Puigdemont convoca la Junta de Seguridad de Cataluña de forma unilateral Protestas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. / EFE En este órgano participan las fuerzas de seguridad del Estado, aunque está en duda que Interior asista

La Generalitat responde con un ‘golpe de efecto’ a la decisión de la Fiscalía, avalada hoy por el TSJ de Cataluña, de dejar en manos del Ministerio Interior el dispositivo del 1-0. El presidente catalán, Carles Puigdemont, ha convocado para el jueves a las 12:00 horas la Junta de Seguridad de Cataluña, el máximo órgano de coordinación en temas de protección ciudadana, sin consulta ni aviso previo al Ministerio del Interior.

Según fuentes del Ejecutivo autonómico, el objetivo es abordar el despliegue policial el domingo. El Govern sostiene que solo la junta es el órgano competente para abordar el despliegue y no las reuniones que coordina la Fiscalía Superior de Cataluña, como la que tiene lugar este mismo miércoles.

«Los policías están para garantizar derechos, no impedirlos» El director de los Mossos d'Esquadra, Pere Soler, ha asegurado hoy que la "misión principal" de los policías "es garantizar los derechos, no impedir su ejercicio". En un mensaje en Twitter, Soler se refiere así, aunque sin citarlo expresamente, a las instrucciones de la Fiscalía para que los Mossos d'Esquadra impidan la celebración del referéndum independentista del próximo domingo, 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional. "Que nadie se equivoque, la misión principal de las policías, Mossos d'Esquadra, Guardia Civil y Policía Nacional es garantizar derechos, no impedir su ejercicio", afirma. El director de los Mossos d'Esquadra ha emitido este mensaje en Twitter pocas horas antes de que este mediodía se celebre en la Fiscalía Superior de Cataluña una nueva reunión con los responsables policiales para coordinar el dispositivo para evitar la celebración del referéndum. El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, tiene previsto acudir a la reunión en Fiscalía para mostrar la preocupación que genera en la policía catalana la última instrucción de la Fiscalía que les ordena precintar los colegios electorales, ante el riesgo que entienden que ello supondría para el orden público.

Habitualmente, a este tipo de reuniones, que no han sido en absoluto habituales en los últimos años, acuden los mandos de la Guardia Civil y la Policía Nacional. No obstante, el Ministerio del Interior no ha confirmado su asistencia y diferentes fuentes apunta que no acudirá.

La última vez que se convocó las Junta fue el pasado 10 de julio, cinco semanas antes de los atentados de Barcelona y Cambrils. Sin embargo, este foro llevaba sin reunirse cerca de ocho años.