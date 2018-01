Los socialistas defienden su pacto con el PNV como la mejor receta de gobierno «Un pacto no es la renuncia a los posturaldos de cada cual. No es una rendición sino una fórmula», asegura Denis Itxaso ANA VOZMEDIANO Viernes, 12 enero 2018, 12:05

Tocó balance en la Casa del Pueblo. El secretario general del PSE de Gipuzkoa, Eneko Andueza y los tres diputados socialistas del gobierno foral, Denis Itxaso, Marisol Garmendia y José Ignacio Asensio comparecieron este viernes ante los medios de comunicación para recordar su papel como gestores en el territorio, pero sobre todo para defender que el pacto firmado con el PNV no es un mal menor ni una cuestión de aritmética, sino la mejor receta para Gipuzkoa. ¿Piensan lo mismo sus socios jeltzales? Itxaso fue firme también en la defensa de las discrepancias y los roces como algo normal en un ejecutivo de coalición. "Un pacto no es la renuncia a los posturaldos de cada cual. No es una rendición sino una fórmula y en este territorio no hay otro socio que aporte estabilidad y política progresista".

Andueza enumeró como logros socialistas la solución del problema de los residuos con criterios medioambientales, la orientación del turismo como motor económico y el impulso a la regeneración de la Bahía de Pasajes. "Lo hemos hecho como sabemos, con capacidad de trabajo, visión transversal y con el objetivo de lograr una sociedad más moderna, igualitaria y atractiva