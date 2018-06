Soraya surge en medio del silencio Sáenz de Santamaría, momentos después de dar a conocer su candidatura. / EFE El PP vasco afronta por primera vez la elección del candidato a presidir la formación. La mayoría rehúsa pronunciarse, y quienes se atreven a dar el paso apuestan por un nombre: Sáenz de Santamaría | Los dirigentes del partido buscan la renovación interna, que la nueva dirección se desmarque de la corrupción y que se abra a la afiliación AINHOA MUÑOZ SAN SEBASTIÁN. Domingo, 24 junio 2018, 17:47

Los dirigentes del PP vasco ya han empezado a poner su particular maquinaria en marcha para elegir al sucesor de Mariano Rajoy. La mayoría de ellos se mantiene ojo avizor a las propuestas que los seis aspirantes a presidir el partido -que ayer empezaron la campaña- tienen para la formación y, de momento, prefieren guardar silencio sobre el sentido de su voto. Los que sí se han atrevido a desvelar sus cartas, sin embargo, lo tienen claro: Soraya Sáenz de Santamaría se consolida como la favorita del partido en Euskadi. Salvo una conocida excepción, la del exalcalde de Vitoria y vicesecretario general de Acción Sectorial, Javier Maroto, que respalda la candidatura de Pablo Casado.

Este periódico ha querido pulsar la opinión de los miembros del PP vasco para conocer los principales retos a los que se enfrenta la formación y los objetivos que la nueva dirección debería marcarse a partir de ahora. Una renovación interna que consolide la unidad del partido, abrirse a las bases y desmarcarse de la corrupción son, en opinión de los integrantes del PP vasco, las principales bases sobre las que se deberá sustentar el proyecto de los populares. En cualquier caso, ¿aparecerán viejas rencillas y se agrietará el partido después del congreso del 21 y 22 de julio? Todos van a una: «No».

«Espero tolerancia cero con la corrupción» Miren Albistur | Portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián

Miren Albistur, como el grueso de dirigentes del PP, ha rehusado pronunciarse sobre qué candidato respaldará. «Hay que ver y valorar cada uno de los proyectos que presentan», justifica. Ahora bien, reconoce que se decantará por aquel aspirante que apueste por la renovación y por quien sepa «sumar e integrar las diferentes sensibilidades» que el PP representa. Por eso, pide a la nueva dirección culminar este proceso hasta ahora inexplorado por el PP como «partido unido». Una formación, dice, «firme ante la unidad de España» pero también contando con su pluralidad. Igualmente, cree necesario acercar el proyecto del PP y trabajar a pie de calle, además de «mimar y cuidar a los afiliados». «Espero de la nueva dirección renovación y solvencia. Un proyecto integrador de sensibilidades y unido con el reto de ganar las elecciones». Además, recalca, espera «tolerancia cero con la corrupción». Todo este camino para elegir a un nuevo líder, augura, servirá para «salir reforzados». «No hay nada que temer, estamos en un momento ilusionante», zanja.

«Toca ya tener a una mujer como presidenta» Carlos Iturgaiz | Eurodiputado del PP

Carlos Iturgaiz considera que lo que necesita España es una mujer como presidenta del Gobierno. Y, en su opinión, quien mejor encarnaría ese papel es Soraya Sáenz de Santamaría. El eurodiputado del PP votará por ella porque, dice, «es la que de verdad tiene posibilidades de ganar unas elecciones». ¿Por qué? «Por sus conocimientos, por cómo lo ha hecho en el Gobierno, por la fuerza que tiene en lo político y en lo personal...». En su opinión, el verdadero problema es que la formación «funcionaba como gobierno, pero no como partido». Por eso, ve necesario que la nueva dirección «vuelva a ejercer un liderazgo desde el partido». «Desde la oposición podemos reactivar al partido para movilizar a la gente y captar a aquellos que se fueron a otros partidos por su desencanto con el PP». Iturgaiz, no obstante, es consciente de que unas primarias pueden provocar «rasguños». «Tenemos que aprender de los errores de los demás, como en el PSOE, que dejaron incluso cadáveres por el camino...». Ahora, insiste, es el turno de los afiliados.

«Hay que mantener el ADN del PP mirando al futuro» Ramón Rabanera | Exdiputado general de Álava

«Estoy libre de cualquier compromiso. Hasta que no vea los planteamientos no voy a decidir mi voto». Así se muestra Ramón Rabanera, que solo espera que la batalla por hacerse con el liderazgo de la formación no lleve a los afiliados a una «situación complicada». «Pido responsabilidad a los candidatos para que mantengan siempre un nivel de cordialidad en la defensa de sus postulados. No se perdonaría que esta campaña significara una descalificación personal o un planteamiento de ruptura», asegura. Salga quien salga vencedor, el exdiputado general de Álava cree necesario afrontar el «reto de Cataluña». «El PP tiene que tener un planteamiento claro de lo que es la defensa de la Constitución y de la unidad de España con el reconocimiento de las singularidades. Hay que mantener el ADN, pero con un planteamiento de futuro». Rabanera considera también que el PP tiene que «romper de forma contundente con lo que ha significado la corrupción de algunos que nos han llevado a esta situación tan difícil».

«Soraya ha presentado un proyecto de regeneración» Álex Sáenz | Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Lasarte-Oria

Una vez culmine el congreso, «todos» los afiliados del PP estarán con el vencedor. Al menos en eso confía este joven concejal que, no obstante, tiene muy clara su apuesta: respaldará a Soraya Sáenz de Santamaría. «Es una mujer con experiencia en el Gobierno», manifiesta. El edil de Lasarte-Oria opina que la exvicepresidenta, «con sus dotes de renovación, consenso e integración», tiene un proyecto de «regeneración que fortalecerá el partido y aglutinará a los afiliados» para así, dice, dar continuidad a la «unidad que el PP vivía alrededor de Rajoy». Sáenz cree que la nueva dirección tiene que «esforzarse para presentar a los españoles un proyecto de país que fortalezca España y nuestro estado de bienestar». Asimismo, ve esencial que el nuevo líder establezca una relación «continua, directa, transparente y clara con las bases».

«Hay que reconectar con la juventud y cambiar caras» Borja Sémper | Presidente del PP de Gipuzkoa

El líder del PP en Gipuzkoa no desvela el nombre que respaldará. «Apoyaré aquella candidatura que me dé más garantías de que va a proceder a una renovación y modernización del partido», dice. A su juicio, el PP debe alejarse «de manera sideral» de cualquier reproche de corrupción. Y para eso, Sémper opina que hay que «cambiar algunas caras». «El PP tiene que reconectar con la gente, que vuelvan a confiar en nuestra honradez, y para eso se necesita mucha firmeza contra los casos de corrupción». Además, cree que es necesario que el partido vuelva a conectar con los más jóvenes. Una estrategia que pasaría por «construir un discurso que se identifique con una España que ha cambiado». «Debemos abordar sin complejos y sin miedo los grandes retos a los que nos enfrentamos como sociedad», pide. El riesgo de ruptura, dice, es un riesgo «real». Pero para evitarlo «lo único a lo que nos podemos encomendar es a la responsabilidad de los candidatos».

«Me apetece que sea una mujer. Y ambas lo valen» Cristina Ruiz | Exportavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao

Cristina Ruiz tampoco lo tiene claro aún, aunque sí se atreve a descartar a algunos de los aspirantes. Su elección estará entre los tres candidatos que, a priori, cuentan con más opciones: Casado, Sáenz de Santamaría y Cospedal. Aunque también reconoce que le apetece que sea una mujer quien coja el timón del PP. «Ambas me parecen muy valiosas, solventes y capaces y, como mujer, me hacen sentirme orgullosa», reconoce Ruiz. En el caso de Casado, explica, cree que es el fiel reflejo de lo que puede suponer un «eslabón generacional» en el partido, además de hacer de «argamasa de las diferentes sensibilidades en el centroderecha». Ruiz solo espera que, sea quien sea el ganador, proponga a la sociedad un proyecto de futuro «que vuelva a ilusionar a los ciudadanos para construir un país que avance, que se modernice y consolide la recuperación económica». ¿Las crispaciones? «Hombre, algún damnificado siempre quedará por el camino», reconoce, pero no cree que el partido se vaya a romper.

«Santamaría está capacitada para ganar las elecciones» Iñaki Oyarzábal | Presidente del PP de Álava

Su posición es más que conocida. Iñaki Oyarzábal fue uno de los dirigentes del PP vasco que acompañó a Soraya Sáenz de Santamaría hasta la puerta de la sede nacional de Génova en la entrega de avales. ¿Por qué? «Porque es la persona más capacitada, la que tiene más experiencia y la que es más capaz de abrir una etapa de regeneración y de unir al partido». El presidente del PP alavés no escatima elogios a la hora de hablar de la exnúmero dos del Ejecutivo central. «Tiene un proyecto de España que comparto y, además, es la persona más capacitada para ganar las próximas elecciones generales», augura. Oyarzábal, además, apoya que Sáenz de Santamaría busque la «cercanía» con las bases. Opina, además, que «recuperar la ilusión del partido» es uno de los ejes más importantes para revitalizar la formación. Y «Soraya -insiste- lo puede hacer». «La conozco y me merece confianza. Es la persona que mejor puede aunar todas las voluntades para que el PP vuelva a ser un partido fuerte». ¿Y si no gana Sáenz de Santamaría? Oyarzábal lo tiene claro: «Al día siguiente todos deberemos respetar el resultado y remar en la misma dirección».

«Tendremos un problema si no asumimos el ganador» Raquel González | Presidenta del PP de Bizkaia

Raquel González no quiere todavía desvelar a qué candidato apoya por una simple razón: no quiere influenciar a las bases. «Creo de verdad en la democracia interna y, al final, si te decantas por alguien parece que estás dirigiendo a la gente», se justifica. Lo único que espera de la nueva dirección es que sea capaz de «reorganizar al partido y darle una nueva ilusión». Cree, en este sentido, que si se consolida un partido «unido» estará lo suficientemente «movilizado» para ganar las próximas elecciones generales. La «unidad» que exige González, además, tiene que materializarse en el congreso. En su opinión, «sería un error por parte de la militancia no asumir que ha salido ganadora una persona determinada». «Hay que entender que quien salga, aunque no sea tu apuesta, tienes que ponerte a su disposición y empezar a trabajar en ese proyecto. Si no lo entendemos así, entonces el problema lo tendremos nosotros».

«Me parecía acertada la candidatura de Feijóo» José Miguel Ochoteco | Portavoz del PP en Hondarribia

José Miguel Ochoteco podría considerarse uno más de los miles de afiliados del PP desilusionados con la renuncia de Alberto Núñez-Feijóo a presentarse como candidato. «Me hubiera parecido acertada su candidatura porque concitaba consenso», dice. Así que, de momento, se lo está pensando. En cualquier caso, considera que el principal reto es «pasar página de una época y dar paso a un nuevo equipo que reorganice y cambie la imagen del partido». Y no porque «se hayan hecho las cosas mal», explica, si no porque «la corrupción de algunos -y lo recalca con cierto poso de enfado- nos ha hecho mucho daño». En cuanto al riesgo de que el partido se agriete por la falta de consenso, Ochoteco lo descarta por completo. «Nada de eso va a pasar, estamos más habituados que nadie a discrepar y a aceptar los resultados».

«Hay sensibilidades en el PP, y eso es enriquecedor» José Luis Arrúe | Concejal del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián

José Luis Arrúe tampoco tiene, por el momento, decidido el sentido de su voto, aunque cree que hay tres candidatos que tienen menos posibilidades de alzarse con la presidencia del partido: Margallo, Hernández y Cabanes. Aun así, reconoce que está «contento» con este banquillo «tan enriquecedor» y considera que es una «gran noticia» que en la pugna interna haya dos mujeres. Y aunque descarta el riesgo de ruptura, Arrúe reconoce que no conoce «a nadie que un partido le represente al 100%, hay sensibilidades y eso, si eres demócrata, es enriquecedor». La clave para salir más reforzados del cónclave, dice, será «ser leal al que gane». Para Arrúe son dos los objetivos «vitales» que se tiene que marcar la nueva dirección: «Mantener el estado de bienestar» y, sobre todo, «la unidad de España», aunque «respetando la pluralidad». «Un candidato que flojee aquí, automáticamente lo pondré en un segundo plano», avisa.

«Casado representa una nueva etapa de ilusión» Javier Maroto | Vicesecretario general de Acción Sectorial del PP

La del exalcalde de Vitoria, de momento, es la única voz discrepante en el seno del PP vasco. Javier Maroto fue el encargado de llevar bajo el brazo los «más de 5.000» avales de Pablo Casado. Un joven dirigente que, a juicio de Maroto, es la clara representación «de una nueva etapa de ilusión» dentro del partido. «El PP necesita abrir una nueva etapa que ilusione a los militantes y a los simpatizante y Pablo Casado es la mejor opción», dice con contundencia. Aun así, opina que «nadie sobra» en el nuevo proyecto de los populares. «Lo que más necesita ahora el PP es unidad, un proyecto ilusionante de renovación y de regeneración», insiste. Maroto, inmerso en la campaña en favor de Casado, reconoce que el camino está siendo «limpio». «Cada candidato está defendiendo su proyecto, sus ideas para el partido, y eso es legítimo, sano y bueno», se felicita. «¿Qué problema hay que haya seis candidatos?», se pregunta. «Cuantas más opciones tengan los militantes para poder elegir su proyecto, mejor».

«Soraya fue protagonista de la salida de la crisis» Carmelo Barrio | Portavoz del PP en Álava y parlamentario vasco

Soraya Sáenz de Santamaría también contará con el aval de Carmelo Barrio. El parlamentario vasco reconoce que su apuesta por la exvicepresidenta la tiene clara «desde el primer momento». Y anima al resto de dirigentes del PP a significarse. «Creo que es bueno que quienes somos cargos públicos digamos a quién respaldamos», defiende. Los motivos que esgrime para apoyarle son varios: «Es una mujer muy dinámica, con buena imagen, muy preparada, joven y con una experiencia parlamentaria impresionante. Responde a un perfil de frescura, de naturalidad y cercanía». Eso, sumado «al conocimiento de nuestra vida interna y de nuestros planteamientos ideológicos». Además, insiste Barrio, ella ha sido «protagonista también de los grandes aciertos del Gobierno para salir de la crisis». Descarta, en cualquier caso, el riesgo de división o fractura en el congreso nacional de julio, aunque reconoce que «claro que habrá momentos de sana confrontación ideológica». Los retos que, a su juicio, debe abordar la formación son, sobre todo, la renovación interna.

«Será un suicidio si no hay una sana confrontación» Juan Carlos Cano | Portavoz del PP en la Juntas Generales de Gipuzkoa

A Juan Carlos Cano no le bastan las quinielas de nombres. Quiere conocer los programas y los equipos que presentará cada uno de los candidatos para después decantarse por el aspirante al relevo de Rajoy que más se ajuste a sus preferencias. Solo espera una cosa: que la nueva dirección del PP sepa «empatizar» con la ciudadanía y, sobre todo, con «sus necesidades socioeconómicas». «Espero que la nueva dirección lidere a la sociedad en valores en un nuevo escenario global que exige respuestas desde el centroderecha», manifiesta. Además, confía en que un PP renovado «aúne a todas las sensibilidades». Por eso descarta una fractura en el seno de la formación. «Cualquier escenario que no sea una sana confrontación de ideas y proyectos sería un suicidio que la sociedad y nuestros representados no consentirían», advierte.

«Nada más democrático que tener seis candidatos» Juana Bengoechea | Parlamentaria vasca del PP por Gipuzkoa

Para poder tomar una decisión y concretar el sentido de su voto, la parlamentaria irundarra necesita primero escuchar a cada uno de los candidatos y conocer de primera mano cuáles son sus planes. La diversidad de opiniones, en cualquier caso, no supondrá una fractura del partido, asegura Bengoechea. «¿Qué hay más democrático que tener a seis personas que quieren dirigir el partido?», se pregunta. «Nadie nos podrá decir que no se consulta a los afiliados o que se ponen impedimentos», sostiene. Para la dirigente popular, además, el PP es el partido que en 2011, 2015 y 2016 ganó las elecciones generales. «Lo que tenemos que hacer es seguir intentando ser el partido preferido de los ciudadanos». Pero eso no significa, dice, que el partido tenga que cambiar de rumbo. «Yo no estoy frustrada con mi partido. Al contrario. Siento una gran admiración por él y lo que espero es que se siga ese camino y cada vez se consiga más apoyo»

«Votaré por los intereses de los guipuzcoanos» David Hernández | Secretario general del PP de Gipuzkoa

Quizás ya lo tenga claro, pero no lo desvela. David Hernández solo da una pista de a quién respaldará: «Votaré en conciencia el proyecto de España que confluya con los intereses de los guipuzcoanos», sentencia. El PP, asegura, representa a «millones de españoles que no están dispuestos a caer en la banalización de la política». Por ello, y lejos de las disputas internas que pudiera derivarse en la confrontación de candidaturas, cree que «mantener la unidad requiere actuar con ejemplaridad, con respeto a la pluralidad de opiniones y desde una lealtad constructiva» al resto de compañeros. «Quien no se rige por estos principios -dice contundente- no merecerá gobernar España». Quien acabe liderando el partido tendrá que coger las riendas, a ojos de Hernández, de un proyecto «sólido que modernice el Estado», pero sin renunciar a «nuestras costumbres y a nuestra forma de entender el mundo».