jueves, 13 julio 2017, 14:44

Todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Vitoria han homenajeado este jueves con una ofrenda floral al exedil del PP Miguel Ángel Blanco en el vigésimo aniversario de su secuestro y asesinato por parte de ETA.

Vitoria ha sido la única capital vasca que ha celebrado un acto en su memoria, aunque en los últimos días lo han hecho otras localidades como Barakaldo y Ermua, donde Blanco era concejal y al que acudieron representantes de todos los partidos e instituciones.

En la ofrenda floral ante el monolito que recuerda en Vitoria a las víctimas del terrorismo han participado todos grupos municipales: PP, EH Bildu, PNV, PSE, Podemos e Irabazi, aunque la coalición abertzale no ha estado presente en la lectura previa de una declaración de condena firmada por el resto de partidos que ha tenido lugar en el Ayuntamiento.

En este documento se rechaza el "vil asesinato" del edil de Ermua y se señala que tras su secuestro "se trazó la línea divisoria entre los demócratas y los totalitarios", y la sociedad española y la vasca "tuvieron claro quiénes eran las víctimas y quiénes los verdugos".

EH Bildu no compartía el "relato" de este texto propuesto por el PP y decidió no secundarlo. En "coherencia" con este proceder ha optado por no asistir a la lectura de la declaración, aunque sí ha acudido a la ofrenda floral.

Con este "sencillo pero emotivo homenaje", el Ayuntamiento ha querido recordar a Miguel Ángel Blanco 20 años después de que "ETA lo asesinara brutalmente" y lanzar "un mensaje parta toda la sociedad: Vitoria está con todas las víctimas sin excepción", ha afirmado el alcalde.

El alcalde no ha querido polemizar sobre la falta de respaldo de EH Bildu a la declaración del resto de grupos y ha preferido "quedarse con lo positivo", es decir que en la ofrenda floral y en el minuto de silencio han estado "todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento porque Vitoria está con todas las víctimas sin excepción".

Con esta ofrenda floral el Ayuntamiento de Vitoria recupera el homenaje a Miguel Ángel Blanco después de que el año pasado el equipo de gobierno rechazase la petición del PP de celebrar el acto bajo el argumento de que Blanco no era vecino de Vitoria. Durante la anterior legislatura, cuando el popular Javier Maroto estaba al frente de la Alcaldía, sí se hizo el reconocimiento.