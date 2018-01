«El soberanismo catalán debe aprender de la experiencia de los últimos meses» Erkoreka advierte de que «si la investidura de Puigdemont se anula, habría una situación de bloqueo y el Gobierno podría mantener el 155» M. V. Domingo, 21 enero 2018, 09:39

-Esta semana se ha constituido el Parlament, pero ¿cree que Cataluña está en disposición de entrar en una fase de normalidad política en las próximas semanas?

-El Gobierno Vasco no tiene una posición oficial sobre Cataluña porque su cometido es gobernar Euskadi, pero nos gustaría que, una vez constituido el nuevo Parlament, se pudiera llevar a cabo la investidura y la formación de un Gobierno estable lo antes posible. También sería bueno que desapareciera la aplicación del 155.

-En función del informe de los letrados del Parlament, ¿ve posible una investidura de Puigdemont si continúa en Bruselas?

-No conozco el reglamento del Parlament de Cataluña, pero quiero suponer que quienes mejor lo conocen, que son los letrados, han emitido un juicio leal y correcto. Si han puesto límites a esa posibilidad, supongo que estarán bien fundados. Además, hay una advertencia por parte del Gobierno central de que plantearía un recurso inmediato ante el Tribunal Constitucional. Con las ventajas que tiene el Gobierno en este tipo de impugnaciones ante el TC, no hace falta que descubra el riesgo de que se anule la investidura y se llegue a una situación de bloqueo en Cataluña. Espero que no se produzca, pero es una hipótesis que está ahí.

-¿Ese bloqueo conllevaría la prolongación del 155?

-El 155 está diseñado para mantenerse vigente hasta que se constituya el nuevo Govern, por lo que si se anula la constitución del Ejecutivo parece que el Gobierno central seguiría aplicando el 155. Sería una situación anómala que no convendría prolongar por más tiempo. No es normal que, después de unas elecciones con una participación del 80%, se mantuviera un Ejecutivo ficticio que para nada se corresponde con las mayorías expresadas en las urnas. El Gobierno estaría en manos de quien ha obtenido un 4% en las elecciones, lo que es una anomalía democrática. A eso habría que ponerle fin cuanto antes.

-¿Una salida podría ser buscar una alternativa a Puigdemont?

-No seré yo quien haga recomendaciones sobre lo que tienen que hacer, eso lo irán viendo según avancen los acontecimientos. Sí me pareció esperanzador el primer discurso del nuevo presidente del Parlament, Roger Torrent, que permite abrigar la esperanza de que se vaya a un escenario más positivo.

-¿Sería un error que los soberanistas incidieran en la vía unilateral?

-Insisto en que no voy a dar clases de nada a los actores de la política catalana. De lo que aprendan de la experiencia acumulada en los últimos meses tendrá que resultar su estrategia de cara al futuro.