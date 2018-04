Subijana aboga por un final «claro» de ETA que incluya en su adiós la palabra «disolución» Iñaki Subijana. / MIKEL FRAILE No descarta un posible delito de rebelión de los líderes independentistas catalanes pero dice que es pronto para afirmarlo y que solo son indicios J. ARTOLA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 28 abril 2018, 08:46

El presidente de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, Iñaki Subijana, sostiene que «lo vertebral» para dar credibilidad al final de ETA es que «la organización terrorista utilice la palabra disolución» a la hora de confirmar su adiós en los próximos días en torno a un encuentro previsto en la localidad vascofrancesa de Kanbo.

En una entrevista realizada por Alberto Surio y emitida ayer por la noche en Teledonosti -que fue grabada antes de conocerse la sentencia por el caso de 'La Manada'- Subijana pone de relieve la importancia de trasladar un mensaje claro que avale la voluntad de desaparición definitiva de la organización terrorista. «Que se utilice la palabra disolución es algo vertebral, la diferencia entre disolución y desmovilización resulta clave. Disolución es una declaración de voluntad dirigida a desaparecer definitivamente mientras desmovilización no traslada esa idea de desaparición» sino que, en su opinión, reflejaría una apuesta de ETA por desembocar en «un agente latente».

Subijana opina, además, que esa «disolución» permitiría alumbrar condiciones para plantearse un cambio en la política penitenciaria en línea con las estrategias de reinserción basadas en el acceso a los beneficios penitenciarios individualizados una vez que los presos reconozcan el daño causado por el ejercicio de la violencia. Según recordó, en su momento histórico el alejamiento de los reclusos se puso en marcha para posibilitar el acceso de los mismos a los beneficios penitenciarios fuera de la disciplina de la banda.

«Categóricamente en España no hay presos políticos, lo que hay son políticos presos»

El presidente de la Audiencia guipuzcoana criticó los «déficits morales» que, a su juicio, exhibió el último comunicado de ETA en relación con las víctimas, al distinguir entre las «ajenas al conflicto» y las demás, y sostuvo que las nuevas generaciones deben tener en cuenta «un relato con elementos de justicia. Nos jugamos mucho en ello a pesar de que en el presente estamos recuperando espacios de libertad que los teníamos bastante cercenados».

Prisión preventiva

En relación con el conflicto planteado en Cataluña, Subijana no excluyó la posibilidad de un delito de rebelión en la actuación de los dirigentes independentistas que en la actualidad están procesados por el Tribunal Supremo bajo esta acusación penal. El magistrado aseguró que «no hay datos» que excluyan esa posibilidad de rebelión. «Estamos en un momento previo, se manejan datos indiciarios, hay que analizar si son suficientes o no para permitir un enjuiciamiento, no se puede excluir la presencia de un delito de rebelión, lo cual es algo distinto de afirmar que hay ese delito». Subijana enmarca el asunto en la naturaleza de cualquier proceso. «Hay una fase de instrucción y un segundo momento del enjuiciamiento, con la plenitud de pruebas y un análisis mucho más fino», destacó.

En ese sentido, Subijana expresó la necesidad de aplicar con prudencia la prisión preventiva «que hay que situar en el contexto de excepcionalidad, excluyendo dudas para pensar que se aplica como una pena anticipada».

Subijana también se mostró tajante «y categórico» al asegurar que, pese a la campaña de denuncia desde sectores independentistas, «en España no hay presos políticos, hay políticos presos. Hay que aplicar el principio de igualdad ante la ley, la misma ley debe ser aplicable ante el político o ante las personas que no ejercen esa función. El ámbito de la política no está al margen del Derecho», remarcó.

«Hay que ser autocrítico y admitir que hay un retroceso en la libertad de expresión en España»

A su vez, el presidente de la Audiencia guipuzcoana también admitió su percepción de que se registra un retroceso en la libertad de expresión en España. «No estamos dando la máxima expansión a la libertad de expresión en beneficio de la aplicación del derecho penal. Si hacemos un examen evolutivo hay que ser autocrítico y entender que quizá con demasiada facilidad se recurre al derecho penal para responder a determinadas expresiones». En ese sentido, admitió que «no le gusta» la incautación de prendas amarillas en la última final de la Copa del Rey de fútbol. «Me parece poco compatible con el ejercicio de la libertad de expresión», apuntó Subijana.