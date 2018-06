Las seis horas en 'Landaburu Etxea' del EBB más decisivo de los últimos años Iñaki Txueka, Koldo Mediavilla, Mireia Zarate y Andoni Ortuzar, ayer a la salida de la sede del PNV en Vitoria. / BLANCA CASTILLO Catorce dirigentes peneuvistas se reunieron en la sede del partido en Vitoria para seguir el pleno y solventar una complicada papeleta ELISA LÓPEZ SAN SEBASTIÁN. Viernes, 1 junio 2018, 06:53

La hoja del jueves aparecía vacía en las agendas de los líderes del PNV. No había programados actos importantes. La moción de censura era ayer la prioridad absoluta. Los jeltzales tenían que aplicarse en lo que iba a suceder en el Congreso de los Diputados. Así lo decidió el lunes el partido. Y así ocurrió. Fueron unas horas muy intensas. De auténtico vértigo. Llegó la hora de la verdad para el PNV. Y no fue una decisión fácil. Después de una reunión extraordinaria de más de seis horas en la sede de la ejecutiva alavesa del partido, con presencia del lehendakari Urkullu, al filo de las dos de la tarde, el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, anunció finalmente que la decisión estaba tomada.

Pero la mañana había sido muy larga. Y había empezado horas antes en Bilbao. Cuando minutos antes de las ocho, los periodistas, fotógrafos y cámaras más madrugadores se acercaron a la puerta de Sabin Etxea a ver el ambiente que presuntamente se cocía en las fogones de la sede del PNV, se encontraron solos. Allí no había nadie. Ni rastro de dirigentes peneuvistas. Entonces llegó el 'chivatazo'. Los jeltzales se reunían en la sede de Vitoria, en el Araba Buru Batzar. La razón era de carácter práctico: el Parlamento Vasco celebraba un pleno ordinario y tanto el lehendakari como el portavoz parlamentario Joseba Egibar tenían así más fácil compatibilizar la labor institucional con la reunión del partido.

A puerta cerrada

La sede ubicada en la plaza de la Virgen Blanca, en pleno corazón de Vitoria, era ayer un hervidero. Eso sí, el hermetismo era absoluto. Mutismo total. Nadie decía nada a la nube de periodistas agolpados en la entrada. Además del lehendakari Urkullu, Andoni Ortuzar, Joseba Egibar o Itxaso Atutxa, entre otros, seguían allí en directo por televisión -no quisieron desvelar en qué cadena- la intervención del líder socialista y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero todo a puerta cerrada.

A primera hora, fuentes del PNV se limitaron a señalar que la reunión no era «pública», aunque también se dio por hecho que una vez que concluyera convocarían a los medios para dar a conocer la decisión. Pero a las nueve y media de la mañana, se empezó a ver movimiento. El lehendakari salió de la sede para dirigirse a pie hasta el Parlamento Vasco, situado muy cerca. No quiso hacer declaraciones, aunque confesó sentirse «tranquilo» y aseguró que no le correspondía a él desvelar ni decidir el sentido del voto de su partido. No obstante, ante la insistencia de una periodista radiofónica que corriendo con la lengua fuera le preguntó si era un día muy complicado, él respondió sonriente y con el paraguas abierto bajo la lluvia que «todos los días son complicados.... e interesantes».

Dentro de 'Landaburu Etxea' -como llaman a la sede alavesa- los dirigentes peneuvistas seguían con interés el pleno de moción de censura. Eran catorce cargos de Gipuzkoa, Bizkaia, Álava y Navarra. Sus atuendos hacían juego con el día. Colores neutros y muy discretos en una mañana muy gris. Tanto ellos como ellas. Mucha americana y camisa sin corbata, salvo la del lehendakari, de color verde, el mismo que había elegido para esa ocasión Mariano Rajoy.

Nervios en la Cámara

Mientras, en el Parlamento Vasco, ubicado a unos pocos metros, el pleno se desarrollaba con normalidad. El voto del PNV ya estaba decidido, pero el hermetismo allí también era absoluto. La de ayer fue una mañana frenética. Desde el PP también medían el nerviosismo de los jeltzales. «No hacemos más que ver entrar y salir al lehendakari», comentaron fuentes populares.

En uno de los momentos que Joseba Egibar salió a las puertas de la Cámara vitoriana, la prensa le abordó para preguntar al líder de los nacionalistas guipuzcoanos cómo iba la mañana. «Hoy sí estoy programado, pero no voy a hablar», respondió en tono jocoso refiriéndose a unas palabras que pronunció la semana pasada al hilo del acuerdo presupuestario con el PP. Aquel día, el también portavoz del PNV en la Cámara vasca se zafó de la prensa habitual en el Parlamento con una curiosa frase: «Hoy no estoy programado para hablar. Tengo opinión sobre los Presupuestos y el 155, pero no puedo hablar de eso. Pasapalabra». A las tres y media de la tarde, los teletipos en los periódicos y las televisiones desvelaban a todo trapo el secreto mejor guardado. El voto de los nacionalistas vascos era un 'sí' para Pedro Sánchez. Punto final. Y gracias, porque Podemos Ezker Anitza-Izquierda y Equo habían convocado a su militancia a participar por la tarde en una concentración ante la sede de los jeltzales para reclamar su apoyo a la moción contra Rajoy.

Declaración del EBB

El Euzkadi Buru Batzar de EAJ-PNV ha decidido, en reunión extraordinaria celebrada en Vitoria-Gasteiz, votar afirmativamente a la moción de censura presentada por el PSOE y encabezada por Pedro Sánchez. Las razones que nos han llevado a esta decisión son:

-La gravedad de la sentencia por el llamado caso Gürtel y la inadmisible ausencia de asunción de responsabilidades políticas por parte del Partido Popular.

-La decisión hecha pública por Ciudadanos de que cortaba cualquier colaboración parlamentaria con el actual Gobierno, lo que rompía la estabilidad conseguida con la aprobación de los Presupuestos.

-La oposición de los tres principales grupos parlamentarios de la oposición a que siga en el desempeño de sus funciones el actual Gobierno, a lo que se une el deseo de la representación de los partidos nacionalistas catalanes, configurando por lo tanto una amplísima mayoría de oposición en el Congreso de los Diputados.

Desde diversas instancias se ha intentado cargar sobre las espaldas de EAJ-PNV la responsabilidad de la gobernabilidad de España. Ni es así ni corresponde a nuestro Partido decidir quién gobierna en el Estado español. Esa tarea corresponde a las fuerzas políticas mayoritarias españolas, que a lo largo de esta legislatura han demostrado una evidente incapacidad para llegar a acuerdos suficientes. No aceptamos, por tanto, que se nos responsabilice ni demonice por nuestra acción política ni por las legítimas decisiones que tomamos.

EAJ-PNV, en la nueva etapa política que se abre, seguirá siendo fiel a sus objetivos y a su manera de hacer política: la consecución de lo mejor para Euskadi y su ciudadanía y la búsqueda del acuerdo entre diferentes en favor del bien común.