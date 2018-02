Sortu, a la caza de afiliados Arnaldo Otegi, Sonia Jacinto y Arkaitz Rodríguez, en el acto de refundación de Sortu. / TELEPRESS Quiere cambiar la histórica «cultura interna» de la izquierda abertzale y dinamizar el papel social y político del partido JORGE SAINZ SAN SEBASTIÁN. Jueves, 1 febrero 2018, 06:45

Un año después de su refundación, Sortu, el partido de la izquierda abertzale, busca reforzar su perfil como formación política y dinamizadora de cuestiones como el derecho a decidir, los derechos de los presos o un sistema económico y social propio vasco. Para ello, Sortu quiere acercarse más a la sociedad y se ha marcado el reto de crecer en su número de afiliados, para lograr una mayor participación de las bases, mejorar la comunicación con la militancia y crear una nueva cultura orgánica de partido, según fuentes independentistas. Las antiguas HB y Batasuna no eran partidos al uso, con cuotas y militantes, sino formaciones con carácter más popular y asambleario, y la década de ilegalización acabó con cualquier tipo de organización interna. Tras el cese definitivo de ETA y la legalización de Sortu, ha tocado crear una nueva formación más al uso. Un proceso que costó cuatro años y que además incluyó una refundación de la izquierda abertzale en su conjunto.

Un año después son cinco mil las personas afiliadas al partido, a las que se añade otra bolsa de cinco mil simpatizantes que se inscribieron en aquel proceso pero que no han dado el paso de afiliarse y pagar una cuota, que en el caso de Sortu es de diez euros mensuales. La formación que dirige Arkaitz Rodríguez quiere superar esa «inercia histórica de no afiliación», y lograr una nueva cultura interna más «abierta», amén de crear una potente red de militantes en los municipios. Al mismo tiempo, Sortu quiere iniciar una campaña para socializar el papel del partido en relación a EH Bildu, la coalición política, institucional y electoral en la que está integrada. Una marca global que agrupa también a Eusko Alkartasuna, Alternatiba y personas independientes. Una ensalada de siglas que confunde a mucha gente en la calle, como algún alto dirigente de la izquierda independentista ha experimentado alguna vez en persona. El hecho de afiliarse a Sortu no impide, además, convertirse en militante de EH Bildu, que a su vez está llevando a cabo una campaña para captar seguidores (bilkides). En el caso de los partidos socios se permite y se fomenta la doble militancia con la coalición.

Talleres y revista

El protagonismo institucional y mediático corresponde ahora a EH Bildu. De hecho, Sortu 'cedió' a su líder, Arnaldo Otegi, para coordinar la entente soberanista, siendo sustituido desde septiembre por Rodríguez. Pero el partido quiere jugar también un papel dinamizador en favor del derecho a decidir, por ejemplo apoyando a la plataforma Gure Esku Dago y para despertar un pulso soberanista que ven débil. También se pretende impulsar la demanda del acercamiento de los presos de ETA, y trabajar la denominada 'herrigintza', que engloba aspectos educativos, económicos, sociales y culturales.

5.000 afiliados Es el número actual de militantes de Sortu, que además cuenta con una bolsa de otros cinco mil inscritos en los procesos internos, a los que se quiere implicar más.

Sortu organizará unos talleres de reflexión sobre estas cuestiones el próximo sábado día 10 en Durango, con charlas y conferencias sobre los más variados temas, desde el cooperativismo a la participación ciudadana, pasando por proyectos culturales o locales, para el que animan a los simpatizantes a inscribirse. Asimismo, ha puesto en marcha una revista interna, 'Erria', que busca ser un medio de formación ideológica y para compactar a la comunidad de la izquierda abertzale. Será presentada el día 14.