La CUP teme que Puigdemont anuncie elecciones y renuncie a la DUI 00:19 «El debate en el Senado con Rajoy no nos da miedo», afirma Jordi Turull | Puigdemont no precisa si declarará la independencia y no concreta cuándo irá al Senado CRISTIAN REINO / AGENCIAS Barcelona Martes, 24 octubre 2017, 16:47

El diputado de la CUP Carles Riera ha asegurado este martes que, en estos momentos, sobre la mesa del Govern hay dos posibles escenarios: la determinación de declarar la independencia y la convocatoria de elecciones, posibilidad esta última a la que su partido se opondrá "frontalmente". En rueda de prensa en la sede de la CUP, Riera ha advertido al Govern de que unas elecciones autonómicas anticipadas serían un "arma nuclear" contra el proceso independentista que situaría a los catalanes en un escenario de "sumisión" y, por contra, se ha ofrecido a asumir la "corresponsabilidad" y los "riesgos" necesarios derivados de la declaración de independencia.

Riera ha subrayado de que la convocatoria de unos comicios en Cataluña serían el "peor y el más negativo de los escenarios", al que la CUP se opondría "frontalmente". "Es un arma nuclear para acabar el proceso independentista e invalidar el 1 de octubre" y situaría a los catalanes en un escenario de "derrota, de sumisión y de vasallaje", ha argumentado el diputado autonómico de los anticapitalistas. Además, ha alertado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que si convoca elecciones se encontrará en un "escenario de absoluta soledad" en el que "no le seguirán los independentistas".

Sin miedo

"Hasta el martes que viene". Con estas palabras se ha despedido el consejero de la Presidencia, Jordi Turull, en la que podría haber sido su última rueda de prensa como portavoz del Ejecutivo catalán, si el Senado aprueba el sábado la aplicación del artículo 155 de la Constitución y por tanto cesa al Gobierno catalán en pleno. "¿Es su última rueda de prensa?", le han cuestionado a Turull. "No nos movemos con sensaciones, pero quien me nombró consejero fue el president Puigdemont" y solo él me puede cesar, ha dicho, dando a entender que los miembros del Gobierno catalán no tienen intención de acatar su destitución.

Turull ha señalado que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, mantiene su voluntad de acudir al Senado a presentar de manera personal las alegaciones contra la aplicación del artículo 155 de la Constitución que suspende de facto la autonomía, pero en cambio no ha concretado cuándo comparecerá. "La voluntad es ir, pero cada vez nos lo ponen más difícil", ha afirmado esta mañana el consejero de la Presidencia, Jordi Turull, tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Generalitat. Según el portavoz del Ejecutivo catalán, Puigdemont ya estaba de acuerdo en comparecer entre el miércoles o el jueves por la mañana, pero no entiende "tanto cambio sobre la marcha". "Parece que no hay ganas de que vaya", ha señalado. También ha apuntado que si acude será para explicarse sobre lo que a su juicio es una "bestialidad", el 155, un "intento de aniquilación de nuestras instituciones". Turull tampoco ha descartado un cara a cara con Rajoy. "No nos da miedo", ha expresado.

El Gobierno catalán esconde también cuál será su respuesta al 155. Señala que no quiere "especular" con la posible convocatoria de elecciones, lo que ha encendido a la CUP que, como ha dicho Riera, teme avance electoral y que se aparque la DUI, y además no afirma si habrá declaración unilateral de independencia en el pleno de la Cámara catalana que empieza el jueves hasta el viernes. "La respuesta será unitaria con los grupos independentistas", es lo único que ha avanzado Turull.

También ha anunciado una doble respuesta jurídica contra el 155, mediante dos recursos al Supremo y dos recursos al Constitucional. Se trata, ha asegurado el consejero de la Presidencia, de agotar todas las vías para poder acudir luego a los tribunales internacionales.