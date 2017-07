«Sánchez es el personaje virtual de Iglesias y eso tiene un riesgo electoral»

-¿Ha inquietado al Gobierno el nombramiento de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE?

-Creo que también la gestora o cualquier otro candidato que hubiera ascendido a la secretaría general está muy condicionado y hubiera actuado también de una manera muy poco colaborativa. ¿Por qué? Porque el PSOE vive con la espada de Podemos sobre su cabeza. Tenemos a un PSOE muy condicionado por la izquierda radical y eso les lastra.

-¿La reunión Sánchez-Rajoy del jueves ha supuesto un acercamiento entre ambos líderes?

-Yo interpreto que el fondo de la reunión fue el 'jaque' catalán. En esta materia, al menos me alegro de que haya un consenso, un acuerdo básico entre ambos.

-Para ser honestos, ¿ve factible llegar a un acuerdo con el PSOE de Sánchez en otras materias?

-Es que estamos hablando del PSOE de Sánchez y a veces hay que pensar en el PSOE de Pablo Iglesias. En realidad, el PSOE está haciendo un ejercicio de aproximación al electorado de Podemos. Sánchez se está convirtiendo en un personaje virtual de Iglesias, y eso tiene un riesgo electoral.

-¿Ve algún recorrido a la plurinacionalidad por la que ha abogado el líder socialista?

-Creo que este es un debate que llega 150 años tarde.

-¿Y qué es para usted una nación?

-Es aquella comunidad humana en la cual todos los ciudadanos tienen los mismos derechos, obligaciones y libertades. Luego ya si son aficionados al fútbol, a la txalaparta o les gusta el piano o la trikitixa son cuestiones irrelevantes.

-¿Cómo ve la situación en Cataluña?

-Creo que se está haciendo una gestión muy adecuada. Nadie puede creer que por tensar e incumplir la ley va a obtener un rédito político. Aquí se habla del fenómeno catalán como una aspiración de libertad, pero yo no lo comparto, porque lo que están pretendiendo quienes quieren saltarse la ley es mermar los derechos de los catalanes.

-Puigdemont asegura que el 1 de octubre habrá referéndum sí o sí.

-No, no lo tengo tan claro. Me da la sensación de que no van a poder llevar adelante su propósito.

-De momento, ya ha destituido al conseller Baiget después de afirmar que quizás el referéndum no podrá celebrarse en los términos que plantea el president.

-Esto es como si en una obra de teatro de repente se le oye la voz al apuntador. Entonces, eso le quita toda verosimilitud a la interpretación de la obra, y creo que a Puigdemont le ha pasado eso: que se ha oído la voz del apuntador y se ha notado demasiado que es una obra de teatro.

-¿Se aplicará el artículo 155?

-Ojalá lo podamos evitar pero, desde luego, es una posibilidad que está contemplada constitucionalmente.