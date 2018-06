La saturación de calabozos deja en la calle a decenas de inmigrantes en Cádiz Se ha tenido que improvisar la asistencia en una casa de acogida para las mujeres y un pabellón deportivo EFE Cádiz Viernes, 1 junio 2018, 18:25

La saturación de los calabozos de las comisarías de la bahía de Cádiz ha causado que decenas de inmigrantes llegados en patera hayan sido puestos en libertad y deambulen por varios municipios sin tener alojamiento ni asistencia social, según han denunciado asociaciones de atención al colectivo. «A estas personas hay que darles una solución digna y humanitaria», ha señalado a Efe el secretario diocesano de Migraciones del Obispado de Cádiz, el sacerdote Gabriel Delgado, tras atender anoche a doce inmigrantes en el centro Tartessos de Cádiz.

Delgado ha relatado que estas personas fueron puestas en libertad en la comisaría de San Fernando y, como no tenían donde ir y no hablaban español, comenzaron a andar hasta recorrer a pie los once kilómetros que separan las dependencias policiales del centro Tartessos. «Tenemos capacidad para que duerman y coman cuarenta personas y el centro está completo, pero les hemos atendido, porque no abandonamos a nadie», ha explicado Delgado, quien ha detallado que se han habilitado sofás y colchones, a la espera de que el Ayuntamiento de Cádiz u otras instituciones aporten alguna solución.

Esta situación, según ha explicado Proderechos Humanos de Andalucía, se ha registrado también en las últimas horas en Algeciras, Jerez y El Puerto, en cuyas comisarías también han sido puestos en libertad los inmigrantes que superaron el tiempo máximo de estancia en calabozos. «Lo normal es que se coordine una salida asistida con organizaciones y colectivos especializados en la atención de inmigrantes», ha explicado Carlos Carvajal, de la Asociación Cardjin y también trabajador del centro Tartessos.

Carvajal asegura que desde principios del siglo XXI, en los momentos de repuntes de pateras en las costas gaditanas, no se vivían situaciones similares. «Estos hechos se habían corregido porque la subdelegación del Gobierno había coordinado con los colectivos esta atención. No sabemos por qué no se está haciendo ahora», ha lamentado.

El Ayuntamiento de El Puerto también se ha quejado de que una veintena de inmigrantes quedó abandonada a su suerte en el entorno de la comisaría, sin que los servicios sociales municipales fueran alertados.

El gobierno local, junto con asociaciones y voluntarios, tuvo que improvisar anoche la asistencia en una casa de acogida para las mujeres y un pabellón deportivo para los hombres.

La nueva llegada de pateras y el desbordamiento de los calabozos hace temer a estos colectivos y ayuntamientos que esta situación se repita en los próximos días en las comisarías y han reclamado al Gobierno que coordine un plan de asistencia.