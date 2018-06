La segunda primavera de las casas del pueblo Los militantes del PSE de Gipuzkoa recuperan la «esperanza» tras la sorpresiva victoria de Sánchez Ruiz, Rebollo y Rodríguez son afiliados a la casa del pueblo de Errenteria. / ARIZMENDI MACARENA TEJADA Sábado, 9 junio 2018, 08:05

Las casas del pueblo están de fiesta, y las guipuzcoanas no iban a ser menos. El motivo es evidente: Pedro Sánchez es el nuevo presidente del Gobierno. El pasado día 1, el día en el que el líder del PSOE logró sacar adelante la moción de censura contra Mariano Rajoy, «volvió la esperanza para nosotros», coinciden los militantes del partido socialista en Gipuzkoa. Una segunda primavera. El cambio del jefe del Ejecutivo «ha sido muy rápido, nos ha cogido por sorpresa y nos ha dejado con una sensación de querer disfrutar más de todo lo que ha pasado en tan poco tiempo», señala José Ángel Rodríguez, portavoz del grupo socialista en Errenteria y afiliado a la casa del pueblo de la villa papelera. Añade que «la ilusión y el optimismo» han sido las claves del éxito de la conquista de la presidencia.

Rodríguez se muestra «feliz» por Sánchez, que siempre tuvo bastante predicamento entre las bases guipuzcoanas. Sin embargo, reconoce que hace poco más de una semana «no esperaba» que su líder, que parecía relegado ante el auge de Ciudadanos, ganara la moción. «Dos días antes se habían aprobado los Presupuestos Generales del Estado y pensar que esos mismos partidos iban a propiciar que Rajoy se fuera era complicado», reflexiona. En este sentido, admite que el 'sí' del PNV le «sorprendió».

Su compañero Iñaki Ruiz, concejal del PSE-EE en el Ayuntamiento de Errenteria y otro de los socios de la casa del pueblo de la localidad, se muestra de acuerdo con el portavoz socialista. En cualquier caso, destaca que más que el 'sí' del partido jeltzale, a él le llamaron la atención «los 'noes' de Ciudadanos, que siempre defendía que estaban ahí para regenerar la política y lo que se ha visto es que se ha quedado solo en el Parlamento apoyando al PP». También le sorprendió «gratamente» esa «gran mayoría de 180 'síes'». Ahora, «después de ver que nada es imposible», la administración de Sánchez «tendrá que hacer mucho por lograr esas mayorías amplias, que creo que se van a conseguir».

«Va a ser duro, pero se puede»

Rodríguez y Ruiz reconocen que sacar adelante la legislatura «va a ser complicado, pero se puede hacer». Y pese a que les extrañó que el hoy presidente decidiera mantener los Presupuestos previamente pactados por Ciudadanos, PP y PNV, y que el PSOE rechazaba, les parece «lógica» la decisión. «Ponerse a hacer unas nuevas partidas para menos de seis meses no tendría mucho sentido», además, coinciden en que el partido socialista «tenía muy poca maniobrabilidad. No podía ir de kamikaze si quería el 'sí' del PNV».

Rosa Rebollo, afiliada a la misma casa del pueblo que Rodríguez y Ruiz, comparte sus opiniones. Dice que desde el primer momento creyó en Sánchez y a día de hoy se muestra convencida de que «lo importante es que todos los partidos estemos juntos en esto. Tenemos que estar todos a una». ¿Cómo? «Buscando pactos plurales. Creo que Pedro va a ser capaz de llevar un gobierno más esperanzador y moderno. La sociedad ahora es mucho más plural y eso hay que tenerlo en cuenta», argumenta. «Antes pensaba de una forma, ahora de otra y en unos años, lo más probable es que cambie mi modo de ver la vida. Debemos tener en cuenta a todo tipo de personas, no solo a una parte de la sociedad, y me parece que Sánchez se ha rodeado de gente muy profesional que puede sacar esto adelante», sentencia.

ánchez, Díez, Miranda y Fermín, en la agrupación local Luis Arbella de Altza. / USOZ

Se alegran de que haya logrado la presidencia, pero también de que Rajoy haya anunciado que deja el liderazgo del Partido Popular. Los tres militantes errenteriarras creen que «tenía que haberlo dejado mucho antes, cuando su nombre apareció en los papeles de Bárcenas». Además, insisten, «hubiera sido muy raro que después de los 180 'síes' estuviera como diputado raso en una cámara que ha demostrado que no le quería en el Gobierno».

Otros de los simpatizantes socialistas que confían «plenamente» en su líder son los de la agrupación local Luis Arbella de Altza. Miguel Ángel Díez, concejal del PSE-EE en San Sebastián y secretario general de esta casa del pueblo donostiarra, remarca que la moción de censura era «necesaria. No se podía permitir que Rajoy siguiera gobernando el país cuando el PP se encuentra implicado en una trama de corrupción». Se muestra contundente al afirmar que «ha funcionado la cordura dentro de todos los partidos». De esta manera, señala que la situación en la que se encuentra el partido socialista no es la idílica, sin embargo, no tira la toalla: «No será sencillo, pero apostamos por el consenso y el diálogo. Ha llegado el momento de hacer la verdadera política».

Desde Bangkok

Con una mayoría tan heterogénea como es la actual, Díez hace hincapié en que «negociar y llegar a acuerdos» es primordial, y hace referencia a la petición de Podemos de formar parte del Gobierno de Pedro Sánchez. «El partido de Pablo Iglesias es de izquierdas, por lo que podemos coincidir en la defensa de las políticas sociales. No obstante, gobernar en coalición sería mucho más complicado», indica. Junto a un amigo, también socialista, siguió en directo la moción de censura nada menos que desde la ciudad de Bangkok, y tras la victoria de Sánchez se fundieron en un gran abrazo.

Su compañera y miembro de la agrupación local, Maite Sánchez, también estuvo fuera de Donostia durante el proceso, que le cogió «de imprevisto». A su juicio, el dirigente socialista siempre ha sido un «buen» candidato para la presidencia, y apunta que ahora «tendrá que hablar con todos los partidos, también con Podemos». Considera que el PP llevará a cabo una oposición «muy dura», pero que también tuvo en sus manos la llave para resolver la legislatura: «Rajoy podía haber convocado elecciones anticipadas. Ha pasado lo que tenía que pasar».

Los populares se han quedado fuera del Ejecutivo, pero «quien se queda realmente descolocado es Ciudadanos». Ramón Fermín explica que, a su entender, esa fue una de las razones para que el PNV votara 'sí' a la moción. Los jeltzales dieron «la sorpresa». Para ellos es «muy importante que no ganen los de Albert Rivera, porque no entienden ni qué es el Concierto Económico ni los Fueros. Quieren una España monocolor», señala Fermín. Y respecto a los Presupuestos dice que «es más prudente que los mantengan a que los cambien. Hay que tener palabra».

Las bases socialistas apoyan a Sánchez. Confían en su labor de «regeneración política», sobre todo para que los jóvenes «vuelvan a creer en los políticos», indica Jon Miranda, otro militante al PSE-EE en la agrupación de Altza. ¿Elecciones próximas? «Podría ser, pero eso depende de la estabilidad del Gobierno. Es potestad suya», sentencia. Como él, la mayoría de los socialistas de Gipuzkoa están expectantes por ver cómo evoluciona la «repentina» legislatura de Sánchez. Por ahora, se muestran optimistas: «Es el momento de hacer política, y lo vamos a conseguir».