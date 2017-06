Seis víctimas de ETA, tres de los GAL y tres de los abusos policiales comparecerán en el Parlamento Vasco La ponencia de Memoria y Convivencia constituida en el Parlamento Vasco La ponencia de Memoria y Convivencia citará a doce afectadas a partir de septiembre en lo que supondrá el inicio de su actividad pese a llevar constituida desde marzo OCTAVIO IGEA Miércoles, 28 junio 2017, 15:24

La ponencia de Memoria y Convivencia constituida en el Parlamento Vasco citará a partir de septiembre a doce víctimas para que ofrezcan su testimonio. Seis de las comparecientes serán afectadas por el terrorismo de ETA, tres de la de los GAL y otras tres de la violencia policial. Aunque inicialmente la Cámara apostaba porque las comparecencias fueran a puerta abierta, tal y como pasa en un foro idéntico creado para reformar el Estatuto de Gernika, lo más probable es que las víctimas se reúnan con los representantes de PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PSE –el PP rechazó participar en la ponencia– en privado para preservar un contacto que, en algunos casos, se considera «delicado».

La ponencia es una de las comisiones parlamentarias sobre las que se han puesto más expectativas en la presente legislatura una vez confirmado que el abandono de las armas de ETA no tiene marcha atrás. El foro se constituyó en marzo aunque no echó a andar hasta comienzos de junio para marcar distancias con el acto de desarme de Bayona y para intentar que las rencillas surgidas entre algunas formaciones a cuenta del relato del terrorismo en otros debates parlamentarios no empañaran el inicio de las deliberaciones.

Cierto retraso

Tras dividir en cuatro apartados insolapables la labor del foro – víctimas, memoria, política penitenciaria y convivencia y derechos humanos– se optó por abordar en primer lugar la situación de los afectados por el terrorismo.

La idea de los partidos es convocar a afectados que nunca han comparecido antes en la Cámara vasca

La segunda reunión de la ponencia ha servido hoy para que los partidos presenten una larga lista de propuestas que se ha reducido por consenso a tres comparecientes por grupo. Fuentes parlamentarias han rechazado hacer públicos los nombres porque algunos de los citados «aún no están avisados».

A expensas de que los aludidos respondan a la invitación, la idea de los partidos es convocar a sede parlamentaria a afectados que nunca han comparecido antes en la Cámara vasca.

Lo que sí se ha precisado es que la ponencia, que ya arrastra cierto retraso si se compara con la de Autogobierno –la otra comisión ‘estrella’– quiere reactivar su labor en cuanto se retome la actividad parlamentaria, que va a quedar paralizada en julio y agosto salvo que se produzcan sucesos de extrema gravedad–. El foro pretende iniciar las comparecencias de las víctimas a comienzos de septiembre y dar por finalizada esta parte del proceso, como muy tarde, a comienzos de octubre.

Posteriormente los partidos ofrecerán sus conclusiones y arrancarán las deliberaciones en busca de un posicionamiento común. Sin el PP, que considera que la ponencia no busca deslegitimar la violencia de ETA, en el debate, no parece especialmente complicado que se alcance un consenso ya que todas las fuerzas implicadas coinciden en la necesidad de reconocer y reparar a las víctimas de «todo tipo de violencias».