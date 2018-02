Sémper asegura que los Presupuestos en Madrid «están acordados» con el PNV 01:58 Javier Roldán y Borja Sémper en el plató de Teledonosti. El presidente de los populares de Gipuzkoa analiza la actualidad política esta noche en el programa de Teledonosti 'En profundidad', con Javier Roldán AINHOA MUÑOZ Viernes, 9 febrero 2018, 18:00

El presidente del PP de Gipuzkoa y portavoz parlamentario, Borja Sémper, será esta noche el protagonista del programa de entrevistas 'En profundidad' que emitirá Teledonosti a las 22.00 horas, en el que los invitados muestran su faceta más personal, además de analizar la actualidad social y política.

Preguntado por Javier Roldán, jefe de Política de este periódico, el dirigente popular asegura que los Presupuestos Generales de Estado ya están acordados entre el PP y el PNV, formación clave para poder sacar adelante las Cuentas de Mariano Rajoy. Un acuerdo que, sin embargo, es rechazado con explícita rotundidad por los jeltzales.

Sémper, no obstante, defenderá esta noche que, efectivamente, "los Presupuestos están acordados entre el PNV y el PP" y que no hay "discrepancia material de fondo" que impida aprobar los Presupuestos en Madrid. El presidente de los populares guipuzcoanos reconoce, eso sí, que hay un "problema de orden político" entre ambos partidos, en referencia al veto que el PNV ha trasladado al Gobierno central de no respaldar las Cuentas hasta que el Ejecutivo levante el artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

Durante 30 minutos de entrevista, Teledonosti será testigo de los inicios de Sémper en política, empujado por buscar una Euskadi libre del terrorismo de ETA y embargado por el espíritu de Gregorio Ordóñez. Recordará, en este sentido, los atentados que marcaron su faceta como político, y también como persona. Dos décadas dedicadas a la política reducidas en un programa de media hora de duración en la que Sémper, además de desgranar la actualidad más institucional, también dedicará unas especiales palabras a su pareja, la actriz Bárbara Goenaga.