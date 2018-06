El PP sopesa ahora bloquear en el Senado algunas inversiones que acordó con el PNV

Esteban da la enhorabuena a Sánchez, tras salir victorioso de la moción de censura. . / AFP

Los jeltzales consideran «escandaloso e injustificable» que los populares votasen en contra de unas Cuentas que llegaron a calificar como «las mejores para Euskadi» | Los populares amenazan con bloquear enmiendas que podrían afectar a 70 de los 450 millones de euros comprometidos con el Gobierno de Rajoy

El PP rumia su venganza tras el desahucio exprés del Gobierno y no solo tiene en el punto de mira al PSOE. El ya primer partido de la oposición anunció ayer que aprovechará su mayoría absoluta en el Senado para enmendar los Presupuestos Generales del Estado como crea «oportuno». Pedro Sánchez se comprometió a gobernar con las Cuentas que Mariano Rajoy pactó con Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias, en pro de la gobernabilidad. Fue un gesto clave para lograr el apoyo de los nacionalistas vascos a la moción de censura. Ahora el PP amenaza, según algunas fuentes, con bloquear las enmiendas parciales, pactadas en la última fase de la negociación, justo antes de aprobar los Presupuestos, y que supusieron para Euskadi 70 millones de euros más -25 destinados a inversiones en Gipuzkoa-, que se sumaron a los 450 ya acordados.

Una amenaza que ayer tarde provocó la reacción inmediata y contundente de los jeltzales. El PNV aseguró a este periódico que no contempla esta opción del PP porque «sería escandaloso que los populares votaran en contra o modificaran 'los mejores Presupuestos para Euskadi', como ellos los han definido». Fuentes de la formación nacionalista consideraron que sería «un ataque injustificable a la ciudadanía vasca». Y advirtieron a los populares vascos que «si quieren acabar en la irrelevancia en Euskadi, ese es sin duda el camino más corto». El PSE también se pronunció en este sentido y su portavoz parlamentario, José Antonio Pastor, aseguró que espera que «por un mínimo de responsabilidad» el PP respete las partidas para Euskadi.

El acuerdo presupuestario 540 millones de euros es el montante global de las inversiones que los Presupuestos del Estado destinan a Euskadi. Además de una subida general de las pensiones del 1,6% para este año y el siguiente Algunas partidas Infraestructuras 330 millones en total, de los que 306 se dedicarán al impulso del TAV. Puerto de Pasaia Inversión de 4,2 millones para este año, que se elevará a más de 12 millones hasta 2021 Plataforma intermodal de Lezo-Pasaia 500.000 euros. Intercambiador de Riberas de Loiola 400.000 euros este año y 9 millones más repartidos entre los dos siguientes Rebaja de los peajes eléctricos de la industria vasca 40 millones I+D+i Inversión global de 65 millones, de los que 50 se destinan al impulso del vehículo eléctrico. Cárcel de Zubieta 25 millones Fundación Matia 3 millones Universidad de Mondragon 1,5 millones Barandilla de La Concha 1,5 millones para sustituirla Playa de Santiago de Zumaia 1,7 millones para acondicionamiento y dotación de servicios. Proyectos culturales 4,5 millones que se repartirán entre Euskaltzaindia, Quincena Musical, Zinemaldia y otros

En principio, tanto un eventual veto como las enmiendas parciales que se aprueban en la Cámara Alta son revocables. Si los Presupuestos pasaran por el Senado sin cambios terminarían en él su tramitación parlamentaria. Si no, vuelven al Congreso y allí la misma mayoría que los sacó adelante puede volver a dejar las cosas como estaban. El problema es que esa mayoría está enemistada.

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, no descartó que su grupo proponga, por ejemplo, otro reparto de los 540 millones de euros que el PNV logró arrancar al actual ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro. Ese dinero -que, en principio iría destinado a impulsarla Alta Velocidad y otras infraestructuras estratégicas del País Vasco, a la rebaja de los peajes eléctricos, al aeropuerto de Foronda, a I+D+i o al puerto de Pasaia- se podría redistribuir entre provincias de otras comunidades autónomas.

Fuentes de la dirección popular matizan que aún no hay ninguna decisión tomada y que será en los próximos días cuando tomen una decisión. El senador alavés del PP, Iñaki Oyarzábal, insistió en que «hay voces que plantean la posibilidad del bloqueo, pero todavía no hay decidido». No obstante, el dirigente vasco considera que las grandes inversiones, como el TAV, no estarían en riesgo. En cualquier caso, mañana se reúne el comité ejecutivo nacional y se hablará, entre otras cosas, de cuál será la estrategia de oposición. Oficialmente, el plazo para registrar enmiendas a las cuentas públicas en el Senado concluía esta misma mañana, pero en Génova ya avanzan que se ampliará sin fecha aún definida.

Dos almas

En el PP conviven dos almas: una más pragmática, que apuesta por hacer el duelo y ejercer, a medio plazo, una moción constructiva y otra, a la que puso rostro el viernes el portavoz del grupo parlamentario, Rafael Hernando, más visceral, que desea una guerra sin cuartel a los socialistas. Si los primeros, como Soraya Sáenz de Santamaría, aseguraban el viernes que, por responsabilidad, no jugarían con los Presupuestos, los segundos ya diseñaban su plan.

Nadie piensa en un veto a las Cuentas ni en ponerlas patas arriba por completo, algo que daría imagen de partido poco serio. Los partidarios de la operación dicen que lo que sí cabe, ahora que sus socios les han abandonado, es aprovechar para plantear 30 o 35 «enmiendas estratégicas» que puedan provocar las primeras divisiones entre el PSOE y quienes lo han aupado al Gobierno, pero no solo el PNV, también Podemos, Compromís o Esquerra. Quieren que, llegado el momento de votar en el Congreso, se refleje que no pueden proporcionar estabilidad alguna. Esto no pilla a Pedro Sánchez por sorpresa. Ya auguraba el viernes que el PP volvería a la misma oposición agresiva que en 2004 tras el 11-M. Bastó oír a Cospedal decir que apoyarse en los independentistas los convertía en «enemigos de España».